Assine
overlay
Início Cultura
NO AMOR E NO JOGO?

Vini Jr. se declara em anúncio de site de apostas após namoro com Virginia

Comercial estreou no horário nobre da TV aberta no mesmo dia em que o jogador pediu a influenciadora em namoro

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/10/2025 09:58

compartilhe

SIGA
x
Virginia faz fãs suspeitarem de gravidez após declaração
Vini Jr pediu Virginia em namoro durante viagem romântica crédito: Reprodução/Instagram

“Decidi me declarar para o Brasil inteiro ver.” A frase, dita por Vinicius Jr. nesta terça-feira (28/10), causou um novo alvoroço na internet. Mas a declaração não era para a namorada, a influenciadora Virginia Fonseca. O jogador havia pedido a dona da WePink em namoro horas antes, com uma postagem nas redes sociais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A suposta “declaração”, na verdade, fazia parte de uma nova campanha publicitária da Betnacional, empresa de apostas esportivas da qual Vini é embaixador.  O vídeo, que estreou no horário nobre da TV aberta, fez muita gente acreditar, ao menos por alguns segundos, que a declaração era para ela.

Leia Mais

“Ela, que é do tipo detalhista. Mas, para ser sincero, eu gosto. Ela, que é uma companheira fiel para tudo”, diz ele. Logo depois, ele recebe uma bola de futebol e entrega que era uma publicidade. “Você também é apaixonado por futebol? Vem para a Betnacional.”

Nas redes sociais, a "coincidência" entre o anúncio do namoro e a estreia da campanha publicitária virou assunto. “É marketing em seu estado purinho! Rolou até comercial no horário nobre”, comentou um internauta.

“O cara pediu a Tigrinha em namoro hoje e COINCIDENTEMENTE passou a campanha nova da Bet Nacional insinuando uma declaração de amor”, ironizou outro. “Casal marketeiro do tigre”, brincou uma seguidora, em referência ao Jogo do Tigrinho, um dos sites mais famosos de apostas e cassino on-line. 

“Depois dessa chamada da Bet, já nem sei se acredito nesse romance”, escreveu outro usuário. Coincidência ou estratégia, o fato é que o timing foi perfeito — e eficiente. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O post em que o casal apareceu junto pela primeira vez ultrapassou a marca de 8 milhões de curtidas em menos de 24 horas, com comentários de fãs, celebridades e até jogadores.


Tópicos relacionados:

bet celebridades marketing

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay