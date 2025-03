Para Janis Joplin, com muito carinho

Para comemorar seus oito anos de estrada, a banda Janis Collection apresenta nesta sexta-feira (7/3), às 20h, no Teatro Marília, o show “Para todas as Janis do mundo”. Luiza Frad's (voz), Marcelo Lopes (guitarra), Marcos Mansur (baixo) e Leonardo Clementine (bateria) homenageiam a cantora e compositora norte-americana Janis Joplin (1943-1970), estrela do rock'n'roll e da contracultura.



“Cry baby”, “Get while you can”, “Me and Bobby McGue” e “Piece of my heart”, entre outros sucessos, compõem o repertório. Trata-se de uma banda tributo, não de banda cover, ressalta Luiza Frad's, observando que Janis Collection é o único grupo de BH dedicado à rainha americana do rock.



“Fazer cover de Janis é muito difícil, porque ela tinha um sentimento maravilhoso e as expressões eram dela. Nem tento chegar a esse patamar, mas sempre procuramos manter a qualidade musical da forma como ela fazia”, destaca.

Dez pessoas subirão ao palco do Teatro Marília. “Geralmente, nossa banda conta com baixo, bateria, guitarra e voz. Nos apresentamos nas casas de BH e não conseguimos cachê legal para um grupo grande. Com apenas quatro pessoas, conseguimos manter os arranjos. Mesmo sem teclados e sopros, fica muito legal. Desta vez, vamos apresentar o show com sopros e teclados também”, adianta.

Luiza está empolgada em cantar no teatro. “Esta oportunidade no Marília casou com o aniversário de oito anos da Janis Collection e também com o dia 7 de março, quando nós vamos comemorar antecipadamente o Dia Internacional da Mulher”, observa.

Cantar o repertório de Janis Joplin exige de Luiza Frad's muitos ensaios e aulas de técnica vocal Iana Domingos/divulgação

Além de se dedicar à Janis Collection, Luiza está à frente do projeto Frad’s, voltado para clássicos do rock, com mais de 20 anos.

“As canções de Janis sempre estiveram no nosso repertório, por isso resolvemos fazer o tributo. Quando cantávamos Janis em nosso projeto de rock and roll, era um sucesso. Ali, vimos que valia a pena montar o tributo, mesmo porque não havia ninguém fazendo isso em BH.”

Interpretar o repertório de Janis Joplin é um desafio, que exigiu empenho de Luiza em várias aulas de técnica vocal.



Ela comenta que não conseguiria fazer show com muitas horas de duração. “Tanto pela performance em si, pelo gasto vocal, como também por conta do repertório dela. Se a gente vai para o lado B, percebemos que o público não gosta tanto. Então, focamos nos clássicos e em canções que, embora não tão conhecidas, são viscerais e trazem sentimento”, conclui.



“PARA TODAS AS JANIS DO MUNDO”



Show da banda Janis Collection. Nesta sexta-feira (7/3), às 20h, no Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada). Ingressos à venda na plataforma Sympla e na bilheteria. Informações: 3277-6319.