Final da Liga BH Freestyle vai 'ferver' no Viaduto Santa Tereza

Neste sábado (4/10), ocorre a disputa final da Liga BH Freestyle, evento que reúne pela primeira vez as 33 batalhas de rima da capital mineira. O evento será realizado das 14h às 22h, no Viaduto Santa Tereza, e oito MCs participam da última etapa. São eles: EDR, Foco na Rima, Gabriel Mirã, Hynoto, Jovem Henri, Luãzin, Noty e PH21.



A Liga começou em 16 de agosto, com pré-seletivas em cada uma das 33 batalhas de BH. Em seguida, os classificados participaram das oito seletivas regionais, divididas entre Centro, Barreiro, Noroeste, Pampulha, Venda Nova, Norte, Oeste e Leste/Nordeste. Na última etapa, o prêmio para o campeão será de R$ 5 mil, enquanto o vice-leva R$ 1 mil. A disputa conta com voto popular e os votos dos jurados Monge e BPO.



Em paralelo à competição, a final recebe shows de Lua Zanella, Noroeste Side, OGrand e Leall, além da apresentação de dança do grupo Corpos em Um e dos sets de DJ Pat Manoese, DJ Junky e DJ Paulin. A belo-horizontina Lua Zanella se apresenta com os convidados Breezy.On e Escobar da Rima, enquanto os artistas Nove9 e Maxado fazem o show de abertura.



Lua tem carreira versátil, com passagens pelo pop, rap e hip-hop. Após o lançamento do EP “Dama de paus” (2021) e “Transmachine” (2024), quer se dedicar ao rap para o novo disco, “Existe rap na Lua”. A apresentação deste sábado faz parte do plano de estar cada vez mais presente na cena. “A ideia é que a minha palavra seja espalhada nas batalhas”, afirma a artista.



Pertencimento

A primeira vez que Lua participou das batalhas de rima foi em 2022, na Batalha do 402, em Contagem, na Grande BH, onde cresceu. Se inscreveu após assistir a algumas disputas e foi campeã na estreia. Como a única mulher convidada para fazer show amanhã, ela fala sobre a busca pelo pertencimento feminino e LGBTQIAPN+ nas batalhas de rap.



“Quando comecei no rap, obviamente sofri vários tipos de violência, tanto simbólicas quanto explícitas. Só que tive paciência para ser didática, porque, por exemplo, vários dos meus amigos no movimento nunca haviam tido contato com outra travesti. Então, tive que chegar a passos curtos e explicar como eu gostaria de ser tratada”, conta Lua.



“Como o rap é feito para corpos marginalizados, eu, como um corpo marginalizado, precisava me sentir confortável e me mostrar confortável nesse lugar para que as mulheres parecidas comigo quisessem estar lá também. Ao estar lá batalhando e fazendo show, outras mulheres trans pensam: ‘Se ela está ali e se sente confortável, é um lugar para mim também’”, afirma.



Atualmente, apesar de se inscrever para algumas batalhas, ela participa mais como jurada e atração musical, enquanto se dedica à produção do novo disco, ainda sem previsão de lançamento. O foco principal do álbum será incluir MCs de todas as regiões de BH nas faixas, “para ter um pouquinho de Lua em cada um dos cantos da cidade”, afirma a cantora. Breezy.On e Escobar da Rima são dois dos parceiros já confirmados.



LIGA BH FREESTYLE

Disputa da final neste sábado (4/10), das 14h às 22h, no Viaduto Santa Tereza, Centro. Entrada gratuita.



Outras atrações

>>> Oktoberfest Beagá

Será realizado neste sábado (4/10), a partir das 12h, no Parque das Mangabeiras, a edição 2025 do Oktoberfest Beagá, que promete reunir o melhor da cultura alemã na capital mineira. O evento conta com mais de 20 cervejarias e 40 diferentes rótulos de chope, além de comidas típicas como salsichas, pretzels, eisbein e strudels. A programação inclui apresentação de danças tradicionais, como a Schuhplattler, desafios (chope em metro) e shows de rock com as bandas Velotrol, No Label, Aeroplane, Banda Ca$h e Harley Queen, além de pocket shows. Ingressos: R$ 25 (3º lote), disponíveis no Sympla. Há promoções para combos. Cortesia limitada, com entrada até as 15h30, disponível para retirada também no Sympla.



>>> Rock na Monka

A Monka Cervejaria (Rua Nossa Senhora de Lourdes, 111 – Olhos D’Água) está com programação musical especial para este fim de semana. O cantor e compositor Sandro Ligado, acompanhado da banda Ligado e Conectados, faz show hoje (3/10), a partir das 21h, com clássicos do rock nacional. Já no sábado (4/10), Bauxita se apresenta em formato acústico, com rock, blues, jazz, soul e reggae, às 21h. No domingo (5/10), às 14h, Jonathan Eler traz repertório de clássicos nacionais e internacionais. Couvert artístico: R$ 20 (tarde) e R$ 30 (noite).



>>> Vinho, Blues e Rock

Neste sábado (4/10), das 12h às 21h, a Praça da Assembleia recebe o evento Vinho, Blues e Rock, edição primavera. Torneiras de chopp artesanal e estações de drink também compõem a festa, assim como diferentes opções gastronômicas– pizzas, paellas, crepes, espetos, pastéis e acarajé. A música fica a cargo de Lira Club, Banda Radium e School of Rock. O evento conta com espaço kids e é pet friendly. Entrada gratuita, mediante a retirada de ingresso pelo Sympla.



