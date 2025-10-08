Assine
SBT lança canal infantil com clássicos da TV brasileira

No Mês das Crianças, canal de Silvio Santos estreia SBT Kids, no YouTube. "Bom dia & Cia com Patati Patatá" é um dos destaques direcionados à meninada

Repórter
08/10/2025 04:00

foto mostra cena do programa "o picapau amarelo", exibido no SBT. Na foto estÃ£o atores representando, da direita para a esquerda, a Narizinho que estÃ¡ com uma boneca de pano na mÃ£o, Narizinho, ambos estÃ£o sentados acima do sofÃ¡ de palha que a EmÃ­lia estÃ¡ deitada. Na sequÃªncia vem Tia NastÃ¡cia, Dona Benta e Visconde de Sabugosa. eles estÃ£o num quintal, em meio a Ã¡rvores e flores. no centro do espaÃ§o, tem uma mesa baixa de madeira, em cima de um tapete branco e com vÃ¡rios copos, jarra de suco, bule de barro e prato com biscoitos e um porta-guardanapos em cimas.
"O Picapau Amarelo", com Narizinho, Pedrinho, Tia Nastácia, Dona Benta e Visconde de Sabugosa, é uma das principais atrações do SBT Kids, canal destinado às crianças de até 9 anos crédito: JoÃ£o Raposo/SBT

O SBT lança no Mês das Crianças o SBT Kids, canal já disponível no YouTube e YouTube Kids, dedicado à meninada de até 9 anos. A iniciativa, que já conta com 1,5 milhão de seguidores, oferece espaço seguro, educativo e divertido para a criançada, reforçando o compromisso da emissora paulista com as famílias brasileiras.

Leia Mais

Produzido pelo próprio canal de Silvio Santos, o SBT Kids proporciona tranquilidade aos pais e responsáveis, com conteúdo livre de materiais impróprios e alinhado aos valores que marcaram gerações.

A programação combina clássicos queridos da TV brasileira, como “Bom dia & Cia com Patati Patatá”, “Sábado animado”, “Câmeras escondidas kids” e “O Picapau Amarelo”, esse último com os quadros especiais “Experiências do Visconde”, “Receitas da Tia Nastácia”, “Canastra da Emília”, “Serões de Dona Benta” e “Pílulas da Emília”.

O canal ainda aposta em novidades exclusivas, como “Mundo Greens” (com os personagens Lilo e Flora), “Charadinhas do Melô”, o podcast “Emília podtudo”, a “Escolinha SBT Kids”, além de outros formatos inéditos. Também estão na grade clipes musicais com trilhas das novelas exibidas no SBT/Alterosa, músicas do Silvinho e da turminha de “O Picapau Amarelo”. 

