Praça Floriano Peixoto recebe apresentação de cenas curtas de dança

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Criado em 2014 na Escola de Artes da Escola Municipal Humberto Werneck, localizada no Morro das Pedras, o Projeto Somos Comunidade surgiu com o propósito de promover a transformação social por meio da arte.



Embora sua sede permaneça no aglomerado da região Oeste da capital, os alunos vêm de diversas partes da cidade e de outras instituições da rede pública municipal. Atualmente, mais de 200 estudantes participam das atividades, recebendo formação em dança, oferecida pelo Grupo Camaleão, e oficinas de percussão, conduzidas pelo coletivo Arautos do Gueto.



Neste sábado (12/4) às 12h, o público poderá conferir uma nova apresentação gratuita do projeto, na Praça Floriano Peixoto, no bairro Santa Efigênia. O espetáculo faz parte das comemorações dos 22 anos do Instituto Unimed-BH.



Pocket show

Vinte estudantes selecionados por meio de audições integram o Grupo Somos, núcleo experimental do projeto, que apresentará cinco cenas coreográficas em um pocket show de aproximadamente 15 minutos. Intitulado “Somos todos um”, o espetáculo une dança e percussão.



Inês Amaral, diretora cênica do projeto, conta que o espetáculo é resultado de um processo iniciado no ano passado com esse grupo experimental. “Nosso objetivo é desenvolver habilidades técnicas e artísticas de forma contínua. Esse espetáculo é fruto desse processo de lapidação. Estamos aprimorando cada coreografia, aprofundando as propostas. Algumas cenas já existiam, mas agora elas ganham nova força com o grupo consolidado como Grupo Somos”, afirma.



A apresentação traz uma fusão entre balé, danças urbanas e percussão, com trilha sonora que inclui canções dos Tribalistas, Emicida, Melim, Tim Maia e Negra Li. Participações especiais em áudio de Adrianna Moreira e Maurício Tizumba, percussão ao vivo do grupo Arautos do Gueto e intervenção cênica do grupo de palhaços Sociedade do Riso complementam a performance.



Segundo Lilian Nunes, diretora do projeto, além da formação artística, o objetivo é oferecer uma perspectiva profissional que não se limita ao palco. “A gente está criando uma formação que amplia as possibilidades desses jovens. Queremos colocá-los no mercado, dar visibilidade ao trabalho deles. A apresentação é o que motiva, mas o que fica são os valores que eles carregam para a vida – cooperação, escuta, noção espacial, trabalho em grupo. Mesmo que um deles siga outro caminho, ele vai levar tudo isso consigo”, diz.



Nos próximos meses, o espetáculo circula por outros espaços da cidade. No dia 26 de abril, o grupo se apresenta no festival Viva Praça Sete e, no dia 10 de maio, na Virada Sustentável.



“SOMOS TODOS UM”

Espetáculo do Grupo Somos. Neste sábado (12/4), às 12h, na Praça Floriano Peixoto (Av. do Contorno, esquina com Avenida Brasil - Santa Efigênia). Acesso livre e gratuito.