SBT lança canal infantil com clássicos da TV brasileira

O SBT lança no Mês das Crianças o SBT Kids, canal já disponível no YouTube e YouTube Kids, dedicado à meninada de até 9 anos. A iniciativa, que já conta com 1,5 milhão de seguidores, oferece espaço seguro, educativo e divertido para a criançada, reforçando o compromisso da emissora paulista com as famílias brasileiras.

Produzido pelo próprio canal de Silvio Santos, o SBT Kids proporciona tranquilidade aos pais e responsáveis, com conteúdo livre de materiais impróprios e alinhado aos valores que marcaram gerações.

A programação combina clássicos queridos da TV brasileira, como “Bom dia & Cia com Patati Patatá”, “Sábado animado”, “Câmeras escondidas kids” e “O Picapau Amarelo”, esse último com os quadros especiais “Experiências do Visconde”, “Receitas da Tia Nastácia”, “Canastra da Emília”, “Serões de Dona Benta” e “Pílulas da Emília”.

O canal ainda aposta em novidades exclusivas, como “Mundo Greens” (com os personagens Lilo e Flora), “Charadinhas do Melô”, o podcast “Emília podtudo”, a “Escolinha SBT Kids”, além de outros formatos inéditos. Também estão na grade clipes musicais com trilhas das novelas exibidas no SBT/Alterosa, músicas do Silvinho e da turminha de “O Picapau Amarelo”.