Billie Eilish doa R$ 66 mi e cobra bilionários: 'Se você tem dinheiro, doe'

A cantora Billie Eilish fez um pedido aos bilionários durante discurso da premiação Inovadora da Música, no WSJ. Magazine Innovator Awards, na noite da última quarta-feira (29/10). Ela, que anunciou recentemente doação de US$ 11,5 milhões (cerca de R$ 66 milhões) para organizações que atuam pela equidade alimentar, justiça climática, redução da poluição e combate à crise ambiental, pediu para que os bilionários fizessem o mesmo.

“Estamos vivendo um momento em que o mundo está realmente muito ruim e sombrio, e as pessoas precisam de empatia e ajuda mais do que nunca, especialmente em nosso país; Eu diria que, se você tem dinheiro, seria ótimo usá-lo para o bem — talvez doá-lo a algumas pessoas que precisam”, disse.

“Amo todos vocês, mas tem algumas pessoas aqui que têm muito mais dinheiro do que eu. Se você é bilionário, por que é bilionário? Sem ofensas, mas é isso aí — doe seu dinheiro”, pediu.

O comentário arrancou risadas discretas e alguns aplausos tímidos da plateia, que incluía nomes como Mark Zuckerberg e Priscilla Chan, Hailey Bieber, George Lucas, Spike Lee, Ben Stiller, Karlie Kloss, Tory Burch e Questlove. De acordo com uma testemunha ouvida pela revista People, Zuckerberg não aplaudiu após a fala da artista — mantendo-se imóvel enquanto o restante do público reagia com entusiasmo contido.

O criador da Meta, cuja fortuna é estimada em cerca de US$ 257 bilhões (R$ 1,38 trilhão), segundo a Forbes, é atualmente a terceira pessoa mais rica do mundo. Ele estava no evento acompanhando sua esposa, Priscilla Chan, também homenageada na cerimônia como Inovadora em Filantropia na Ciência.

Ela foi reconhecida pelo trabalho na Iniciativa Chan Zuckerberg, que desenvolve tecnologias voltadas à identificação e tratamento de doenças. Anteriormente, o casal já prometeu doar 99% de suas ações da Meta para causas sociais ao longo da vida.

Doações de Billie

Antes do discurso, Eilish já havia mostrado que suas palavras vinham acompanhadas de ação. O apresentador Stephen Colbert, responsável por entregar o prêmio, revelou que a cantora decidiu doar US$ 11,5 milhões (cerca de R$ 66 milhões) — renda arrecadada com sua recente turnê “Hit Me Hard and Soft” — para organizações que atuam pela equidade alimentar, justiça climática, redução da poluição e combate à crise ambiental.

“Também tenho o privilégio de dar uma pequena notícia esta noite. Obrigado, Billie, por me permitir fazer isso. É extraordinário”, disse Colbert. “Billie, em nome de toda a humanidade, obrigada”, agradeceu.

A doação é o correspondente a cerca de 20% da fortuna da cantora. Segundo a imprensa internacional, a jovem de 23 anos acumula entre US$ 50 milhões (R$ 269 milhões) e US$ 75 milhões (R$ 404 milhões).