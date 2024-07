Em 2023, a cantora Billie Eilish lançou “What’s I made for”, para a trilha sonora do filme “Barbie”. A canção virou hit e rendeu diversos prêmios, incluindo um Oscar. Em 2024, a música começa a fazer sucesso nas redes sociais, mas com uma versão diferente. Dessa vez, a história da boneca foi substituída por miados, conquistando a web e indo para o mundo offline.





Entre miaus, a música começou a aparecer em alguns vídeos de gatinhos. Até que os pais notaram algo estranho: a música fazia as crianças caírem no choro. Foi então que ela se tornou um viral, com milhares de publicações e milhões de likes.





Ao mesmo tempo, usuários das redes sociais usaram inteligência artificial para criar vídeos tocantes de gatinhos em que a música “Miau miau miau” é a trilha sonora. Em um dos mais famosos, um gatinho laranja sofre bullying de gatinhos brancos e se pinta de branco para ser aceito, mas uma chuva revela sua cor verdadeira e ele é alvo de zombaria novamente.





Até que, nesta semana, a música saiu da web. Um vídeo mostra um dj tocando o hit em uma balada, com todos miando em coro. A cena, no mínimo divertida, arrancou gargalhadas nas redes sociais. Mas, afinal, de onde vem a música e por que ela é tão triste?

Busca por engajamento

Segundo o Know Your Meme, os primeiros vídeos com a música surgiram em janeiro de 2024, publicados na conta @MPminds. É o francês Charles, de 26 anos, o responsável pelo perfil com mais de 1 milhão de seguidores. Inclusive, é o jovem quem criou o vídeo em que o gatinho laranja que sofre bullying.





Ele postava alguns vídeos na conta e percebeu que as publicações com pets davam mais retorno. Foi então que ele resolveu criar as histórias. Também é de olho no engajamento que ele resolveu focar em histórias tristes. “Eu penso em uma história engraçada ou comovente que acho que vai envolver os espectadores. Depois, é só gerar as imagens e editar o vídeo em um software de edição”, afirmou ao g1.







As publicações atingem pessoas de todas as idades, especialmente os jovens de países asiáticos, Estados Unidos e Brasil. Com o sucesso dos vídeos, Charles conseguiu fechar parcerias com empresas e monetizar pelo TikTok.







Mas, além da história dos vídeos, existe um motivo para “Miau miau miau” soar tão triste. Segundo o perfil @fercavs, a melodia ajuda com que a música seja compreendida como algo para baixo. “Acordes menores fazem com que o nosso cérebro entenda que aquilo dali é uma coisa triste. As músicas, mesmo sem letra, são capazes de mexer quimicamente com nosso cérebro, mesmo sem letra", explica.