APELO

Billie Eilish doa R$ 66 mi e cobra bilionários: 'Se você tem dinheiro, doe'

Discurso da cantora de 23 anos foi feito em premiação com Zuckerberg na plateia. Dono da Meta tem US$ 257 bilhões e não aplaudiu o momento

Maria Dulce Miranda
Repórter
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
31/10/2025 09:32

Billie Eilish pediu para que os bilionários doassem parte da fortuna para causas sociais
Billie Eilish pediu para que os bilionários doassem parte da fortuna para causas sociais crédito: ANGELA WEISS / AFP

A cantora Billie Eilish fez um pedido aos bilionários durante discurso da premiação Inovadora da Música, no WSJ. Magazine Innovator Awards, na noite da última quarta-feira (29/10). Ela, que anunciou recentemente doação de US$ 11,5 milhões (cerca de R$ 66 milhões) para organizações que atuam pela equidade alimentar, justiça climática, redução da poluição e combate à crise ambiental, pediu para que os bilionários fizessem o mesmo.

“Estamos vivendo um momento em que o mundo está realmente muito ruim e sombrio, e as pessoas precisam de empatia e ajuda mais do que nunca, especialmente em nosso país; Eu diria que, se você tem dinheiro, seria ótimo usá-lo para o bem — talvez doá-lo a algumas pessoas que precisam”, disse. 

“Amo todos vocês, mas tem algumas pessoas aqui que têm muito mais dinheiro do que eu. Se você é bilionário, por que é bilionário? Sem ofensas, mas é isso aí — doe seu dinheiro”, pediu.

O comentário arrancou risadas discretas e alguns aplausos tímidos da plateia, que incluía nomes como Mark Zuckerberg e Priscilla Chan, Hailey Bieber, George Lucas, Spike Lee, Ben Stiller, Karlie Kloss, Tory Burch e Questlove. De acordo com uma testemunha ouvida pela revista People, Zuckerberg não aplaudiu após a fala da artista — mantendo-se imóvel enquanto o restante do público reagia com entusiasmo contido.

O criador da Meta, cuja fortuna é estimada em cerca de US$ 257 bilhões (R$ 1,38 trilhão), segundo a Forbes, é atualmente a terceira pessoa mais rica do mundo. Ele estava no evento acompanhando sua esposa, Priscilla Chan, também homenageada na cerimônia como Inovadora em Filantropia na Ciência. 

Ela foi reconhecida pelo trabalho na Iniciativa Chan Zuckerberg, que desenvolve tecnologias voltadas à identificação e tratamento de doenças. Anteriormente, o casal já prometeu doar 99% de suas ações da Meta para causas sociais ao longo da vida.

Doações de Billie

Antes do discurso, Eilish já havia mostrado que suas palavras vinham acompanhadas de ação. O apresentador Stephen Colbert, responsável por entregar o prêmio, revelou que a cantora decidiu doar US$ 11,5 milhões (cerca de R$ 66 milhões) — renda arrecadada com sua recente turnê “Hit Me Hard and Soft” — para organizações que atuam pela equidade alimentar, justiça climática, redução da poluição e combate à crise ambiental. 

“Também tenho o privilégio de dar uma pequena notícia esta noite. Obrigado, Billie, por me permitir fazer isso. É extraordinário”, disse Colbert. “Billie, em nome de toda a humanidade, obrigada”, agradeceu.

A doação é o correspondente a cerca de 20% da fortuna da cantora. Segundo a imprensa internacional, a jovem de 23 anos acumula entre US$ 50 milhões (R$ 269 milhões) e US$ 75 milhões (R$ 404 milhões). 

 

Eilish superou outros artistas como Olivia Rodrigo (foto), que ficou em 2º lugar, e The Kid LAROI, que ficou em 3º.-reprodução/instagram
Nascida em 2001, Billie Eilish já ganhou nove Grammys e vem conquistando cada vez mais espaço no cenário cultural mundial.-divulgação
Em 2023, ela se torou a artista mais jovem a conquistar dois Oscars. -reprodução abc
Eilish e seu irmão Finneas conquistaram pela segunda vez a estatueta mais desejada do mundo do cinema graças à música “What Was I Made For?”, feita para o filme
Billie Eilish superou o recorde anterior, que pertenciam à atriz alemã Luise Rainer, que havia vencido seu segundo Oscar aos 28 anos, em 1938.-wikimedia commons Vandamm Studio
O feito também valeu para seu irmão que, com 26 anos, se tornou o segundo mais jovem a ganhar dois Oscars.-reprodução abc
A primeira estatueta deles foi pela música
Ela ganhou fama em 2016 com seu single de estreia
A canÃ§Ã£o foi escrita e produzida por seu irmÃ£o Finneas O'Connell, com quem colabora em mÃºsicas e shows ao vivo. -flickr - Justin Higuchi
Seu estilo musical mistura elementos de pop, pop alternativo, eletropop e pop rock.-wikimedia commons Raph_PH
Antes do feito no Oscar, Eilish já tinha se tornado a cantora mais jovem a ganhar um Grammy na categoria de
Nesta mesma edição do prêmio, a artista faturou outros quatro Grammys de uma só vez: Melhor Álbum Pop Vocal, Artista Revelação, Canção do Ano e Gravação do Ano.-reprodução youtube
Eilish também é a artista mais jovem a ter sido indicada em todas as principais categorias do Grammy Awards.-divulgação
Seu estilo marcante é acompanhado de letras introspectivas que abordam temas como depressão, ansiedade e autodescoberta, conquistando uma legião de fãs que se identificam com sua autenticidade.-Divulgação
Além do talento musical, Billie Eilish é conhecida por seu visual único e chamativo. Ela é adepta das roupas largas e do chamado
Em uma entrevista dada em 2017, a cantora chegou a afirmar que
Desde 2014, a cantora tambÃ©m Ã© ativista do veganismo e costuma defender o estilo de vida com certa frequÃªncia nas redes sociais.-reproduÃ§Ã£o instagram
A artista já declarou que sofre de síndrome de Tourette, transtorno neuropsiquiátrico hereditário com diversos tiques físicos e pelo menos um tique vocal . Ela também tem sinestesia (fenômeno neurológico que causa uma mistura de diferentes sentidos em uma única experiência sensorial) e já sofreu com ao menos um episódio de depressão.-reprodução instagram
Em uma entrevista dada para a revista
