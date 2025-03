Feirinha Aproxima realiza edição especial amanhã

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A primeira edição do ano da Feirinha Aproxima será realizada neste sábado (8/3), com curadoria especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, destacando o protagonismo feminino na gastronomia.



Idealizado pelo chef Eduardo Maya, o projeto tem como objetivo valorizar a riqueza gastronômica mineira e aproximar o público dos produtores locais.

Além de oferecer uma experiência gastronômica aos visitantes, a edição de amanhã também incentiva o empreendedorismo feminino. A entrada é gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos. O evento ocorre das 10h às 17h.



Desde sua primeira edição, em 2014, no Mercado Distrital do Cruzeiro, a feira itinerante já ocupou diversos espaços públicos da capital. Desta vez, será realizada nos arredores do Museu Histórico Abílio Barreto, no bairro Cidade Jardim. Quem for ao evento também poderá visitar o museu, que tem entrada franca.



Para esta edição, foram convidadas as chefs Ana Gabi Costa, Gabi Sasso, Kalinka Campos, Edy e Cris Rocha, Ju Muradas, Simone Diniz, Camila Proença, Joyce Honório, Luciana Maria e Thainá Feliciano.



Cardápio

O cardápio reúne uma variedade de opções, incluindo comida mineira autoral, pratos saudáveis, gastronomia de boteco e alternativas veganas e vegetarianas. Entre os pratos principais, estão arroz de costela, estrogonofe e sanduíches variados. Para quem prefere petiscos, as opções incluem vinagrete de polvo, casquinha de arraia, croquetes, pão de queijo recheado e conservas diversas.



Os vegetarianos poderão experimentar estrogonofe de cogumelos, empanadas e sanduíches variados. Já os veganos terão à disposição kibe de berinjela, coxinha de cogumelo com ketchup de amora, homus de grão de bico e ceviche de banana da terra.



No menu de sobremesas, a feirinha oferecerá sorvetes, pudim e canudinhos de doce de leite. As bebidas também ganham destaque, com uma grande variedade de chopes, drinks e vinhos. “Queremos divulgar cada vez mais a cidade e a nossa gastronomia, tanto dentro quanto fora das nossas fronteiras”, afirma Eduardo Maya.



Natural de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de BH, e cozinheira profissional há quase 15 anos, Ana Gabi Costa é chef do Trintaeum, restaurante de cozinha autoral mineira, no Lourdes, e está prestes a abrir o Broa Café. Veterana na Feirinha Aproxima, ela traz para esta edição um cardápio que antecipa os sabores de seu novo empreendimento, previsto para abrir no final do do semestre.



“Acho que são lanches que têm tudo a ver com a feira. Os dois são fáceis de comer com as mãos”, conta a chef, que irá servir tostex de pamonha e bolo recheado com doce de leite, ambos preparados com insumos 100% mineiros.



Os pratos foram pensados para harmonizar com café, que será servido como cortesia. “Acho de enorme importância exaltar o trabalho das mulheres na cozinha. Sabemos que a cultura alimentar em Minas Gerais sempre esteve nas mãos das cozinheiras, dentro do universo familiar, com mães, avós e tias perpetuando essas tradições”, afirma Ana.



“Nesse momento em que começamos a valorizar cada vez mais o nosso cenário gastronômico, é fundamental que essa valorização também contemple as mulheres, que sempre foram as grandes guardiãs dessa cultura”, completa.



Além da participação das chefs, o evento contará com estandes de produtores de diferentes regiões do estado, com venda de café, mel, queijos artesanais e outros produtos típicos.

A DJ Aída Lage será responsável por comandar o som, e a banda Charanga Pop se apresentará com três convidadas especiais. A cantora Mozelli, a trombonista Sila Duarte e a saxofonista Karina Teixeira se juntarão ao grupo para interpretar sucessos nacionais e internacionais.



Excepcionalmente em razão do carnaval, a edição de março da Feirinha Aproxima ocorre no segundo sábado do mês. As demais edições ao longo do ano seguirão no primeiro fim de semana de cada mês. O evento é pet friendly e conta com um espaço kids, que inclui brinquedos infláveis, monitores e oficinas para crianças.



Os preços dos pratos variam de R$ 15 a R$ 47. O chope tem preço inicial de R$ 12, e os vinhos serão vendidos pelo mesmo valor cobrado na adega do Supernosso.



FEIRINHA APROXIMA DELAS

Neste sábado (8/3), das 10h às 17h, no entorno do Museu Histórico Abílio Barreto (Av. Prudente de Morais, 202 - Cidade Jardim). Entrada gratuita, sem necessidade de retirar ingressos.