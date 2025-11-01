Diretores do musical ‘Rita Lee’ preparam espetáculo sobre o Barão Vermelho
Dupla Débora Dubois e Márcio Macena planeja espetáculo sobre a banda que revelou Cazuza
Além dos planos para um musical baseado no livro “Noites tropicais”, de Nelson Motta, como mostrou a coluna, a dupla Débora Dubois e Márcio Macena prepara um outro projeto em conjunto.
Ao lado de Cassius Cordeiro, os diretores do sucesso “Rita Lee — Uma autobiografia musical” trabalham em um espetáculo inédito sobre o Barão Vermelho, banda que revelou os talentos de Cazuza, Frejat, Guto Goffi, Maurício Barros e Dé Palmeira. Da formação original, Goffi e Barros seguem no grupo.
Em fase de captação de recursos, o musical “Barão Vermelho — Puro Êxtase” vai levar aos palcos um texto de Macena, inspirado na vida e na obra dos integrantes do Barão, misturando ficção e realidade, palco e bastidores, ao som de grandes sucessos como “Pro dia nascer feliz”, “Maior abandonado”, “Bete balanço” e “Por você”.
O musical terá 20 artistas em cena e sete músicos para executar as músicas da banda.
Os planos dos idealizadores do espetáculo incluem inicialmente uma temporada com 32 apresentações em São Paulo.