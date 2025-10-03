Taylor Swift cita Real Madrid como ‘desejo’ em novo álbum, e clube reage (Taylor Swift e Real Madrid)

Na madrugada desta sexta-feira (3/10), a cantora americana Taylor Swift lançou o álbum The Life of a Showgirl (A Vida de uma Showgirl), com 12 faixas inéditas. Para a surpresa dos fãs de esporte e cultura pop, uma das músicas menciona e exalta o nome do Real Madrid.

A pop star citou o clube merengue na faixa Wi$h Li$t (Lista de Desenhos, na tradução para o português), oitava do álbum. Na canção, Taylor destaca alguns dos maiores e mais comuns sonhos. Uma vida com iate e helicóptero, óculos da Balenciaga, um prêmio Oscar e em meio às referências: “Eles querem tudo, eles querem um contrato com o Real Madrid”, como a cereja do bolo da vida perfeita.

O Real Madrid é citado ao 1min20s da canção.

Confira o trecho abaixo

They want it all (Eles querem tudo)

They want a contract with Real Madrid (Eles querem um contrato com o Real Madrid)

Reação do Real Madrid

Horas após o lançamento do álbum, o clube espanhol reagiu nas redes sociais. No Instagram e no X (antigo Twitter), o Real Madrid publicou uma foto do volante francês Aurélien Tchouaméni com fones de ouvido. Na legenda: “TOCANDO AGORA: @TaylorSwift – Wi$h Li$t (2025)”.

Ainda, no TikTok, o clube foi além e entrou para a trend do “POV” (do inglês “point of view”, ou “ponto de vista” no português) com um vídeo dos principais atletas comemorando um gol na atual temporada. No material aparece a seguinte frase: “POV: Taylor Swift mentioned you on her new album” (POV: Taylor Swift mencionou você no novo álbum).

A brincadeira tem o intuito de demonstrar felicidade por ter sido o clube mencionado no álbum da artista mais tocada do mundo pelo Spotify em dois anos seguidos (2023 e 2024).

Relação Real Madrid e Taylor Swift

Essa não é a primeira vez que o nome do time espanhol é vinculado ao de Taylor Swift. Em maio de 2024, a loirinha fez duas apresentações no Santiago Bernabéu, estádio do clube em Madrid, durante a turnê “The Eras Tour“. Cerca de 65 mil pessoas estiveram no show.

Segundo o jornal espanhol Marca, uma das apresentações de Taylor Swift garantiu um lucro de 9 milhões euros (R$ 49,5 milhões na cotação da época) aos cofres do Real Madrid.

Taylor e o esporte

Taylor é frequentemente relacionada ao esporte, principalmente agora que está noiva do jogador de futebol americano do Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Antes torcedora do Philadelphia Eagles, em 2020, citou o time de coração na canção “Gold Rush“, do álbum “Evermore”.

Cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce (foto: Divulgação/Taylor Swift)

A notícia Taylor Swift cita Real Madrid como ‘desejo’ em novo álbum, e clube reage foi publicada primeiro no No Ataque por Malu Moura