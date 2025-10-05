Galeria
Do sertanejo aos palcos do The Voice no SBT: Matheus e Kauan farão estreia como jurados
Com mais de uma década de carreira, os irmãos goianos levam ao programa a bagagem adquirida no sertanejo. E prometem montar um time com personalidade e emoção. Foto: Reprodução do Instagram @matheusekauan
Pela primeira vez, o The Voice Brasil terá exibição no SBT e simultaneamente no Disney+. Isso marca, portanto, uma nova fase do reality musical. Matheus e Kauan se juntam a Mumuzinho, Duda Beat e Péricles como jurados, cada um com 12 candidatos. Foto: Divulgação
A dupla sertaneja já revelou que pretende usar sua vivência nos palcos e estúdios para ajudar os candidatos a se destacarem: “Queremos compartilhar nossa experiência, mas também aprender com a diversidade de estilos”, afirmaram. Foto: Reprodução do Instagram @matheusekauan
O programa será dividido em quatro fases: Audições às Cegas, Batalhas, Shows ao Vivo e Final. Matheus e Kauan terão que escolher vozes apenas pela audição, sem ver os participantes, e depois montar duplas para batalhas musicais. Foto: Reprodução do Instagram @matheusekauan
A dupla promete apostar em timbres marcantes e autenticidade. Além disso, os episódios contarão com o conteúdo extra “+Voice”, com bastidores e análises dos técnicos. A expectativa é alta para ver como os sertanejos vão se sair nessa nova missão. Foto: Reprodução do Instagram @matheusekauan
No meio do ano, Matheus vivenciou uma experiência inesquecível. Ele compartilhou no Instagram uma celebração especial que promoveu para um casal em plena praia. Ele postou no dia 12/06 um vídeo do momento emocionante, ocorrido em João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
Quando passava de bicicleta pelo local, o cantor sertanejo notou que ocorria a realização de um casamento na praia. Foto: - Reprodução de vídeo redes sociais
Então, ele teve a ideia de pedir ao músico que comandava a cerimônia para dar o tom da música “O Nosso Santo Bateu”, sucesso da dupla com Kauan, e a interpretou de surpresa para o casal. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
No momento em que o casal Bruno e Jéssica assinava os documentos da união civil, Matheus aproximou-se e começou o show improvisado. A noiva reconheceu a voz do cantor, virou-se para ele e começou a cantar também. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
Nascido em 04/10/1994, Matheus é natural de Itapuranga, em Goiás, assim como seu irmão mais velho Kauan, que nasceu em 07/12/1988. Foto: Reprodução do Instagram @matheusekauan
Os irmãos formaram a dupla sertaneja em 2010, ano em que se apresentaram no palco principal do "Caldas Country", evento na cidade de Caldas Novas, estância hidrotermal goiana. Foto: Instagram/ @matheusekauan
Na ocasião, eles interpretaram músicas autorais, incluindo um tema que compuseram especialmente para o festival. Foto: Reprodução do Instagram @matheusekauan
Mas antes do sucesso em dupla, Matheus já era compositor e teve canções gravadas por Luan Santana, assim como por Bruno e Marrone. Foto: Reprodução do Instagram @matheusekauan
O primeiro CD da dupla foi financiado pela própria mãe, Sirlene Aleixo. Ela vendeu seu carro para tornar possível a gravação e realizar o sonho dos filhos. Na sequência, eles foram contratados por uma gravadora. Foto: Reprodução do Instagra @matheusekauan
Em 2013, eles lançaram o álbum ao vivo,“Mundo Paralelo”, que teve participações especiais de nomes conhecidos do gênero, como Jorge e Mateus, Michel Teló e Luan Santana. Foto: reprodução/@luansantana
A carreira da dupla da nova geração do sertanejo subiu de patamar em 2015, quando a música “Que Sorte a Nossa” conquistou imenso sucesso. Foto: Reprodução do Instagram @matheusekauan
Na época, a canção teve mais de 180 milhões visualizações na internet e passou a ser tocada nas rádios Brasil afora. Foto: Reprodução do Instagram @matheusekauan
Em sua trajetória, Matheus e Kauan já lançaram oito álbuns: “Paraquedas”, “Mundo Paralelo”, “Face a Face”, “Na Praia”, “Na Praia 2”, “Intensamente Hoje!”, “Tem Moda Pra Tudo” e “10 Anos na Praia”. Foto: Reprodução do Instagram @matheusekauan
O projeto audiovisual que celebra os 15 anos de carreira da dupla começou a ser lançado em partes ao longo de 2025. A gravação principal do DVD “Envolvente” aconteceu no sítio de Matheus, em Hidrolândia (GO), e já teve faixas divulgadas desde março. Foto: Reprodução do Instagram @matheusekauan
