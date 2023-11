Blitz aposta em nova fase da banda com "Supernova". álbum conta com participações especiais de Fagner e Frejat



Sem gravar um disco de inéditas desde 2017, quando lançou “Aventuras II” (Deck), a Blitz retorna agora com “Supernova” (Biscoito Fino), que já está rodando nas plataformas digitais. O álbum traz 14 faixas – algumas delas já lançadas anteriormente como singles, como “Lado escuro da rua”, sucesso no streaming. Além disso, o novo trabalho do grupo comandado pelo vocalista Evandro Mesquita marca a estreia na gravadora Biscoito Fino. Billy Forghieri divide com Evandro a produção e a direção musical do novo projeto.

“Supernova” conta com participação especial de Fagner em “Somos todos índios”, canção de Evandro Mesquita e Vinícius Cantuária. “Tem também o Dadi Carvalho, o Rogê Brasil, os meninos da ConeCrewDiretoria, João Suplicy, Frejat... Só gente boa", acrescenta o vocalista da Blitz.

Evandro diz que o álbum foi idealizado durante a pandemia e que foi apresentado a duas gravadoras. “Para a nossa sorte, a Biscoito Fino se entusiasmou com o trabalho e estamos muito contentes com essa parceria”, diz o vocalista. “Escolhemos ‘Lado escuro da rua’ para lançarmos como single, em outubro, e deu certo.”



FAIXAS REVISITADAS

O músico relembra que foi justamente o projeto do “Supernova” que fez o grupo “segurar a onda” durante a pandemia. “Confesso que finalizamos esse projeto com muito carinho, exatamente naquela época em que estava difícil para todo mundo”.

O vocalista afirma que o disco também sairá em formato físico. Das 14 faixas, segundo ele, algumas são revisitadas. “'Lado escuro da rua’ e 'Choveu' saíram em um álbum que gravamos em Miami (EUA), mas foi quando a gente acabou e o disco ficou meio que no fundo da prateleira. Então, pegamos essas duas músicas daquele disco e as refizemos”, explica.

Evandro conta que as faixas do novo disco, compostas por ele e Billy Forghieri, continuam carregando o DNA do grupo. “Na realidade, essas canções são uma continuação da nossa estrada. São músicas amadurecidas que receberam influências e arranjos dos dias de agora, mas estão com uma alma bem bacana, já funcionando nos nossos shows. O que é muito legal também é que nas nossas apresentações a galera comparece levando seus filhos, mostrando que a Blitz continua firme para todas as gerações.”

O vocalista afirma que “Supernova” marca uma nova fase da Blitz. “É sempre um mistério cada disco, cada fase, cada influência, pois não ficamos presos às fórmulas porque isso não dá certo”, acredita. “São canções inspiradas nos dias de hoje. Continuamos na estrada, como sempre estivemos, agora com a turnê ‘Sem fim’, aproveitando também para lançar o disco e músicas novas”, acrescenta.



SUCESSOS ENTRE GERAÇÕES

Depois de compor várias músicas do novo disco, Evandro conta que agora vai descansar um pouco e só mais pra frente vai retomar com as composições.”

Criada em 1981, a Blitz é uma das precursoras do rock nacional e, originalmente, foi formada por Evandro Mesquita (vocal, violão e gaita), Ricardo Barreto (guitarra), Guto Barros (guitarra), Júnior Homrich (baixo), Zé Luís (sax) e Lobão (bateria). Porém, a formação clássica da banda era: Evandro, Ricardo, Lobão, Fernanda Abreu e Márcia Bulcão, nos vocais de apoio, Antônio Pedro Fortuna (baixo) e Billy Forghieri (teclados).

Atualmente, o grupo tem na sua formação, além de Evandro Mesquita e Billy Forghieri, Juba (bateria), Rogério Meanda (guitarra), Alana Alberg (baixo) e Andréa Coutinho e Nicole Cyrne (backing vocals).

A Blitz emplacou sucessos que atravessaram gerações, como “A dois passos do paraíso”, “Você não soube me amar” e “Betty frígida”, entre outros.

“SUPERNOVA”

• Disco da Blitz

• Biscoito Fino

• 14 faixas

• Disponível nas plataformas digitais