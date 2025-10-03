Feirinha Aproxima retorna à Casa Fiat na véspera do Dia do Empreendedor

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A Feirinha Aproxima retorna à Casa Fiat de Cultura para mais uma edição, neste sábado (4/10), véspera do Dia do Empreendedor, a partir das 10h. O evento é realizado na véspera do Dia do Empreendedor e promete reunir chefs, empreendedores e visitantes para uma programação que celebra a gastronomia como expressão cultural.

A relação da feira com o espaço já é antiga. Segundo a produtora executiva Danila Maia, ocupar o local é simbólico. “A gente tem uma parceria com a Casa Fiat já tem muitos anos e todo ano fazemos pelo menos uma edição lá. É um lugar muito legal para a gente porque eles fazem parte do Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Eles são um museu e isso é importante porque desde o começo a gente fala que gastronomia é cultura. Hoje, ver esse reconhecimento é muito significativo, porque mostra que a bandeira que levantamos há tanto tempo tem valor para Minas Gerais e para o Estado.”

O cenário também é um atrativo, os estandes se espalham pelos jardins da Casa Fiat e do Palácio da Liberdade, debaixo de mangueiras centenárias, em um espaço que alia beleza e memória.

O projeto Aproxima se consolidou, ao longo de 11 anos, como um espaço importante para cozinheiros e empreendedores. Danila conta que a feira foi pioneira ao colocar grandes chefs ao lado de produtores rurais no mesmo ambiente.

“Nas primeiras edições a gente colocou o Léo Paixão em uma barraquinha na rua. Todos os principais chefs e restaurantes da cidade já passaram pela Feirinha. Mas o mais importante é que eles dividem espaço com o pequeno produtor familiar, com aquele que vem do interior, e todos estão juntos, em condições iguais. Isso é a essência do projeto.”

Cada edição da feirinha passa por processo de curadoria, além de consultoria aos chefs selecionados. “Não é simplesmente colocar barraquinha na rua. Existe um conceito por trás do Aproxima. Todos os participantes passam por uma curadoria. Muitas vezes, a pessoa cozinha muito bem, mas não tem experiência em eventos. Então a gente oferece essa consultoria, ajudando desde a forma de expor até o diálogo com o público”, explica Danila.

Segundo ela, a ideia é fortalecer o negócio dos participantes e oferecer ao visitante uma experiência diversa e organizada.

Durante as edições, novos nomes se juntam a expositores já conhecidos, celebrando a diversidade da cena gastronômica mineira e, mais recentemente, também de outras regiões do Brasil e até de diferentes países. “Começamos muito conservadores, só com produtos mineiros. Mas entendemos que também é importante abrir espaço para empreendedores que vivem aqui e que precisam de vitrine. É o caso, por exemplo, da Margaritas Buffet, que traz a arepa, um prato típico venezuelano.”, conta Danila.

Uma das novidades desta edição é a participação do Jovens Empreendedores, iniciativa social que forma e apoia jovens de Nova Lima. “Eles fazem todo o processo, desde a criação do produto até a marca e a venda. É a primeira vez que participam, como barraquinha social. Eles não pagam nada para estar lá e a gente ajuda na divulgação. É uma forma de dar visibilidade para quem está começando”, diz.

“A Feirinha Aproxima nasceu para colocar todo mundo junto e mostrar que gastronomia é, sim, parte da nossa cultura”.

Confira o menu e restaurantes presentes na edição de outubro:

Wurscha – Pão com linguiça

Baixa Comidaria – Arroz de costela e conservas

Classe A – Cone de camarão empanado; porção de tilápia empanada com chips de batata; pastelão de camarão

O Glorioso – Churrasco

Distrito Pizza - Pizza

Macena Iguarias – Porção de carne de sol com mandioca na manteiga de garrafa (tamanhos P, M, G)

Origem Caipira – Filé mignon na baguete; pão de queijo com queijo Canastra derretido na raclete e especiarias do chefe

Restaurante do Porto

In Casa Bistrô – Paella mineira

Porkin BBQ

Margaritas Buffet – Arepas de milho com recheios diversos (carne, frango, linguiça e opção vegana)

Café com Petit Four

Especiarias Casa Branca

Café Artesanal Ferreira & Costa

Artesanal Sabores

Kochen Azeites Saborizados

Cachaça Colombina

Aprocan – Associação dos Produtores de Queijo da Canastra

FEIRINHA APROXIMA EDIÇÃO OUTUBRO

Na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários), neste sábado (4/10), a partir das 10h. Entrada franca.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima