Na madrugada de ontem (18/8), exatamente às 3h34 de domingo, o SBT/Alterosa ainda estava com programação ao vivo em homenagem a Silvio Santos. Dos estúdios da emissora em São Paulo, Daniele Brandi e Gabriel Cartolano relembravam momentos icônicos da carreira do apresentador e empresário, morto aos 93 anos em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O corpo de Senor Abravanel foi sepultado na manhã de ontem, no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, em cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.



No sábado (17/8), o SBT havia suspendido sua programação por tempo indeterminado no intuito de colocar no ar homenagens a Silvio. Entre os programas cancelados, estavam os especiais de aniversário do canal dentro do “Programa Silvio Santos” e do “Domingo Legal”, que iriam ao ar na véspera de a emissora completar 43 anos.

Ao invés disso, foram exibidos os especiais “Homenagem ao apresentador Silvio Santos”, durante a madrugada de domingo, e “Domingo é dia de Silvio Santos”. Ambas as atrações apresentaram reprises de programas das décadas de 1980 e 2000, entre eles, brincadeiras com o auditório, pegadinhas e pequenas entrevistas que Silvio fazia com convidados.



No “Homenagem ao apresentador Silvio Santos”, Brandi e Cartolano lembraram de um emocionante episódio do “Porta da esperança”, programa em que o telespectador enviava uma carta contando suas necessidades (desde uma ferramenta de trabalho até o reencontro de um ente desaparecido) e a produção ajudava a realizar o desejo da pessoa.

Na ocasião, foi ao ar um episódio do “Porta da esperança” em que uma das convidadas pediu brinquedos. Em conversa com Silvio, a mulher contou que era órfã desde pequena, tendo sido criada em um colégio de freiras, e que se casou com um homem que também perdeu os pais cedo, tendo sido educado pelo Juizado de Menores de São Paulo.



O motivo de pedir brinquedos na “Porta da esperança”, explicou ela, era para que pudesse manter a promessa de ajudar crianças órfãs que viviam na rua. “Eu sempre sonhava com bonecas, brinquedos e nunca tive a oportunidade de ter”, disse. “Eu prometi que faria uma festa para as crianças da rua todo ano. Eu faço bolo, canjica, pipoca, maria-mole, dou suco, pirulito e bala. Dou brinquedos também.”



Sensibilizado com a história, Silvio recorreu a um distribuidor de brinquedos, que cedeu cerca de 500 itens, entre bonecas, bolas, kits de cozinha infantil e soldadinhos.

Documentário "Silvio Santos: Vale mais do que dinheiro" foi exibido no horário do "Programa Silvio Santos". Nesta segunda, SBT celebra 43 anos no ar SBT/Divulgação



Lembranças de famosos

“Homenagem ao apresentador Silvio Santos” durou sete horas, até a manhã de domingo. A partir das 6h, Michelle Barros e Paulo Mathias substituíram Brandi e Cartolano no “Domingo é dia de Silvio Santos”, que entrou no ar, também ao vivo, com proposta semelhante ao especial da madrugada.



Além de reprisar programas antigos, como “Domingo no parque”, “Pergunte a Maisa” e “Qual é a música?”; a atração contou com entradas ao vivo de repórteres no Rio de Janeiro e São Paulo, e com reportagens sobre a relação de fãs com o fundador do SBT – em uma matéria, um homem mostra os braços tatuados com o autógrafo e o rosto de Silvio Santos.

Durante a tarde, foi a vez de Celso Portiolli comandar o programa. Ele entrou por volta das 13h no lugar de Barros e Mathias para dar seguimento ao especial. Ao contrário do que vinha sendo apresentado desde a madrugada de sábado, foram realizadas entrevistas ao vivo com artistas e funcionários do SBT.



Supla lembrou da vez em que estava andando de carona no carro de Silvio – com o próprio apresentador dirigindo –, enquanto mostrava uma de suas músicas. Gretchen revelou a insegurança que o dono do SBT teve em colocá-la no ar por julgá-la nova demais e sem talento. E ainda compartilhou o conselho que recebeu depois que começou a fazer sucesso: “Ele me perguntou se eu guardava dinheiro e disse que era para me preocupar com o futuro, porque isso (o sucesso na TV) acaba”.



Imagens inéditas

No lugar do “Programa Silvio Santos”, que entra na grade às 19h30 aos domingos, o SBT anunciou o documentário “Silvio Santos: Vale mais do que dinheiro”. O filme mostra imagens inéditas do apresentador e empresário, e revela detalhes sobre a sua vida e obra. A produção será incorporada ao catálogo do +SBT, plataforma que seria lançada ontem em função do aniversário de 43 anos da emissora, celebrados nesta segunda (19/8), mas teve sua estreia adiada.



Silvio Santos, dono e apresentador do SBT, morreu no sábado (17), aos 93 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele deixa a esposa, Iris Abravanel, e as filhas Cíntia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata, além de 13 netos.