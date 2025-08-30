Assine
Internacional

Vini Jr. dá vitória ao Real Madrid sobre o Mallorca no Espanhol

Depois de três jogos, o Real Madrid segue com 100% de aproveitamento com a vitória sobre o Mallorca por 2 a 1 neste sábado (30), no Santiago Bernabéu, e vai dormir isolado na liderança do Campeonato Espanhol.

O atacante Vedat Muriqui abriu o placar para os visitantes aos 18 minutos, mas a virada madridista veio ainda no primeiro tempo, com gols de Arda Güler (37') e Vinícius Júnior (38').

O time merengue, comandado pelo técnico Xabi Alonso, chega a 9 pontos e espera os demais resultados do fim de semana para saber se irá para a paralisação da data Fifa no topo da tabela.

Villarreal, Barcelona e Athletic Bilbao, que jogam no domingo, são os times que podem manter pontuação máxima e superar o Real no saldo de gols, ambos com duas vitórias, visitarão no domingo o Rayo Vallecano e o Celta de Vigo, respectivamente, e poderão ultrapassar.

"Sabíamos que esses três jogos eram importantes para competir, progredir, definir nosso caminho. Isso nos diz muito. A pausa está chegando e depois teremos mais jogos, mas nove pontos em nove possíveis é bom. Há coisas boas e coisas a corrigir, e faremos isso", declarou Xabi Alonso após a partida.

- Atlético de Madrid segue sem vencer -

Mais cedo, o Atlético de Madrid empatou em 1 a 1 com o Alavés fora de casa e segue sem vencer no campeonato.

O atacante Giuliano Simeone abriu o placar para o Atlético aos 7 minutos, depois de aproveitar rebote do goleiro Antonio Sivera em tentativa de Thiago Almada.

Mas a alegria durou pouco. Em cobrança de escanteio do Alavés pela direita, Alexander Sorloth derrubou Nahuel Tenaglia na área e a arbitragem marcou pênalti, que Carlos Vicente converteu (14') para deixar tudo igual.

"Os meninos estão trabalhando muito bem. Temos que continuar trabalhando da mesma forma e esperar pelos jogadores que temos, que são importantes", disse o técnico 'colchonero', Diego Simeone, em entrevista coletiva. "Com confiança e segurança, os resultados aparecerão", acrescentou.

Nos demais jogos deste sábado, o Oviedo conseguiu sua primeira vitória no campeonato, ao bater a Real Sociedad em casa por 1 a 0, enquanto o Sevilla visitou o Girona e venceu por 2 a 0. 

-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Elche - Levante                     2 - 0

   Valencia - Getafe                   3 - 0

  

   - Sábado:

   Alavés - Atlético de Madrid         1 - 1

   Real Oviedo - Real Sociedad         1 - 0

   Girona - Sevilla                    0 - 2

   Real Madrid - Mallorca              2 - 1

  

   - Domingo:

   (12h00) Celta Vigo - Villarreal            

   (14h00) Betis - Athletic Bilbao            

   (14h30) Espanyol - Osasuna                 

   (16h30) Rayo Vallecano - Barcelona         

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Real Madrid              9   3   3   0   0   6   1   5

    2. Villarreal               6   2   2   0   0   7   0   7

    3. Barcelona                6   2   2   0   0   6   2   4

    4. Athletic Bilbao          6   2   2   0   0   4   2   2

    5. Getafe                   6   3   2   0   1   4   4   0

    6. Elche                    5   3   1   2   0   4   2   2

    7. Betis                    5   3   1   2   0   3   2   1

    8. Valencia                 4   3   1   1   1   4   2   2

    9. Espanyol                 4   2   1   1   0   4   3   1

   10. Alavés                   4   3   1   1   1   3   3   0

   11. Rayo Vallecano           3   2   1   0   1   3   2   1

   12. Sevilla                  3   3   1   0   2   5   5   0

   13. Osasuna                  3   2   1   0   1   1   1   0

   14. Real Oviedo              3   3   1   0   2   1   5  -4

   15. Atlético de Madrid       2   3   0   2   1   3   4  -1

     . Real Sociedad            2   3   0   2   1   3   4  -1

   17. Celta Vigo               2   3   0   2   1   2   4  -2

   18. Mallorca                 1   3   0   1   2   2   6  -4

   19. Levante                  0   3   0   0   3   3   7  -4

   20. Girona                   0   3   0   0   3   1  10  -9

