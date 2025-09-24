Grupo Silvio Santos lança SBT News com previsão de estreia ainda este ano

O Grupo Silvio Santos aprovou o lançamento do canal de notícias SBT News, previsto para estrear ainda em 2025. A marca, até então associada ao portal de notícias do SBT, evolui para uma operação multiplataforma, com programação ininterrupta, 24 horas por dia, sete dias por semana.

“O SBT News reafirma a televisão como instrumento de informação de qualidade e reforça nosso compromisso com um jornalismo profissional, imparcial e relevante”, afirma a presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, em nota enviada à imprensa.

Ana Karina Bortoni, CEO do grupo Silvio Santos, destaca o caráter estratégico: “O SBT News nasce para competir em igualdade de condições com os principais players do mercado de notícias. Nossa meta é estar entre as maiores referências de jornalismo do país.”

Operadoras

A implantação, segundo a emissora paulista, será liderada por Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações no governo Bolsonaro e marido de Patricia Abravanel.

Segundo o Grupo Silvio Santos, até o final do ano, o SBT News estará disponível nas principais operadoras, no YouTube e nos canais fast das mais importantes fabricantes de televisores.

