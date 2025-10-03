Chico Lobo lança hoje seu novo disco e ressalta parceria com Edu Lobo

O cantor, compositor e violeiro mineiro Chico Lobo chega ao seu 35º trabalho com o lançamento do álbum “Sertão”. Com 10 faixas, o disco estará disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (3/10) e traz as participações de Edu Lobo, Vitor Ramil, Jackson Antunes, Adriana Farias, Amazan, Rafael Carvalho e Leonito e Xonadão da Sanfona, ambos do Trio Parada Dura.



Chico conta que decidiu dar um mergulho nas suas raízes com o novo disco. “Sempre quando vou fazer um trabalho, parto já das músicas que estou compondo naquele momento e vou entendendo o álbum. Assim entendi que esse era o ‘Sertão’. E é o meu sertão. Gosto muito dos convidados que vão conceituando o meu trabalho.”



O violeiro cita Edu Lobo. “Ele me marcou muito na década de 1970, por causa de ‘Ponteio’. A letra da música diz: ‘Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar’. E era o meu sonho viver da viola”, ressalta.



“Aí, componho uma música ('Não ensaco essas viola') pensando nesses artistas que ultrapassaram os 80 anos, que não pararam (Edu Lobo fez 82 anos em agosto) e continuam fazendo shows e lançando discos”, continua.



Na composição de Chico Lobo, segundo ele, a frase principal é: “E se disser que está na hora, eu lhe digo com firmeza, não ensaco essa viola, enquanto a morte não chega”. O convite foi natural: “Pensei no Edu Lobo para gravá-la comigo. Não o conhecia pessoalmente. Mandei uma mensagem pelo Instagram, convidando-o.”



A resposta veio duas semanas depois. “Ele disse que sabia quem eu era e que conhecia o meu trabalho, que eu era um dos melhores violeiros do Brasil. Confesso que levei um baita susto”.



O artista mineiro disse então ao músico carioca que “Sertão” tinha muito a ver com a história das suas músicas, com o lado rural do Brasil, como a própria “Ponteio”. Com o ok de Edu Lobo, Chico conta que surgiu a ideia de fazer uma releitura do clássico de Edu Lobo.



“Gravamos a nossa versão de ‘Ponteio’ e mandei para o Edu. Ele me escreveu dizendo: ‘Não tenho nada a corrigir, está muito bonito’. Aí, o disco começa a se conceituar.”



Nos pampas gaúchos

Outro parceiro que Chico cita é o músico gaúcho Vitor Ramil. “Para juntarmos um pouco a música de Minas com os pampas gaúchos na canção ‘Cantata'.”



Já a música de abertura, “Encruzilhada”, o violeiro mineiro canta sozinho. “É uma música bem sertão de Minas, de Guimarães Rosa. A partir daí começo a namorar com o sertão mais raiz, mais caipira, da minha infância e convido a Adriana Farias que é uma grande violeira de São Paulo para gravar comigo 'Hoje sei que volto'.”



Entusiasmado, o artista continuou com os convites: “Me veio a ideia de convidar dois integrantes do Trio Parada Dura, Leonito e o Xonadão da Sanfona, que também ouvia muito com meu pai pelas rádios. Gravamos ‘Seis fitas’. Ficou linda, muito raiz.”



Continuando a história, Chico compõe “Forró cerrado”, em parceria com Makely Ka. Entretanto, a canção foi gravada por Amazan. “Ele hoje é um dos grandes forrozeiros do Nordeste. Ficou linda, uma mistura de Minas com o Nordeste.”



Sobre Jackson Antunes, que participa em “Profissão de fé”, Chico afirma que queria retomar a relação com o ator e cantor. “A gente fez o disco ‘Nosso coração caipira’ (1998). O convidei para participar da canção ‘Profissão de fé’”.



O violeiro fecha o disco mantendo conexão com a música portuguesa, na faixa “Na teia da viola”. “A música é de Rafael Carvalho, um dos violeiros dos Açores, e de sua mulher Silvia. Ele vem com a viola da terra, que é o principal instrumento cordofone dos Açores. A música é dele, mas parece que foi feita para mim.”



E assim Chico Lobo vai conceituando esse sertão, falando de esperança, de um amor mais lírico, falando da terra e um pouco do sertão místico.



FAIXA A FAIXA

- “Encruzilhada” (Chico Lobo)

- “Não ensaco essa viola” (Chico Lobo). Participação de Edu Lobo

- “Cantata” (Chico Lobo e Vitor Ramil). Participação de Vitor Ramil

- “Ponteio” (Edu Lobo e Capinan)

- “Hoje sei que volto” (Chico Lobo). Participação de Adriana Farias

- “Seis fitas” (Chico Lobo e Thales Martinez). Participação de Leonito e Xonadão da Sanfona

- “Forró cerrado” (Chico Lobo e Makely Ka). Participação de Amazan

- “Nosso amanhecer” (Chico Lobo)

- “Profissão de fé” (Chico Lobo e Wander Lourenço). Participação de Jackson Antunes

- “A teia da viola” (Rafael Carvalho e Silvia Silveira). Participação de Rafael Carvalho



“SERTÃO”

• Disco de Chico Lobo

• Kuarup

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (3/10)