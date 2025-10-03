Para celebrar os 20 anos de atividades, o Sesi Museu de Artes e Ofícios traz a partir desta sexta-feira (3/10), até domingo (5/10), a Feira da Estação. O evento transformará o museu em palco da economia criativa e dos saberes manuais.



Em parceria e com curadoria de Mary Arantes, a feira reunirá aproximadamente 70 expositores mineiros e designers que trabalham com cerâmica, bordado, obras têxteis, marcenaria e diversos outros materiais e técnicas artesanais.



O prédio das antigas estações, inaugurado em 1922, que hoje abriga o Sesi Museu de Artes e Ofícios, também será homenageado com criações inspiradas em sua arquitetura. O evento marca a abertura da instalação Pano Território, trabalho desenvolvido pelo Estúdio Veste, de Dane e Luisa Luz, que destaca, em flâmulas bordadas, as plantas arquitetônicas do edifício e os 20 anos do museu.



“Durante a minha carreira, fui consultora do Sebrae para artes e artesanato. E esse exercício apurou meu olhar para o que faço hoje. Então, Mariana Teodorico, que é supervisora do museu, me convidou para fazer um grande evento lá que é a Feira da Estação”, conta a curadora Mary Arantes.



DIFERENCIAL

Para auxiliá-la, Mary convidou o arquiteto Thiago Flores, que a ajudou na organização da expografia, produção e montagem dos debates. “Peguei essa empreitada e com uma responsabilidade de fazer algo que fosse diferente culturalmente para a cidade. Isso porque não é só fazer mais uma feira, é fazer algo diferente em um espaço que considero sagrado, que é o museu. E é o museu do ofício manual, isso é maravilhoso, porque dialoga com o que já faço.”



Ela diz ter pensado “em algo que causasse impacto e que as pessoas quando chegassem ao museu perguntassem o que é isso?”.



“Na chegada, teremos uma concepção, não de uma feira normal, mas instalações, tudo setorizado e à venda, tanto as instalações quanto os produtos que lá estarão expostos. Trabalhos como quadros ou outros objetos estarão expostos em painéis de madeira. A parte de cima do museu foi setorizada por galerias.”



A curadora avisa que a feira apresentará a galeria do vestuário, da cerâmica, da joalheria e acessórios. “Tudo pensando também na história de oferecer preços para todas as pessoas que lá forem comprar. Isso porque é um museu que contempla o povo de uma forma geral, como as pessoas que saem do metrô e passam por lá. “



Ela conta ainda que houve preocupação “em não ser só uma feira e a pessoa ir lá, porém, em algo que promovesse um diálogo entre o que estará exposto fora e dentro”.



Para isso serão feitas trilhas de visitação. “Por exemplo, o ceramista pode sair do espaço onde está e acompanhar a visita guiada com um grupo de pessoas para explicar a cerâmica lá dentro”, explica Mary.



“Alguns artistas também vão expor trabalhos exclusivos de bordado. Então, é festejar essa data com um olhar significativo e artístico, sempre pensando que estaremos com uma soma do design com o artesanato, essa comunhão, mas que continua sendo a mão e o suor do homem em fazer, algo tão ancestral.”

PLANTAS ARQUITETÔNICAS

A supervisora Mariana Teodorico explica que o museu está promovendo uma série de eventos e que a feira será o marco de um deles. “Teremos uma exposição que realiza um trabalho em bordado com as plantas arquitetônicas e prédios tombados. E os artesãos farão esse trabalho com o edifício do museu, que antes foi a Estação Central. Para além dos 20 anos do museu, é uma homenagem também ao nosso tempo e a esse espaço que é tombado, que é patrimônio público de BH e que fica localizado bem no Centro da cidade.”



“Permeando a feira, estaremos promovendo também rodas de conversa sobre as profissões, trazendo história de artistas que têm toda uma construção por trás da sua profissão, o que os instiga e suas trajetórias”, esclarece a supervisora.

“E teremos também workshops sobre o processo criativo, mercado, roda e oficina de bordados, que é um trabalho que estará muito presente na feira. Aliás, Minas Gerais tem uma produção bem grande em bordados.”



Mariana avisa: “Para além da feira, teremos rodas, encontros e visitas mediadas ao museu, porque nossa intenção é que as pessoas também possam acessar o espaço, que é gratuito.”



“FEIRA DA ESTAÇÃO”

De sexta-feira (3/10) até domingo, no Sesi Museu de Artes e Ofícios (Praça Rui Barbosa, 600, Centro). Hoje, às 15h, workshop de Gestão Sustentável de Empreendimentos Criativos, com Lucas Andrade (Projeto Innovar) e Mary Arantes. Às 17h, palestra “Modelando e costurando histórias de mulheres empreendedoras: a história do Corte Centesimal”, com Carolina Franco. Entrada gratuita. Programação completa em @museudearteseoficiossesi. Mais informações: (31)2116-0419.