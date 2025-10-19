Taylor Swift doa R$ 540 mil para fã que luta contra câncer

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A cantoraTaylor Swiftiniciou uma corrente pode mudar a vida de uma garotinha chamada Lilah, natural dos Estados Unidos. Aos dois anos, ela luta contra um câncer raro no cérebro desde os 18 meses de idade. Na última sexta-feira (17/10), a estrela pop fez uma doação de US$ 100 mil (R$ 541 mil) para a menina. Com isso, os fãs da loirinha decidiram ajudar a família e fizeram novas doações. Até o momento, já foram arrecadados mais de US$ 70 mil (R$ 400 mil) pelos fãs.
A doação de Swift ocorreu depois que a mãe de Lilah publicou um story em que ela expressava o desejo de que Taylor fosse “sua melhor amiga”.No GoFundMe de Lilah, a doação de Swift apareceu como a principal contribuição e veio acompanhada de uma mensagem emocionante. “Enviando o maior abraço para minha amiga, Lilah! Com amor, Taylor”, escreveu a loirinha.
A generosidade de Swift rapidamente mobilizou os fãs. Muitos seguidores começaram a doar US$ 13 (R$70), número favorito da cantora. Em pouco mais de 24 horas, a comunidade de fãs, conhecida como Swifties, quase igualou a doação de Taylor.
Nessa corrente do bem, outra jovem paciente com câncer começou a vender pulseiras da amizade, muito populares entre os fãs de Taylor, para arrecadar fundos para Lilah e sua família, enfrenta dificuldades com as contas hospitalares. A mãe de Lilah compartilhou sua emoção em uma postagem no Instagram;
“Desculpe, não consigo ouvir o ódio por causa de todo o amor e apoio que recebemos. Nossa, estou realmente impressionada com a comunidade Swiftie. Estamos a apenas 30 mil de distância dos Swifties igualarem completamente a doação da Taylor! E faz pouco mais de 24 horas que a Taylor doou! Nunca, nem em um milhão de anos, imaginei que isso fosse acontecer. (Eu também nunca imaginei que minha filha teria câncer em estágio 4, então é isso)”, escreveu.
“Não tenho palavras para agradecer o suficiente. Obrigada por compartilhar nossa história. Obrigada por conscientizar sobre o ATRT (Tumor Teratoide Rabdoide Atípico). Obrigada por doar. Obrigada por nos mostrar tanto apoio. Espero mesmo que isso abra os olhos de todos para o câncer infantil. A cada dois minutos, uma criança é diagnosticada com câncer. A cada dois minutos, uma família ouve essa frase devastadora. A cada dois minutos, a vida de uma família muda para sempre. O câncer infantil não é tão ‘raro’ quanto você pensa”, agradeceu.
Fontes próximas à cantora revelaram ao NY Post que a cantora costuma navegar pelo GoFundMe “como um aplicativo de mídia social”, doando discretamente e ajudando aqueles que enfrentam dificuldades, mesmo quando recebe críticas por seu patrimônio bilionário.
Este não é o primeiro gesto solidário da cantora. No ano passado, ela doou US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão) para a Operation Breakthrough, um centro educacional no Missouri. Em junho, surpreendeu pacientes de um hospital infantil na Flórida, tirando fotos e conversando com cada um deles.
Ao longo de sua carreira, Swift contribuiu com grandes quantias para doações humanitárias, como a de US$ 5 milhões (R$ 27 milhões), em outubro de 2024, para os esforços de ajuda após os furacões Milton e Helene.
A cantora Taylor Swift, que completou 35 anos em 13 de dezembro, fez na véspera de seu aniversário a alegria de crianças e equipe do hospital Children’s Mercy, em Kansas City, no Missouri, Estados Unidos.
A estrela pop distribuiu presentes e tirou fotos com crianças e funcionários. Entre as pacientes presenteadas por Taylor Swift esteve uma menina chamada Rylie, que ganhou uma cópia autografada do livro “Eras Tour”, que celebra a última turnê da artista.
“Obrigada, Taylor Swift, por trazer um pouco de alegria para Rylie hoje!! Que maneira incrível de trazer um sorriso e criar uma memória!”, agradeceu a mãe de Rylie em post no Facebook.
No dia 8/12, Taylor Swift encerrou ao "The Eras Tour", sexta turnê de sua carreira e que durou um ano e meio e quebrou uma série de recordes. Reprodução Instagram
Na passagem por Londres, por exemplo, ela superou Michael Jackson e tornou-se a artista com o maior número de apresentações no mítico estádio de Wembley: oito ao todo, contra sete do ídolo pop. Instagram @taylorswift
Nas apresentações em Londres, Taylor teve convidados especiais, como Ed Sheeran e Florence Welch, além de lançar um clipe: o da canção "Can Do It With a Broken Heart". Reprodução Instagram
Taylor Swift percorreu os cinco continentes entre março de 2023 e dezembro de 2024 com “The Eras Tour”. A turnê mais lucrativa do mundo arrecadou mais de 1 bilhão de dólares.
Além de faturar muito, a cantora disse que sua passagem pela Europa, que começou em maio de 2024, na França, impactou bastante pelas experiências pessoais inéditas que ela teve a chance de vivenciar. Reprodução/Instagram
A cada show em determinada cidade, Taylor publicou foto e mensagem carinhosa no Instagram, falando da emoção de passar pelo lugar e contar com a vibração dos fãs. Na foto, show em Madri, na Espanha. Reprodução Instagram
Nesta outra, a passagem de Taylor Swift por Dublin, capital da Irlanda. Nas redes sociais, refletindo a estratégia adotada nos shows, há fotos de modelitos mais provocantes e sensuais, bem como de outros mais elegantes e sofisticados. Reprodução Instagram
Tudo com altíssimo nível de produção tanto na qualidade das apresentações musicais (som, efeitos visuais e tecnologia em geral) como nos figurinos da cantora. Reprodução Instagram
“A turnê Eras trouxe tantas primeiras vezes… Por exemplo, eu nunca tinha viajado para a Suíça antes. Este lugar é deslumbrantemente bonito. Adorei tocar para essas duas plateias maravilhosas em Zurique”, derreteu-se a estrela pop em postagem sobre a Suíça.
Após as apresentações no estádio San Siro, em Milão, ela declarou ter realizado sonho de conhecer o público da cidade italiana. “Uau, Milão! Estes foram realmente dois dos meus públicos favoritos de todos os tempos”.
No palco de Milão ocorreu um episódio que arrancou risadas do público. Taylor Swift engoliu, por acidente, um inseto. “Eu sabia que isso iria acontecer porque há muitos insetos aqui estou noite”, declarou a cantora, que completou: ‘Eu só preciso tossir um pouco”
Antes de chegar à Europa, a turnê The Eras Tour passou pelas Américas do Norte e Sul, pela Ásia e Oceania.
A turnê de Taylor Swift passou pelo Brasil em novembro de 2023 e pôs os fãs da cantora em polvorosa na busca por ingressos, com filas imensas, especialmente nos meios digitais. Reprodução Instagram
Houve também filas presenciais expressivas no Allianz Parque, em São Paulo, e Nilton Santos, no Rio de Janeiro, estádios que abrigaram os shows da estrela pop. Reprodução de redes sociais
Os shows no Rio de Janeiro tiveram uma série de problemas, com fãs passando mal devido ao calor e a trágica morte da jovem Ana Clara Benevides na primeira apresentação. Com sensação térmica batendo nos 60º C, uma das apresentações chegou a ser adiada. el_ave/Wikimedia Commons
Taylor já havia passado antes pelo Brasil. Em 2012, por ocasião do lançamento do álbum "Red", a cantora fez um pocket show no Brasil que teve a participação de Paula Fernandes. Ronald Woan/Wikimedia Commons
Na semana da apresentação, Taylor e Paula Fernandes deram entrevista juntas ao Programa da Eliana, no SBT. Divulgação SBT
Nascida na Pensilvânia, nos Estados Unidos,em 13/12/1989, Taylor Swift tornou-se um maiores fenômenos da cena da música pop mundial. Reprodução Instagram
Segunda a revista Forbes, Taylor Swift tem hoje uma fortuna estimada em 1,1 bilhão de dólares, sendo a primeira pessoa que acumulou bilhão unicamente a partir de composição e performance. M Radzi Desa/Wikimedia Commons
"The Eras Tour" é a sexta turnê da carreira de Taylor Swift. Nos shows, a cantora perpassa vários períodos de sua carreira. O fato de não ter promovido três discos devido à pandemia levou a dar essa concepção mais global. Reprodução Instagram
A turnê totalizo 149 shows (todos lotados) - outros três que aconteceriam na Áustria foram cancelados pelas autoridades devido à descoberta de um plano de atentado terrorista. Instagram @taylorswift