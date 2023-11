Virginia Fonseca é a nova estrela da emissora de Silvio Santos. Com mais de 90 milhões de seguidores nas redes sociais – somando Instagram, TikTok e YouTube –, a influenciadora digital já assinou contrato e ganhará um programa para chamar de seu na grade do SBT/Alterosa, o que deve ocorrer em 2024. O convite para a influencer se integrar à equipe do canal paulista veio da herdeira e diretora artística do SBT, Daniela Abravanel Beyruti.

“Temos boas notícias aqui no SBT. Estamos com a nova direção da Daniela Beyruti. Várias contratações estão acontecendo para 2024, muitas novidades estão por vir. Uma das nossas grandes apostas é a Virginia”, afirmou Patrícia Abravanel no “Programa Silvio Santos”, no último domingo (19/11).

Também foi revelado que o influenciador Lucas Guedez, seguido por mais de 10 milhões de pessoas nas redes, fará parte do novo programa de Virginia, de quem é amigo pessoal. Os dois, inclusive, participaram juntos do famoso quadro “Jogo das 3 pistas”, na atração comandada por Patricia Abravanel.

“Acho que nós somos muito engraçados juntos, e o Lucas é uma pessoa muito maravilhosa. Então, o convidei para estar comigo e acho que vai ser incrível”, afirmou Virginia durante o programa.

BRILHO DESTACADO

Após a notícia, Virginia foi surpreendida com mensagens de apoio. Uma delas veio da agora colega apresentadora Silvia Abravanel. “Te desejo sorte. Estou aqui há muito tempo e sei que dá frio na barriga todas as vezes que a gente pisa no palco, mas tenho certeza que você vai tirar de letra... Seja muito bem-vinda”, declarou.

Ratinho, MC Ryan SP, Rafael Uccman, Álvaro, Tirullipa, MC Daniel, Léo Dias, João Guilherme, Poliana Rocha, Margareth Serrão e Zé Felipe, marido de Virginia, também parabenizaram a nova apresentadora.

“Desejo para você muito sucesso nesta nova etapa da sua vida. Conte comigo para tudo, tenho certeza que você vai brilhar cada vez mais. Te amo”, declarou o sertanejo Zé Felipe.



CARIMBO DE SUCESSO

Nascida em 1999, em Connecticut, nos Estados Unidos, Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa iniciou sua carreira no YouTube aos 17 anos, após ter seu talento descoberto por uma prima. Logo, a jovem, que gravava vídeos compartilhando sua rotina e vida pessoal, atingiu a marca de 100 mil inscritos na plataforma, atraindo a atenção do público brasileiro.

Sucesso no Instagram, com 44,6 milhões de seguidores, e, principalmente, no TikTok, plataforma em que cresceu exponencialmente durante o período da pandemia de COVID-19, com 37 milhões de fãs, a influenciadora digital conquistou um público fiel de 11,5 milhões de inscritos no YouTube, com vídeos diários que superam 1 milhão de acessos e somam 1,4 bilhão de visualizações em seu canal.

Na vida pessoal, a influencer também colhe frutos. Em 2020, Virginia conheceu Zé Felipe, filho do cantor Leonardo. Depois de um ano de relacionamento e com o casamento nos planos, a youtuber descobriu a gravidez da primeira filha: Maria Alice, que completou 2 anos em 2023. Maria Flor, a segunda filha do casal, chegou em outubro de 2022 para completar a família.



NA FORBES

Influenciadora digital e mãe, Virginia também abriu caminhos no mundo dos negócios. Em 2021, investiu em uma marca de cosméticos, além de criar uma empresa de agenciamento artístico para influenciadores. Ao lado da mineira Camila Loures, fez sucesso estrondoso nas duas primeiras temporadas do “PodCats”, com episódios de 100 milhões de visualizações no YouTube.

Reconhecida como a “Influenciadora brasileira do ano” em 2022, na premiação internacional People’s Choice Awards, Virginia Fonseca entrou para a lista de personalidades da Forbes Under 30, na categoria web.

Em 2023, a nova apresentadora se tornou embaixadora da AACD Teleton e, no segundo semestre deste ano, foi destacada como a celebridade que mais influencia a Geração Z do país, de acordo com o Most Influential Celebrities 2023, ranking da empresa de pesquisa e tecnologia IPSOS.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro