Taylor Swift doa R$ 540 mil para fã que luta contra câncer

A cantora Taylor Swift iniciou uma corrente pode mudar a vida de uma garotinha chamada Lilah, natural dos Estados Unidos. Aos dois anos, ela luta contra um câncer raro no cérebro desde os 18 meses de idade. Na última sexta-feira (17/10), a estrela pop fez uma doação de US$ 100 mil (R$ 541 mil) para a menina. Com isso, os fãs da loirinha decidiram ajudar a família e fizeram novas doações. Até o momento, já foram arrecadados mais de US$ 70 mil (R$ 400 mil) pelos fãs.

A doação de Swift ocorreu depois que a mãe de Lilah publicou um story em que ela expressava o desejo de que Taylor fosse “sua melhor amiga”.No GoFundMe de Lilah, a doação de Swift apareceu como a principal contribuição e veio acompanhada de uma mensagem emocionante. “Enviando o maior abraço para minha amiga, Lilah! Com amor, Taylor”, escreveu a loirinha.

A generosidade de Swift rapidamente mobilizou os fãs. Muitos seguidores começaram a doar US$ 13 (R$70), número favorito da cantora. Em pouco mais de 24 horas, a comunidade de fãs, conhecida como Swifties, quase igualou a doação de Taylor.

Nessa corrente do bem, outra jovem paciente com câncer começou a vender pulseiras da amizade, muito populares entre os fãs de Taylor, para arrecadar fundos para Lilah e sua família, enfrenta dificuldades com as contas hospitalares. A mãe de Lilah compartilhou sua emoção em uma postagem no Instagram;

“Desculpe, não consigo ouvir o ódio por causa de todo o amor e apoio que recebemos. Nossa, estou realmente impressionada com a comunidade Swiftie. Estamos a apenas 30 mil de distância dos Swifties igualarem completamente a doação da Taylor! E faz pouco mais de 24 horas que a Taylor doou! Nunca, nem em um milhão de anos, imaginei que isso fosse acontecer. (Eu também nunca imaginei que minha filha teria câncer em estágio 4, então é isso)”, escreveu.

“Não tenho palavras para agradecer o suficiente. Obrigada por compartilhar nossa história. Obrigada por conscientizar sobre o ATRT (Tumor Teratoide Rabdoide Atípico). Obrigada por doar. Obrigada por nos mostrar tanto apoio. Espero mesmo que isso abra os olhos de todos para o câncer infantil. A cada dois minutos, uma criança é diagnosticada com câncer. A cada dois minutos, uma família ouve essa frase devastadora. A cada dois minutos, a vida de uma família muda para sempre. O câncer infantil não é tão ‘raro’ quanto você pensa”, agradeceu.

Fontes próximas à cantora revelaram ao NY Post que a cantora costuma navegar pelo GoFundMe “como um aplicativo de mídia social”, doando discretamente e ajudando aqueles que enfrentam dificuldades, mesmo quando recebe críticas por seu patrimônio bilionário.

Este não é o primeiro gesto solidário da cantora. No ano passado, ela doou US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão) para a Operation Breakthrough, um centro educacional no Missouri. Em junho, surpreendeu pacientes de um hospital infantil na Flórida, tirando fotos e conversando com cada um deles.

Ao longo de sua carreira, Swift contribuiu com grandes quantias para doações humanitárias, como a de US$ 5 milhões (R$ 27 milhões), em outubro de 2024, para os esforços de ajuda após os furacões Milton e Helene.