Taylor Swift entra na era de 'Showgirl' com seu novo álbum pop

Taylor Swift está em uma radiante e nova era: seu 12º álbum, "The Life of a Showgirl", mostra a superestrela do pop animada, com músicas cativantes sobre amor, casamento, sucesso e... acerto de contas.

Para o tão aguardado álbum, lançado à meia-noite de Nova York (03:01h no horário de Brasília), a americana de 35 anos se reuniu com os bem-sucedidos produtores suecos Max Martin e Shellback, e sua influência é evidente.

"Hoje à noite, todas essas vidas convergem aqui, o mosaico de risadas e o coquetel de lágrimas... Não consigo expressar o quanto estou orgulhosa de compartilhar isso com vocês, um álbum que me parece ser tão acertado", publicou a cantora no Instagram após o lançamento.

Convidada a uma transmissão popular da BBC, Rádio 1, a estrela contou que seu noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce, foi o primeiro a escutar seu álbum. "Sabia que era o tipo de álbum que ele mais iria gostar", acrescentou.

A megaestrela descreveu o álbum como um "autorretrato".

"Showgirl" traz muita introspecção, embora suas 12 músicas de ritmos potentes também revelem uma Taylor mais feliz e leve, apaixonada por seu noivo e orgulhosa de sua incrível turnê Eras.

"Só quero você, ter um casal de filhos, que toda a vizinhança queira ser como você...", canta em "Wish List".

Na música que dá o nome ao álbum e traz a princesa do pop Sabrina Carpenter, que foi sua abertura em alguns shows da sua turnê Eras, Swift conta a história de uma artista chamada Kitty, e como esta vida se tornou dela.

Em "The Fate of Ophelia", que se refere ao trágico personagem de "Hamlet", de Shakespeare, ela diz: "Tarde da noite, me tirou do meu luto / Salvou meu coração do destino de Ofélia".

O lançamento vem acompanhado de um evento especial em cinemas de todo o mundo neste fim de semana, reunindo suas legiões de fãs vestidos na cor do momento de Swift: laranja.

Em Melbourne, Austrália, fãs eufóricos se reuniram, nesta sexta-feira (3), em um teatro para serem os primeiros a desfrutarem do álbum.

Antes de ir ao ar, "Showgirl" já quebrava recordes: se tornou o álbum mais pré-salvo na plataforma de streaming Spotify, superando a marca estabelecida no ano passado pelo álbum anterior da própria cantora: "The Tortured Poets Department".

"Showgirl" representa um afastamento de seu trabalho recente, o mais tradicionalista "Folklore", dos tempos da pandemia, e "Evermore" (2020), o meditativo "Midnights" (2022) e o introspectivo "Tortured Poets", do ano passado.

Antes do lançamento, a estrela disse que o novo álbum "nasceu durante a época mais feliz, louca e intensa" de sua vida.

