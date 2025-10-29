Vini Jr. se declara em anúncio de site de apostas após namoro com Virginia
Comercial estreou no horário nobre da TV aberta no mesmo dia em que o jogador pediu a influenciadora em namoro
compartilheSIGA
“Decidi me declarar para o Brasil inteiro ver.” A frase, dita por Vinicius Jr. nesta terça-feira (28/10), causou um novo alvoroço na internet. Mas a declaração não era para a namorada, a influenciadora Virginia Fonseca. O jogador havia pedido a dona da WePink em namoro horas antes, com uma postagem nas redes sociais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A suposta “declaração”, na verdade, fazia parte de uma nova campanha publicitária da Betnacional, empresa de apostas esportivas da qual Vini é embaixador. O vídeo, que estreou no horário nobre da TV aberta, fez muita gente acreditar, ao menos por alguns segundos, que a declaração era para ela.
SHOW DE HORRORES: a oficialização do namoro entre Vini Jr. e Virgínia foi pensada e calculada para ser uma publi da Bet Nacional.— the amazing carlos (@tuitacarlos) October 29, 2025
até aonde vai a falta de caráter do ser humano? pic.twitter.com/8GnqHlyCSK
Leia Mais
“Ela, que é do tipo detalhista. Mas, para ser sincero, eu gosto. Ela, que é uma companheira fiel para tudo”, diz ele. Logo depois, ele recebe uma bola de futebol e entrega que era uma publicidade. “Você também é apaixonado por futebol? Vem para a Betnacional.”
Nas redes sociais, a "coincidência" entre o anúncio do namoro e a estreia da campanha publicitária virou assunto. “É marketing em seu estado purinho! Rolou até comercial no horário nobre”, comentou um internauta.
“O cara pediu a Tigrinha em namoro hoje e COINCIDENTEMENTE passou a campanha nova da Bet Nacional insinuando uma declaração de amor”, ironizou outro. “Casal marketeiro do tigre”, brincou uma seguidora, em referência ao Jogo do Tigrinho, um dos sites mais famosos de apostas e cassino on-line.
“Depois dessa chamada da Bet, já nem sei se acredito nesse romance”, escreveu outro usuário. Coincidência ou estratégia, o fato é que o timing foi perfeito — e eficiente.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O post em que o casal apareceu junto pela primeira vez ultrapassou a marca de 8 milhões de curtidas em menos de 24 horas, com comentários de fãs, celebridades e até jogadores.