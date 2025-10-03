Em 12 de outubro se comemora o Dia das Crianças e, mesmo uma semana antes da data, a celebração à garotada já movimenta a capital mineira com diferentes eventos e atividades para as crianças. Desta sexta-feira (3/10) ao dia 12 de outubro, o Galpão Cine Horto realiza, pela primeira vez, a “Mostra Infância”, com programação gratuita e voltada aos pequenos, com teatro, cinema, música e literatura. Compondo as celebrações, o projeto Teatro em Movimento, na Praça Floriano Peixoto, agita o espaço público neste sábado (4/10), a partir das 15h, com espetáculos e oficinas.



A “Mostra Infâncias” acontece pela primeira vez em 27 anos de história do Grupo Galpão, com espetáculos, oficinas e ações voltadas ao público infantil. “A 'Mostra Infâncias' surgiu da ideia de promover um festival totalmente dedicado às crianças, pensado na necessidade de perceber a importância de um teatro feito para crianças, da arte pensada para a infância”, afirma Clara Bastos, curadora do evento e coordenadora do projeto Conexão Galpão – que leva espetáculos a crianças e adolescentes de escolas públicas.



Diversas peças compõem a mostra, além de oficinas e atividades envolvendo cinema e literatura, com os grupos Atrás do Pano, Cia Bando, Circo Mínimo, Bufadas, Circo do Sufoco, Serelepe e Girino. Segundo Clara, a curadoria da mostra foi feita de maneira interna, com integrantes relacionados à idealização do projeto, além disso, a curadora reforça a busca por uma mostra com linguagens diversas.



“Priorizamos narrativas brasileiras e que priorizem a diversidade das infâncias e o protagonismo das crianças frente a uma obra artística e teatral que fuja de narrativas comerciais que, infelizmente, acessamos com mais facilidade. Quisemos fugir de histórias da Disney, das princesas, e buscamos priorizar a diversidade.”



Clara Bastos também destaca a busca pela valorização de artistas locais. Segundo ela, a primeira edição valoriza posições locais, mas também realiza um intercâmbio com o Circo Mínimo, de São Paulo.



Para ela, é essencial que as crianças estejam em contato com a cultura desde novas. “Assim como saúde e educação, a cultura deve estar ali desde os primeiros dias, mesmo na infância, para promover um crescimento integral do ser humano, completo e amplo, assim como uma socialização, que acreditamos ser muito importante.”



Segundo ela, uma cultura com produtos culturais de qualidade, que geram autonomia, independência e protagonismo para as crianças é extremamente importante. “Às vezes, as enxergamos como um ser que precisamos dar muito a ele, mas na verdade só precisamos promover espaço para que eles mesmos se realizem, então acho que o sentido da amostra é esse”, conclui Clara Bastos.



FESTA NA PRAÇA

Como parte do projeto Teatro em Movimento, o espetáculo “Para Chicos” – com direção de Lira Ribas e performance da palhaça Begônia, acompanhada pelos músicos Shari Simpson, Vitim Nascimento e Leandro Aguiar – toma conta da Praça Floriano Peixoto, neste sábado (4/10), à partir das 15h. Além da apresentação, a programação inclui pintura facial para crianças, com a equipe Meraki Eventos, atividade de contação de histórias e oficina de origami com a performer Ale Zanandreis e atividade com bolhas de sabão gigantes, em parceria com a Casa Circo Gamarra.



A responsável pelo projeto é Tatyana Rubim, coordenadora da Rubim Produções e idealizadora do Teatro em Movimento. “Quando comecei, cerca de 20 anos atrás, o pessoal não queria vir a Minas de jeito nenhum, porque naquele tempo, tanto São Paulo como Rio tinham longas temporadas e para os artistas era muito melhor ficar em cartaz lá. Mas eu consegui deslocar algumas pessoas e isso se tornou um componente forte que está no DNA do projeto, que é a circulação de espetáculos, isso fez mais sentido para as produções”.



Segundo Rubim, a curadoria das atrações foi pensada com base nas faixas etárias das crianças. Em “Para Chicos”, os artistas cantam e performam canções como “João e Maria”, “Pedro Pedreiro” e “Valsa dos Clowns”, além da trilha sonora de “Os Saltimbancos”. A seleção do espetáculo surgiu do desejo de promover uma tarde para a família, com uma apresentação que agradasse a todos. “Essa edição especial do Teatro e Movimento está trazendo ao público infantil a possibilidade de convivência familiar e a mistura do ar livre com o teatro”, afirma Tatyana Rubim.



“A gente retoma uma característica que sempre é muito forte, a formação de plateias. Não tem como a gente falar de formação de plateias sem considerar o público infantil. Então, é uma retomada da formação de plateia, trazendo uma programação para as crianças”, conclui a coordenadora.



“MOSTRA INFÂNCIAS”

De hoje (3/10) a 12 de outubro, no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613). Entrada gratuita mediante a retirada de ingressos na plataforma Sympla. Programação completa e mais informações no site do Galpão, https://galpaocinehorto.com.br/.



“TEATRO EM MOVIMENTO”

Neste sábado (4/10), a partir das 15h, na Praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Efigênia. Entrada franca.



Outros espetáculos

>>> MARCELA JARDIM

A cantora infantojuvenil Marcela Jardim se apresenta neste domingo (5/10) no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), às 16h, em homenagem ao Dia das Crianças. A garota acumula 5 milhões de inscritos no YouTube e 600 mil seguidores no Instagram, e já se apresentou em diferentes capitais do país. Canções como “Chicletinho”, “Stitch” e “Garotas querem se divertir” compõem o show. Ingressos à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro. Disponíveis por R$ 200 (inteira), R$ 175 (inteira sócio MTC e Unimed), R$ 110 (ingresso solidário), R$ 100 (meia), R$ 85 (meia sócio MTC e Unimed).

>>> “DE ONDE VEM O DINHEIRO?”

O espetáculo musical infantil “De onde vem o dinheiro?” chega a Minas Gerais com apresentações gratuitas. Nesta sexta-feira (3/10), às 14h30, e no sábado (4/10), às 11h, o musical toma conta de BH, no Teatro Francisco Nunes (Avenida Afonso Pena, 1.321, Centro). Nos dias 12 e 13 de outubro as apresentações acontecem em Sabará, no Centro Cultural José da Costa Sepúlveda (Rua Luís Cassiano, 60), às 15h. Já nos dias 17 e 18 de outubro, o espetáculo vai até Juiz de Fora, onde se apresenta no Teatro Solar (Avenida Presidente Itamar Franco, 2.104), às 15h, na sexta, e às 16h, no sábado. A montagem aborda de forma lúdica conceitos de educação financeira e empreendedorismo, destacando que é possível poupar, planejar e realizar sonhos.

>>> “FÁBRICA DE NUVEM”

Desta sexta (3/10 ) até 27/10, o espetáculo infantojuvenil “Fábrica de nuvem” fica em cartaz no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), com apresentações às sextas e segundas, às 19h, e sábados e domingos, às 15h. Na história, uma palhaça vive e trabalha em uma fábrica de nuvens, onde depende o clima do planeta. A narrativa mescla manipulação de bonecos, teatro e arte circense. Ingressos no site do CCBB e na bilheteria do local. R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).



* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco