Mumuzinho leva multidão à Praça Melo Viana em Sabará

A véspera do aniversário de 314 anos da cidade foi marcada por uma noite memorável na Praça Melo Viana, empolgada pelo show gratuito de Mumuzinho. O clima foi de pura alegria e orgulho local, com palco lotado e uma energia contagiante por parte do público.

A festa começou por volta das 18h, com a solenidade de abertura seguida por apresentações locais, como o DJ Wanderson Soares e a banda Quero Mais. Às 21h30, Mumuzinho entrou no palco e “arrastou uma multidão” para celebrar Sabará com muito samba e pagode.

Durante o show, Mumuzinho apresentou seus maiores sucessos, como “Curto-circuito”, “Fulminante” e “Eu mereço ser feliz”, levando o público a cantar junto e criar um ambiente de festa coletiva e emoção.

A apresentação fez parte das comemorações dos 314 anos da cidade, oficialmente fundada em 17 de julho de 1711. A programação teve início em 4 de julho e segue até a próxima segunda-feira (21), com atrações para todas as idades. (Clique aqui para conferir).