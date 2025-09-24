Grupo Silvio Santos lança SBT News com previsão de estreia ainda este ano
Canal de notícias terá programação ininterrupta 24 horas por dia, sete dias por semana. Meta é 'estar entre as maiores referências de jornalismo do país'
compartilheSiga no
O Grupo Silvio Santos aprovou o lançamento do canal de notícias SBT News, previsto para estrear ainda em 2025. A marca, até então associada ao portal de notícias do SBT, evolui para uma operação multiplataforma, com programação ininterrupta, 24 horas por dia, sete dias por semana.
Leia Mais
“O SBT News reafirma a televisão como instrumento de informação de qualidade e reforça nosso compromisso com um jornalismo profissional, imparcial e relevante”, afirma a presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, em nota enviada à imprensa.
Ana Karina Bortoni, CEO do grupo Silvio Santos, destaca o caráter estratégico: “O SBT News nasce para competir em igualdade de condições com os principais players do mercado de notícias. Nossa meta é estar entre as maiores referências de jornalismo do país.”
Operadoras
A implantação, segundo a emissora paulista, será liderada por Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações no governo Bolsonaro e marido de Patricia Abravanel.
Segundo o Grupo Silvio Santos, até o final do ano, o SBT News estará disponível nas principais operadoras, no YouTube e nos canais fast das mais importantes fabricantes de televisores.