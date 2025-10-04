Taylor Swift: ouvimos 'The life of a Showgirl', o novo álbum da cantora

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A cantora norte-americana Taylor Swift lançou ontem (3/10) seu 12º álbum de estúdio, o “The life of a showgirl”, com 12 faixas e 41 minutos de duração total. O disco conta com apenas uma parceria – com a cantora Sabrina Carpenter, em “The life of a Showgirl” –, além de uma interpolação com a música “Father figure”, do britânico George Michael.

Taylor Swift é um sucesso mundial. Segundo o The New York Times, sua última turnê, a “The eras tour”, acumulou cerca de U$ 2 bilhões em 149 shows pelo mundo. Nas redes sociais, o Spotify divulgou que o número de pré-saves do “The life of a showgirl” é o maior da história da plataforma, cerca de 5 milhões de usuários salvaram o álbum antes mesmo dele poder ser ouvido. Ainda segundo o Spotify, o disco de Taylor já é o maior lançamento do serviço de streaming em 2025.

Com 35 anos e natural da Pensilvânia, Swift já se aventurou por diferentes musicalidades em sua carreira, caminhando do country ao pop rock. Ela se consolidou como a maior artista pop da atualidade. Taylor construiu seu império por conta própria, se tornou inspiração para garotas de diferentes idades e sua música pode ser capaz de atravessar gerações.



“The life of a showgirl” é mais um pilar marcante na construção do Império Swift e no legado da performer. O álbum mescla o pop atual a batidas e ritmos clássicos, com influências de sucessos dos anos 80, como a banda norueguesa A-ha, conhecida por sucessos como “Take on me”, e a banda anglo-americana Fleetwood Mac.



Ophelia de Shakespeare

Em suas composições, a artista sempre inseriu situações da vida pessoal e íntima, desde relacionamentos a relações familiares e amizades – e isso é um dos destaques da carreira de Swift. Taylor deixa para trás a era mais preta e branca já vivida pela artista, o álbum “The tortured poets department” – um longo desabafo com 31 canções repletas de sofrimento, arrependimento e medos – e atravessa uma porta laranja com glitter para um universo colorido, romântico, verdadeiro, repleto de liberdade sexual e críticas discretas àqueles que a desrespeitaram e desvalorizaram.

A faixa de abertura, “The fate of Ophelia”, faz referência a personagem Ophelia, da peça “Hamlet”, clássico de William Shakespeare. Ophelia carrega uma história trágica, reprimida por decisões e ordens do pai e do irmão. A inspiração para a canção, segundo a crítica especializada, “simboliza a opressão feminina em ambientes dominados por homens”. A referência destaca a posição de Taylor Swift em uma indústria marcada pelo patriarcado e machismo.



Estética impecável

Os recursos visuais do álbum são parte importante da estética “Showgirl” do novo disco de Taylor. Diferentes variações de capas, incontáveis sessões de fotos, com diversas trocas de roupa, maquiagem, acessórios de cabeça e até perucas compõem a divulgação. De início, a escolha da capa principal pode não ter agradado, porém, após ouvirmos faixa por faixa e analisarmos letra por letra, Taylor Swift fez, mais uma vez, a escolha certa.

A imagem da capa transmite a essência do álbum e reforça a pergunta que ocupa a mente de diversos fãs da artista: “O que acontece após as cortinas se fecharem?”. Uma fotografia de Taylor Swift deitada em uma banheira, ainda com roupas de performance, reforça o intimismo transmitido no álbum.



O álbum se encerra com a faixa homônima, “The life of a Showgirl”, parceria com Sabrina Carpenter, que caminha ao lado de Taylor em diferentes momentos de sua carreira, inclusive como show de abertura da “The eras tour”.



“Mas eu sou imortal agora, bonequinhas”, canta Swift – e ela não poderia estar mais certa. O álbum se encerra com agradecimentos e aplausos, como se na verdade tudo fosse um show, uma performance. E as cortinas se fecham enquanto a plateia vai à loucura.



“Obrigada por uma noite inesquecível, nós nos veremos na próxima vez. Palmas para a banda e os dançarinos e, claro, para Sabrina. Esse é o nosso show, nós amamos muito vocês! Boa noite”, assim termina o álbum, ou melhor, o espetáculo de Taylor Swift.



“THE LIFE OF A SHOWGIRL”

• De Taylor Swift

• Republic Records

• 12 faixas

• Disponível nas plataformas de streaming e no YouTube

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro