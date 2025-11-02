Cantoras Gabriela Pepino e LISLIE se apresentam hoje em BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A noite deste domingo (2/11), em Belo Horizonte, terá em diferentes palcos duas vozes femininas em destaque. No Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, a cantora e compositora Gabriela Pepino se apresenta às 18h, com o show de lançamento do álbum “Freedom” e do disco que trás duas músicas autorais e releituras de clássicos internacionais. Já no Cine Theatro Brasil, a cantora LISLIE lança seu segundo álbum, “Fogo & Aguaceiro”, com show inédito que revela sua longa trajetória atravessada pela MPB, com sonoridade contemporânea e experimentação musical.

Gabriela Pepino explica que esse é o seu terceiro álbum e veio do palco para o estúdio, ao invés do movimento contrário que, geralmente, muitos músicos fazem. “Ele traz 10 músicas, sendo que duas são autorais e as outras covers de canções conhecidas, sucessos de cantoras renomadas como Tina Turner e Janis Joplin, entre outras, e estará nas plataformas a partir deste domingo (2/11).”

“E tem também a música que intitula o álbum, que é uma a versão de ‘Freedon’, de George Michael, sucesso nos anos 1990, e que agora estou lançando com a minha identidade”, ressalta a cantora. “O lançamento desse álbum é uma ode ao show ao vivo que é muito a minha essência. Sou uma cantora que está sempre nos palcos e que faz muitos shows.”

A artista lembra que, há alguns anos, fez uma turnê sobre as divas que impactaram a sua carreira e que moldaram a sua forma de cantar. “Então, esse álbum celebra um pouco dessa nova fase. Há cerca de dois anos, lancei dois clipes das músicas “For once in my life” (Stevie Wonder) e “It’s all right” (Curtis Mayfield), e agora estou iniciando essa turnê com o álbum “Freedom”. É um disco independente e foi feito com recursos da Lei Estadual de Incentivo.”

Gabriela conta que as duas músicas autorais do álbum são “Letter to a soldier” e “I dont wanna have”. “A primeira foi uma inspiração pessoal de família. Na verdade, ao meu avô que foi soldado na Segunda Guerra Mundial. A letra fala sobre a dualidade do soldado quando volta da guerra. Ele está feliz porque sobreviveu, mas, ao mesmo tempo, fica naquela angústia. Meu avô era um pouco assim, e aí tive essa inspiração para fazer uma homenagem a ele e a todos os pracinhas, muitas vezes, tão esquecidos.”

Quem fez a direção artística do disco foi Felipe Fantoni (baixo), que toca com a cantora no show, além de Chris Lima (guitarra), Helton Lima (bateria) e Marcos Nogueira (teclados). Gabriela revela que o show de BH contará com a participação da cantora e professora de canto Babaya. “Ela é a minha mestra e me ensinou tudo que sei. Então, vou fazer uma homenagem a ela. Babaya também fez a direção artística do álbum. Ela vai cantar comigo a música 'Quem sabe isso quer dizer amor' (Lô Borges e Márcio Borges), imortalizada na voz de Milton Nascimento.”



MÚSICA E POESIA

A cantora e compositora LISLIE apresenta ao vivo, pela primeira vez, o disco “Fogo & Aguaceiro”, seu segundo lançamento. O show inédito conta com as participações especiais das cantoras Augusta Barna, Elisa de Sena e Sofia Cupertino.

Formada em letras, a vivência acadêmica trouxe à compositora maior proximidade com a literatura e poesia. Ela tem longa trajetória na música, atrelada às formações em canto erudito, pela Cefart, e canto popular, pela Universidade Bituca. “Comecei a cantar muito nova e a estudar música com 14 anos. Também cantava em barzinhos e a partir do momento que comecei a estudar, não parei mais”, afirma a cantora.

Em 2017, ela lançou o primeiro álbum, “Lislie Fiorinni”, com direção de Gilvânio de Oliveira. LISLIE conta que o primeiro disco foi estruturado por influências do Clube da Esquina e de artistas como Tom Jobim. Já o atual lançamento é descrito pela compositora como “mais contemporâneo em sonoridade.”

LISLIE também foi cantora do bloco de carnaval “Volta Belchior”, reforçando a presença da MPB em sua musicalidade. “Em ‘Fogo & Aguaceiro’ acabei misturando um pouco da sonoridade orgânica do primeiro disco, com beat, sintetizador e coisas que eu nunca havia utilizado antes. Ainda é uma mistura sútil, pois sou bem enraizada na MPB, mas esse disco foi um salto em termos de experimentação”, explica.

Nove faixas compõem o disco, que conta com produção de Rafael Fantini, Cotô Delamarque e Calvin Delamarque – da banda Lamparina, Guilherme Barros e Flávio Ferrari. A cantora Augusta Barna, que participa do show inédito, também está presente em uma das faixas do álbum: “A fruta do teu olhar”.

Para a cantora, o álbum mostra um lado vulnerável de si mesma. “Nesse disco eu coloco todas as minhas facetas e isso era algo que eu tinha muito medo, experimentar na vida e na música. Nesse álbum, mostro até aquilo que não mostraria antes.”

No show de domingo, todas as nove canções do álbum serão performadas, além de duas releituras e a apresentação de uma faixa autoral de Augusta Barna. Durante o espetáculo, Elisa de Sena e Sofia Cupertino acompanham LISLIE no coro da canção “Mapa da jornada”.

A compositora reforça a importância de estar cercada de mulheres no palco. “Sabemos como é ser mulher no mundo com todas as pressões culturais e estéticas. Acho que precisamos lutar cada vez mais por mulheres na música.”

* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco



“FREEDOM”

Álbum da cantora e compositora Gabriela Pepino, que faz show de lançamento hoje (2/11), às 18h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Informações: 3516-1360.



“FOGO & AGUACEIRA”

Disco da cantora LISLIE, que faz show neste domingo (2/11), às 19h30, no Cine Theatro Brasil de Câmara (Av. Amazonas, 315, Centro/Praça Sete). Ingressos à venda na plataforma Eventim. R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).