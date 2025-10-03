Taylor Swift lança 'The life of a showgirl' e quebra recorde global

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Esta sexta-feira (3/10) é um dia especial para os fãs de Taylor Swift. A cantora lançou "The Life of a ShowgirL", o 12º álbum de inéditas, que, antes mesmo da estreia, já bateu recordes: é o álbum com maior número de “pre-saves” (pré-salvamentos) na história da plataforma, ultrapassando a marca de 5 milhões. Esse recorde substitui o anterior, que já pertencia a Taylor Swift com "The Tortured Poets Department".

Além de quebrar os recordes de pré-venda, o álbum dominou os trending topics do X e está entre os assuntos mais buscados no Google Trends. Anunciado em agosto, Taylor já espalhava pistas do novo trabalho nos shows, desde 2023.

Em Nova Orleans, durante a Eras Tour, ergueu dez dedos três vezes; meses depois, abandonou o palco não pela plataforma habitual, mas por uma porta laranja brilhante, que agora sabemos ter sido uma dica visual do que estava por vir, já que é a cor que domina a era.

Um projeto inspirado na vida dentro e fora dos palcos

Gravado em segredo durante intervalos da turnê que percorreu o mundo entre março de 2023 e dezembro de 2024, The Life of a Showgirl nasce da energia de um espetáculo grandioso e da intimidade da vida pessoal da artista. “Este álbum é sobre o que estava acontecendo nos bastidores da minha vida interior durante esta turnê tão exuberante e vibrante”, contou Swift no podcast New Heights, apresentado por Travis Kelce — astro da NFL e noivo da cantora — e seu irmão Jason.

O disco traz 12 faixas, em um retorno declarado ao pop, com a assinatura dos produtores Max Martin e Shellback, responsáveis por alguns dos maiores sucessos da artista nos álbuns “Red” (2012), “1989” (2014) e Reputation (2017). Swift prometeu “melodias tão viciantes que você quase fica irritado com elas” e assumiu que esta é sua era mais pop desde os tempos de “1989”.

Se nos trabalhos anteriores os relacionamentos eram sugeridos em mensagens enigmáticas, em Showgirl o romance com Kelce é abertamente celebrado. O anúncio do noivado, feito em agosto com fotos em um jardim florido, reforçou o tom confessional e romântico da nova fase. O próprio atleta participou da narrativa promocional, exibindo o vinil do álbum durante o podcast.

Além do álbum, os fãs ganharam uma experiência cinematográfica: o filme Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl estreia em centenas de salas de cinema neste fim de semana nos Estados Unido. Nas próximas semanas, Swift participa dos principais talk shows da TV norte-americana, incluindo “The Graham Norton Show”, “The Tonight Show”, com Jimmy Fallon, e “Late Night”, com Seth Meyers.

O lançamento consolida uma fase de ouro para a cantora. Em 2024, Swift conquistou seu quarto Grammy de Álbum do Ano, superando lendas como Frank Sinatra e Stevie Wonder, e anunciou a aquisição das gravações originais de seus seis primeiros discos — vitória pessoal após anos de disputa pelos direitos de sua obra.

