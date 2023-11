Para celebrar os 60 anos de vida e 40 de carreira, Chico Lobo chega ao seu 28ª álbum. O disco “Chico Lobo 60 anos” (Kuarup) está nas plataformas digitais e traz as participações de Maria Bethânia, Renato Teixeira, Zeca Baleiro, Roberto Mendes, Cláudio Venturini, Marcus Viana, MPB4, Renato Boechat e Genésio Tocantins, Pedro Mestre e Élcio Dias e Amorim. O álbum, com 13 faixas, está sendo lançado também em formato físico.

Para Lobo, o novo trabalho é como uma biografia, pois as canções apresentam reflexão sobre seus passos, suas estradas, desde que deixou São João del-Rei para vir morar em BH.

O violeiro revela que um de seus sonhos era ter a participação de Maria Bethânia em seu novo projeto. “Venho de um berço em São João no qual meus pais sempre cantavam para nós, desde a infância. E uma das músicas que eles mais cantavam era ‘Meu primeiro amor’ (Hermínio Gimenez, José Fortuna e Pinheirinho Júnior), que fez sucesso na voz de Cascatinha e Inhana. Convidei Bethânia para cantar essa linda canção.”

A baiana atendeu prontamente ao seu convite. “Disse-lhe que queria tê-la cantando ‘Meu primeiro amor’ como homenagem a meus pais. Definimos que o arranjo seria somente com a minha viola e a voz dela. Enviei o arranjo ao Jorge Helder (maestro de Bethânia). Ele elogiou, aprovou e, então, Bethânia gravou.”

O artista ressalta que esse é um projeto que vem para celebrar a data tão importante. “São 60 anos de vida e 40 de viola, o que acaba sendo uma reflexão da minha vida e das minhas escolhas. Esse disco soa muito natural, porque começo a compor músicas que vêm nessa reflexão dos sentimentos, de como foi para um jovem de São João del- Rei, sonhando em conquistar a vida com a viola, fazer 60 anos, sendo 40 deles dedicados ao instrumento. Começo a compor e alguns parceiros me mandaram letras nesse sentido de entender um pouco o meu universo. Daí surgiu a ideia do ‘Chico Lobo 60 anos’”.

DIÁLOGOS COM GUITARRA



Chico Lobo afirma que, das 13 faixas, somente a última – “Filho é feito pro mundo” – não tem participação especial. Abre o álbum, a faixa “Benvirá”, que é uma música na qual o artista faz uma citação a Geraldo Vandré. "Para isso, convidei o grupo MPB4. Depois vem Renato Teixeira em ‘Alma barroca’, homenagem a São João del-Rei. Ninguém canta o sertão conectado com a cidade grande como ele.”

Outra participação especial, segundo Lobo, foi a de Marcus Viana em “Violas da minha terra”. “Ele até já tinha uma trilha, cuja composição era dele, mas a interpretação minha. A letra é de minha autoria. Marcus não cantou, mas gravou os violinos e teclados.”

Para Cláudio Venturini, o artista escolheu “Nascente do Rio”. “Sempre fui marcado pelo 14 Bis. Cláudio Venturini canta e traz a sua guitarra para um diálogo com a minha viola. Zeca Baleiro comparece também, cantando 'Hoje amanheci em paz'", acrescenta o violeiro.

O compositor convidou também o músico e produtor musical Renato Boechat para participar do álbum. “Quis trazê-lo para ‘Trovador de sonhos’, que é como me identifico. "Trouxe a dupla paulista Élcio Dias e Amorim que segue a linhagem de Pena Branca e Xavantinho. Já Genésio Tocantins, que é um artista da música regional de Tocantis, participa em 'Roçado'. E para arrematar, Pedro Mestre, que é meu parceiro de Portugal. Juntamos a minha canção ‘Frutos da terra’, com uma música tradicional do Alentejo, chamada ‘Lírio roxo’”, detalha.





TURNÊ EM 2024

Já “Filho é feito pro mundo”, que fecha o álbum, é dedicada ao filho Tomás. “É quase como passar um bastão. Meu filho vai estudar em São João e, como saí de lá para vir para BH, ele agora faz o caminho inverso. Essa música não estava no disco, mas meus filhos me pediram para incluí-la.”

Segundo Chico Lobo, ele pega a estrada com a turnê do novo álbum em 2024, abrindo os shows por Belo Horizonte. “Deixamos para fazer a turnê de lançamento no ano que vem, porque estive com a agenda cheia nos últimos meses. Vamos abrir com o lançamento do disco em BH”.

“Chico Lobo 60 anos” tem produção musical de Ricardo Gomes, que também assina os arranjos. Na cozinha, os músicos Leo Pires (bateria), Carlinhos Ferreira (percussão), Marcelo Fonseca (cordas), Marcelo Sylvah (violão) e Gih Saldanha (vocal).

“CHICO LOBO 60 ANOS”

• Disco de Chico Lobo

• Kuarup

• 13 faixas

• Disponível nas plataformas digitais