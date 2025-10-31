LISLIE lança disco “Fogo & Aguaceiro” no Cine Theatro Brasil de Câmara

O segundo disco de estúdio da cantora e compositora mineira LISLIE, “Fogo & Aguaceiro”, acaba de chegar às plataformas digitais. O álbum, que explora a coexistência de polos opostos nas letras e sonoridades, será apresentado pela primeira vez ao vivo no Cine Theatro Brasil de Câmara, neste domingo, 2 de novembro.

Com participações especiais de Augusta Barna, Elisa de Sena e Sofia Cupertino, o show será uma imersão na atmosfera do disco, que exala brasilidade, força feminina e coloca a vulnerabilidade como potência criativa. A apresentação também reforçará o conceito de contrastes que atravessa todo o disco.

No palco, a banda será formada por Wallace Gomes (direção musical, guitarra e violão), Egberto Brant (contrabaixo), Almin Bah (percuteria), Luadson Constâncio (teclado e acordeon) e Victor Santiago (trompete). A produção executiva é assinada por Marcela Queiroz e a produção artística por Mell Flores.

Sobre o disco

Com nove faixas autorais, “Fogo & Aguaceiro”, que chega pelo Selo Caiana e pela YB Music, traz produções de Rafael Fantini, Cotô e Calvin Delamarque (Lamparina), Guilherme Barros (Projeto Cantim) e Flávio Ferrari (Joyce Alane), além de participações especiais de Augusta Barna, Iaiá Drumond, Elisa de Sena, Pri Glenda, Sofia Cupertino e Leona Souki.

A criação partiu de enfrentamento e reinvenção: “Fogo e água são, em si, dois elementos que me causam encantamento e temor. Nem sei nadar, pra você ter uma noção. Um dia percebi que tratava com o mesmo distanciamento o meu fazer artístico. Medo de tentar, medo de conseguir e de não conseguir criar algo que me representasse. Resolvi corrigir isso e me queimar, ou me afogar, mas mergulhar na minha música”, comenta a cantora.

Entre as inspirações para o disco está o trecho de “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa: “O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem”. A partir dessa visão, LISLIE constrói o conceito que perpassa o disco, em que propõe uma travessia entre opostos — o ardor e o frescor, o medo e a coragem — traduzindo em som o movimento da vida.

Formada em Canto Erudito (CEFART) e Canto Popular (Universidade Bituca), e também professora de Letras, LISLIE traz à música seu olhar sobre a língua portuguesa como expressão viva da cultura brasileira. Suas letras celebram o falar cotidiano, os ditos populares e o ritmo da fala, o que torna o trabalho representativo de brasilidade.

Para além de um manifesto pessoal, o disco traz um manifesto coletivo, em que a colaboração feminina reforça a mulher como sujeito que cria, compartilha e transforma o mundo e a si por meio da arte. Pri Glenda, Iaiá Drumond, Leona Souki, Elisa de Sena e Sofia Cupertino compõem o coro de “Mapa da Jornada”, que canta sobre a experiência de ser mulher no mundo.

“Fazer esse disco não foi nada fácil. Me lancei sem boia e sem colete salva-vidas nesse mar sem saber nadar. E ver o trabalho se tornando realidade, apesar de todas as dificuldades de uma artista independente, é uma alegria gigante”, resume a cantora.

Trajetória

Ao longo da carreira, LISLIE dividiu palco com grandes nomes da música brasileira, como Elba Ramalho, Toninho Horta, Paulinho Pedra Azul, Beto Guedes, entre outros, consolidando-se como uma das vozes promissoras da nova MPB. Em 2017, LISLIE lançou o álbum de estreia com “Lislie Fiorinni” (2017), com direção musical de Gilvan de Oliveira, que chamou a atenção da crítica e abriu espaço em programas de TV como “Sr. Brasil” (TV Cultura), além de outras participações em emissoras locais e nacionais. Premiada em festivais e concursos musicais, como Vozes do Morro e Festibar (Melhor Composição), LISLIE também foi voz principal do Bloco Volta Belchior, entre 2019 e 2022, um dos maiores blocos do carnaval de Belo Horizonte. Em 2023, lançou o single “A Fruta do Teu Olhar”, feat. com Augusta Barna, que antecipou a sonoridade de “Fogo & Aguaceiro”.



Serviço:

Lançamento “Fogo & Aguaceiro”

Domingo, 2 de novembro

Horário: 19h30

Local: Cine Theatro Brasil (de Câmara)

Av. Amazonas, 315 – Centro / Praça Sete – Belo Horizonte - MG

Classificação etária: livre

Ingressos: Eventim