Documentário "The Rolling Stones: Crossfire hurricane" chega ao Curta! hoje (27/11) e amanhã fica disponível no streaming

“The Rolling Stones: Crossfire hurricane”, documentário sobre a trajetória do Rolling Stones (foto), será exibido no Curta!, nesta segunda-feira (27/11), às 23h.

Dirigido por Brett Morgen e com depoimentos de Mick Jagger, Keith Richards e dos ex-integrantes Mick Taylor e Bill Wyman, o filme traça um arco temporal começando pelas primeiras apresentações do grupo britânico, no início da década de 1960, até finalizar com as turnês mais recentes dos britânicos.

Polêmicas como dissidências de músicos, questões financeiras, comportamento agressivo e, claro, o abuso de drogas – que levou Jagger e Richards para a prisão e à expulsão de Brian Jones do grupo – não ficaram de fora. A partir de amanhã (28/11), o documentário estará disponível nos streamings CurtaOn, Claro TV+ e Prime Video.