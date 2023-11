Criado pela Orquestra Sinfônica Brasileira em 2017, o projeto Conexões Musicais chega à Grande BH para se apresentar nas cidades de Betim e Ibirité. A partir desta segunda-feira (27/11), prosseguindo até sábado (2/12), serão realizados concertos didáticos para alunos de escolas públicas e lar de idosos, além de aulas de instrumentos musicais para jovens músicos da região.

Será realizado ainda, na quinta-feira (30/11), às 19h, no Teatro Municipal de Ibirité, concerto gratuito do Quarteto de Cordas da OSB, formado pelos músicos Michael Machado (violino), Ramon Feitosa (violino), Débora Cheyne (viola) e Fernando Bru (violoncelo), com a participação da Orquestra Jovem das Gerais (OJG), que também realizará workshops com os músicos da OSB. A abertura será feita pelo Coro da Melhor Idade Coração Renovado.

Coordenador educacional da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, Elber Ramos, explica que a instituição atua em oito estados brasileiro. “Atendemos tanto escolas públicas quanto projetos sociais de música, com aulas de instrumentos, luteria, arranjos e regência. Temos uma incubadora cultural no Rio de Janeiro, que pega os projetos sociais de música e ajuda nesse processo de formalização e acesso à Lei Rouanet.”



CONCERTOS DIDÁTICOS

Elber ressalta a importância da itinerância do Conexões Musicais. “Quando fazemos essas itinerâncias, buscamos mapear as escolas públicas e projetos sociais de música da região. Fazemos concertos didáticos nas escolas públicas e oferecemos aulas de instrumento para algum projeto social de música local. No final desse período, fazemos um concerto de integração, com esse projeto social de música.”

No caso de Betim e Ibirité, Elber afirma que não será diferente. “Começamos nosso projeto nesta segunda-feira, fazendo ensaio e dando aulas para a OJG. Na terça, às 10h, faremos concerto didático no Centro de Referência de Apoio à Educação Inclusiva (Craei), escola pública para crianças especiais de Betim”, detalha. Na quarta (29/11), segundo ele, às 10h, terá concerto didático na escola municipal do Bairro Petrovale, em Betim.

O coordenador explica que Conexões Musicais tem sempre o interesse de trabalhar grupos de uma determinada região e dar oportunidade para que apareçam nos concertos realizados, proporcionando-lhes visibilidade.

FOCO NAS CRIANÇAS

Elber destaca que, na quinta, o Quarteto de Cordas da OSB fará um concerto leve, explicando os instrumentos, as músicas e os compositores. “Algo extremamente didático, palatável para as crianças. Ele é feito especialmente para esse público.”

Ainda na quinta, às 16h, será realizado também um concerto didático na Escola Municipal Aristides José da Silva, em Betim. Encerrando o projeto, no sábado (2/12), em Betim, às 10h, o concerto didático acontecerá no Serviço Assistencial Salão do Encontro (Sasfra). Às 15h, a apresentação será no Núcleo Assistencial Espírita Paz e Trabalho (Naept).

CONEXÕES MUSICAIS

A partir desta segunda-feira (27/11) com programação gratuita até sábado (2/12), em Betim e Ibirité. Na quinta-feira (20/11), às 19h, apresentação do Quarteto de Cordas da OSB, no Teatro Municipal de Ibirité (Rua Silveira, 47 – Centro), com participação da Orquestra Jovem das Gerais e do Coro da Melhor Idade Coração Renovado. Entrada gratuita.