Taylor Swift fala de fama, depressão e filhos em ‘The Life of a Showgirl’

Lançado nesta sexta-feira (3/10), “The Life of a Showgirl” marca uma nova era na carreira de Taylor Swift. O 12º álbum de estúdio da cantora já nasceu histórico, quebrando recordes de pré-save no Spotify antes mesmo do lançamento, dominou as buscas do Google Trends e virou assunto número um nas redes sociais. Mas, para além dos números, Swift revela um trabalho pessoal, intimista e multifacetado — um retrato da vida por trás dos palcos da Eras Tour, do romance com Travis Kelce e das reflexões sobre fama, amor e futuro.

Gravado em segredo durante intervalos da turnê mundial, o álbum traz 12 faixas que vão do pop cintilante ao confessional, com produção de Max Martin e Shellback, dupla responsável pelos momentos mais icônicos da artista.

“The Fate of Ophelia”: travessia entre dor e amor

O primeiro single do disco, “The Fate of Ophelia”, coloca em cena um dos temas mais delicados de Swift: depressão e superação. Inspirada na personagem de Shakespeare, a canção fala sobre as pressões sociais e o colapso mental feminino após perder um grande amor. Mas, desta vez, o desfecho é diferente: Swift canta sobre ser salva do “destino de Ofélia” pelo amor de Travis Kelce.

“(Certa noite) você me desenterrou da minha cova e / Salvou o meu coração do destino de Ofélia”, diz um trecho.

A dualidade entre sucesso e afetos percorre outras faixas. Em “Elizabeth Taylor”, Swift reflete sobre a ilusão da fama e do poder, enquanto ela não encontra felicidade no amor.

“Tenho sido a número um, mas nunca fomos dois / E eu não consigo me divertir se não puder ter”, canta. A música soa como um desabafo sobre o vazio que o estrelato não consegue preencher, contrapondo glamour e vulnerabilidade.

Em “Opalite”, a cantora celebra o renascimento emocional, deixando para trás os ex-relacionamentos e declarando. “Você teve que criar o seu próprio Sol / Mas agora o céu é opala”, escreve, citando a famosa joia.

Papel de inspiração, papéis invertidos

A faixa “Father Figure” fala sobre liderança feminina e influência na indústria, referindo-se indiretamente às artistas mais jovens que veem em Swift uma mentora — como Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter. Mas há também um tom amargo: Swift parece questionar lealdades, em um possível recado para Joe Alwyn, seu ex, com quem escreveu canções premiadas.

“Eu te ensinei todos os truques do ramo / Tudo que peço é a sua lealdade / Meu caro protegido / Eu protejo a família", diz um trecho.

Em “Eldest Daughter”, Swift aborda o peso das críticas online e a tentativa de parecer durona para o público. A letra ecoa a experiência pessoal de ser a filha mais velha em sua família — enquanto Travis é o caçula na dele.

“Estou morrendo só por tentar parecer descolada / Mas eu nunca vou te decepcionar”, se declara. Em outro trecho, ela faz uma confissão sobre posicionamentos anteriores. "Quando eu disse que não acredito em casamento / Era mentira", canta. A música foi gravada antes do pedido de casamento dela e tornar público.

Memórias, amizades e arrependimentos

Em “Ruin the Friendship”, Swift revisita um episódio da adolescência: um amigo do colégio por quem teve interesse romântico, mas que nunca beijou — e morreu anos depois. A letra soa como um conselho: “É melhor isso do que se arrepender para sempre.”

Já “Actually Romantic” retoma o tom ácido de Reputation, ironizando inimigos obcecados que acabam, involuntariamente, expressando um tipo de amor. “É sinceramente surreal / Todo o esforço que você dedicou / Na verdade, é romântico / Tenho que admitir / Nenhum homem jamais me amou como você", ironiza.

Amor e futuro: filhos, estabilidade e redefinições

Algumas faixas são explícitas sobre o desejo de construir uma vida com Travis. Em “Wi$h Li$t”, Swift escreve sobre sonhos domésticos e filhos. “Eu só quero você / Ter alguns filhos, deixar o quarteirão inteiro parecido com você”, deseja.

Em “Wood”, a artista abandona superstições antigas e canta sobre criar a própria sorte ao lado do noivo. “A maldição sobre mim foi quebrada pela sua varinha mágica / Parece que você e eu, nós fazemos nossa própria sorte", canta. A música dialoga com “The Prophecy”, do álbum “The Tortured Poets Department”, em que ela temia ser fadada a ficar sozinha e implora aos céus para que a sorte mude.

Amizades, cancelamentos e novas leituras

“CANCELLED!” tem energia de hino pop-rock e parece abordar uma amiga cancelada publicamente. Swift relembra o próprio cancelamento e fala de lealdade aos amigos que compartilham “cicatrizes iguais às suas".

Pode ser uma referência a Blake Lively, que travou uma briga com Justin Baldoni. Ela fala que já passou pelo cancelamento antes mas que os amigos estiveram do lado dela e, por isso, ela está ao lado deles. “Ainda bem que gosto que os meus amigos estejam cancelados / Gosto deles envoltos em Gucci e em escândalo”, confessa.

Em “Honey”, ela revisita experiências dolorosas de quando termos carinhosos eram usados de forma passivo-agressiva — para, agora, celebrar como essas mesmas palavras ganham novo sentido num relacionamento saudável.

"Se alguém me chamava de querida / Era no banheiro, com dentes brancos / Me dizendo que aquela saia não me caía bem / E eu chorava por todo o caminho até a minha casa / Mas você toca meu rosto / Redefine toda essa tristeza / Quando você diz: ‘Querida’", diz o refrão.

Encerrando o álbum, a faixa “The Life of a Showgirl”, única parceria do disco (com Sabrina Carpenter), transforma a narrativa pessoal de Swift em manifesto sobre mulheres que conquistam a fama pagando um preço alto. Ela evoca imagens de vedetes e artistas que abriram caminho, mas foram julgadas pelo público.

“Eu peguei suas pérolas de sabedoria, pendurei-as no meu pescoço / Eu paguei minhas dívidas com cada hematoma, eu sabia o que esperar”, canta. É um clímax que amarra todos os temas do disco: fama, dor, resistência e uma nova vida construída longe das sombras.

Quais as faixas de ‘The life of a showgirl’?