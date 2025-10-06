Novo 'The voice Brasil' estreia hoje no SBT/Alterosa e no Disney+

Após dois anos desde a exibição da última temporada, em 2023, na TV Globo, o “The voice Brasil” retorna à televisão brasileira nesta segunda-feira (6/10), de casa nova. O programa será exibido semanalmente às segundas, às 22h30, com transmissão simultânea no SBT/Alterosa e no Disney+. A temporada terá 12 episódios, com término previsto em 22 de dezembro.



Na nova emissora, a atração está renovada. Haverá um novo palco, cenas especiais nos bastidores, comandadas pela jornalista Gaby Cabrini, e técnicos que estreiam no programa. Nesta edição, a equipe é composta por Duda Beat, Matheus & Kauan, Mumuzinho – que foi técnico no “The voice kids” e “The voice +” – e Péricles.



Péricles relembra como ajudou a descobrir talentos consolidados na música como Chrigor, Thiaguinho, Ferrugem e o próprio filho, o compositor Lucas Morato, e afirma que está ansioso para fazer uma nova descoberta. “Ser técnico do ‘The voice Brasil’ é uma chance de ouro de achar uma grande voz e, sabendo que vou contribuir para encontrar essa voz, estou muito feliz. Tive a honra de encontrar esses artistas e de alguma forma contribuir para que eles fossem a realidade que são hoje. Isso é um orgulho para mim e agora tenho mais uma chance”, comenta o cantor.



Para Duda Beat, que reconhece a responsabilidade de auxiliar os participantes a conquistarem seu sonho, o objetivo é colaborar com os novos artistas. “Estou ali para ajudar, para acrescentar, independentemente de quem ganhar e de quem perder, quero estar junto. Quero somar com essas pessoas e quero que elas me tenham como um porto seguro, onde possam conversar, pedir ajuda e pedir dica”, explica a artista.



Tiago Leifert está de volta à apresentação, após sair da TV Globo em 2021. Tiago foi o primeiro apresentador do “The voice Brasil”, desde a estreia nacional da atração em 2012. Participou de nove temporadas, até anunciar que sairia da emissora, prometendo que ainda comandaria a edição daquele ano. No entanto, Tiago precisou apoiar a família em São Paulo, após a filha Lua ser diagnosticada com retinoblastoma – câncer raro desenvolvido na retina –, e André Marques assumiu seu lugar.



Boninho, que esteve à frente das 12 temporadas anteriores da atração, incluindo as edições “The voice kids” e “The voice +”, também volta como diretor, showrunner e co-produtor. Em setembro de 2024, ele encerrou o contrato com a TV Globo, após 40 anos na emissora, onde era chefe do setor de reality shows.



QUATRO FASES

A nova temporada do programa será dividida em quatro fases. Na primeira, são realizadas as Audições às Cegas, nas quais os técnicos escolhem os participantes dos seus times apenas ao escutar as vozes. A segunda etapa são as Batalhas, em que dois participantes do mesmo time disputam uma vaga na competição. Em seguida, há a Rodada de fogo, na qual os participantes se apresentam sozinhos e cabe aos técnicos eliminá-los. Enquanto as três fases são gravadas, a etapa final será os Shows ao vivo, em que o voto do público pode influenciar na escolha do campeão.



Haverá ainda algumas funcionalidades que dinamizam o programa. Entre elas, estão o Block, que um técnico pode usar para impedir o outro de conquistar um participante; o Tô dentro, que resgata um candidato não escolhido, uma única vez; o Jogar a toalha, que permite que ambos os participantes da batalha passem para a próxima fase; e, por fim, o Peguei, que determina o retorno de um participante eliminado.



As gravações do programa começaram na primeira semana de setembro, em São Paulo. Durante as primeiras fases, os técnicos têm expectativas para o que ouvirão. Duda Beat, natural de Recife, diz que busca pessoas de diferentes lugares e que quer sentir a emoção ao escutá-los. “Música é emoção. Quando falo de emoção, falo muito sobre um convite ao mundo que essa voz traz. Pode parecer subjetivo, mas é muito sobre isso. É você sentir alegria com a voz ou sentir um aconchego com ela”, comenta Duda.



Péricles também fala de emoção e acredita que pode encontrar a próxima grande estrela da música brasileira. “Estou buscando para o meu time uma grande voz, uma voz que emocione. No primeiro momento, não quero que ela tenha todas as técnicas necessárias, porque isso pode ser lapidado. Estou ouvindo como alguém que espera essa grande voz, porque sei que ela vai surgir. Tive grandes professores que me ensinaram o que fazer e o que não fazer no palco. Vou pegar essa bagagem e procurar auxiliar os artistas do meu time para a gente poder, além de encontrar essa grande voz, formar grandes artistas”, afirma.



No Disney+, além da transmissão linear do programa, às 22h30, os episódios estarão disponíveis para os assinantes assistirem quando quiserem e haverá ainda 20 minutos de conteúdos adicionais. A versão estendida conta com entrevistas e conversas entre participantes e técnicos, analisando as apresentações exibidas. Além disso, a cada episódio, os técnicos definem a Voz da noite, que permite ao vencedor ter sua música transmitida na Rádio Disney.



“THE VOICE BRASIL”

• O programa, que estreia hoje (6/10), será exibido semanalmente às segundas-feiras, às 22h30, com transmissão simultânea no SBT/Alterosa e no Disney+.



* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco