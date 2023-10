683

Estimular a brincadeira é fundamental para o crescimento saudável e o desenvolvimento integral dos pequenos Freepik

Na próxima quinta-feira (12/10) é celebrado o Dia das Crianças, data que convida também a refletir sobre o significado do ato de brincar na vida das crianças. É amplamente reconhecido que estimular bebês e crianças a brincar tem influência crucial em seu desenvolvimento.





O ato de brincar é uma atividade intrinsecamente ligada ao crescimento e desenvolvimento das crianças. Segundo a diretora pedagógica do Colégio Joseense, localizado em São José dos Campos, no interior de São Paulo, Rogéria Sprone, o brincar é fundamental para a formação da criança, pois ela se apropria da realidade, estabelece suas relações sociais e utiliza toda sua corporeidade, nas dimensões motora, cognitiva e afetiva."A brincadeira é a linguagem pela qual a criança se expressa e se comunica, e é por isso que toda educação infantil é pautada pela brincadeira. Para além do lúdico, para além do ser gostoso brincar de casinha ou no tanque de areia, é assim que a criança percebe o mundo e se percebe nele", complementa a pedagoga, educadora e pesquisadora do comportamento adolescente, Carolina Delboni.As crianças utilizam o brincar como uma forma de imitar a realidade ao seu redor, o que lhes permite crescer, explorar novos horizontes e desenvolver mais habilidades. Uma atividade de brincadeira que desempenha um papel especialmente crucial nesse processo é a contação e interpretação de histórias "Quando brincam de faz de conta, as crianças assumem papéis, desenvolvem enredos e constroem interações. Por meio dessa representação, elas expressam seus sentimentos, angústias, alegrias, incômodos e as percepções do cotidiano. Elas conseguem comunicar suas dificuldades, contradições e se sentem motivadas a lidar com o inesperado, já que a história se desenrola no decorrer da brincadeira", acrescenta Rogéria Sprone.É de suma importância que a família participe ativamente nas brincadeiras das crianças, encorajando-as a criar jogos e atividades. "É fundamental que a criança tenha alguém para brincar junto e interagir em diversas atividades, como criação e contação de histórias, jogos, fantasias e exercícios físicos, como pega-pega e esconde-esconde. Use esse tempo em família para se conectar com seus filhos e criar memórias duradouras", sugere Rogéria.Adriana Serra Moreira Lima, farmacêutica e empreendedora, mãe de Eduardo Serra Moreira Lima, de 12 anos, e Thiago Serra Moreira Lima, de 8, fala sobre a importância do brincar para sua família. "Tenho dois filhos com 4 anos de diferença entre eles, porém, na hora de brincar não tem diferença. Brincamos de bola no quintal e temos um pula-pula. Quando jogamos bola, percebo que eles gostam de mostrar o quanto estão evoluindo com suas habilidades aprendidas na escola. Além disso, sinto ainda que querem me mostrar o quanto podem ser bons quando estão determinados a aprender. Acho importante brincar com eles, nem sempre ficamos muito tempo nos divertindo juntos, mas o pouco tempo é com qualidade na atenção, carinho e dedicação integral a eles. Agora no pula-pula a diversão é garantida. Como está muito calor, eles ficam pulando e eu com a mangueira molhando-os, amam esse momento. São irmãos parceiros, se dão muito bem e brincamos todos juntos, a família toda. Vezes com a mamãe, às vezes com o papai, e às vezes entre os dois".O diálogo desempenha um papel crucial no contexto familiar. Conversar com a criança e estabelecer uma rotina de brincadeiras e momentos em família é fundamental. Rogéria enfatiza a importância de deixar de lado dispositivos eletrônicos e telas por um tempo e envolver-se em jogos, atividades imaginativas e exercícios físicos."Converse com a criança, compartilhe com ela qual era sua brincadeira favorita quando era pequeno e divirtam-se juntos. Além de desenvolver a coordenação motora e o aprendizado, esses momentos fortalecem os laços familiares e são cruciais para o desenvolvimento da criança, ajudando-a a compreender e lidar com suas emoções", ressalta a educadora.Uma brincadeira vai muito além da diversão superficial - é uma ferramenta poderosa que molda o desenvolvimento das crianças de maneiras surpreendentes. Enquanto se entregam ao mundo imaginário, as crianças desenvolvem habilidades essenciais para a vida. Elas aprendem a resolver problemas e conflitos, exercitando a capacidade de encontrar soluções criativas. A empatia e a colaboração são incentivadas quando compartilham brinquedos e ideias com outros, ensinando-lhes a importância de considerar o ponto de vista alheio.Além disso, as brincadeiras estimulam o pensamento criativo, desafiando-as a encontrar maneiras únicas de superar obstáculos. Os brinquedos de encaixe e montagem fortalecem o desenvolvimento cognitivo, enquanto a interação social melhora a comunicação, a fala e a escuta, além de contribuir para a construção do repertório de palavras necessárias para a alfabetização. Portanto, brincar é muito mais do que uma atividade recreativa - é uma jornada de aprendizado fundamental para o crescimento e o desenvolvimento das crianças."Pai, mãe, tia, avó, responsável legal, tutor é sempre uma pessoa de referência para a criança. São pessoas que ela mais ama e, portanto, incontestável. Sentar-se junto de uma criança e se permitir brincar, exige do adulto entrega e, portanto, tempo. E quando os pais participam da hora das brincadeiras, contribuem para a criação de vínculos e de memórias com os pequenos", complementa Carolina Delboni.Ter um tempo de qualidade com crianças e adolescentes é fundamental, como explica Carolina Delboni. "São essas experiências da infância - e na infância - que garantem o bom desenvolvimento cerebral da criança. De zero a seis anos é quando acontece o maior pico de desenvolvimento cerebral".Durante essa fase, proporcionar interações significativas e afetuosas é essencial. Isso inclui brincar com a família, sejam pais, avós ou irmãos, com verdadeira qualidade. É crucial evitar distrações, como consultas constantes ao celular, que podem deixar a criança sentindo-se negligenciada. "Quando oferecemos tempo de qualidade, demonstramos que estamos, genuinamente, presentes, reforçando a importância das relações humanas sobre as tecnológicas."Investir tempo de qualidade com as crianças e adolescentes não apenas fortalece os laços familiares, mas também contribui para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Carolina ainda ressalta a importância de prover diferentes estímulos à criança e dar afeto sólido. Essas experiências enriquecedoras não apenas estimulam o cérebro em crescimento, mas também ensinam lições valiosas sobre empatia , comunicação e respeito mútuo."Quando os adultos se envolvem ativamente com as crianças, sem distrações, enviam uma mensagem poderosa de que elas são valorizadas e dignas de atenção, ajudando a construir sua autoestima e autoconfiança". Portanto, o tempo de qualidade com os pequenos não é apenas uma atividade recreativa, mas investimento no futuro deles e na formação de relacionamentos saudáveis e significativos."Eu, como mãe, acho muito importante esses momentos (com tempo de qualidade) para a evolução pessoal, espiritual e formação do caráter desses serezinhos humanos que tanto amo. Sempre achamos que podíamos fazer mais, mas me policio a não me cobrar por isso e, sim, usar o tempo ao meu favor, e brincar com qualidade para que guardem momentos importantes na memória", frisa Adriana Serra.