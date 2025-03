Marcus Nascimento exibe videopoemas de 'Corpo 12' na fachada de bar em BH

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



Corpo 12 é o tamanho de fonte mais comum para textos impressos. Foi a partir dessa premissa que o poeta e realizador Marcus Nascimento criou a obra audiovisual “Corpo 12”. Poesia, vídeo, tipografia, música, o projeto abarca várias expressões artísticas para falar do corpo – não só o das letras, mas principalmente o humano.

Com lançamento nesta sexta-feira (7/3), com exibição, a partir das 19h, na fachada do Cannibals Bar, “Corpo 12” reúne 12 videopoemas de 30 segundos até dois minutos de duração. “A ideia era trabalhar a interação corpo e ambiente urbano, e as relações, políticas e culturais, que se estabelecem”, conta Nascimento.



O projeto começou voltado para a videoarte. “Ele evoluiu para outro caminho quando me aproximei dos lambe-lambes. Muitos desses cartazes têm utilização comercial, mas muitos também são fruto de uma manifestação, de um posicionamento qualquer de um grupo de pessoas que querem mandar sua mensagem. Isso tem caráter quase que de arte urbana, com suas implicações políticas, sociais e culturais.”



Em vez de videopoema, Marcus Nascimento prefere chamar o trabalho de “tipoema”, por causa “da relação mais direta e concreta com a materialidade das palavras, caracteres, fontes, tamanhos e cores que se pode usar.”



Nascimento não trabalhou sozinho. Além de fazer a edição, o parceiro Aggeo Simões ajudou a conceituar a obra. Quando o autor se aproximou da tipografia, convidou o ilustrador e designer gráfico Maurício Manzo para criar os cartazes.

“A partir deles, o passo seguinte foi criar uma certa narrativa, um roteiro dos vídeos. O Aggeo editou e depois chamei o Lucas Miranda, que tinha trabalhado com a gente na trilha sonora de projetos anteriores.”

Literatura marginal

Completando a equipe foi convidado o Coletivoz Sarau de Periferia, criado há 13 anos para produzir e divulgar a literatura marginal de Belo Horizonte.



“O Coletivoz é grande, e eles sugeriram três pessoas, um homem e duas mulheres. Assim como foi na trilha sonora, a gente dava um caminho, uma orientação mais genérica e eles criavam. Fizeram a própria distribuição e ordenação das vozes, qual delas entrava em cada momento. Às vezes são duas pessoas falando juntas, depois chega a terceira voz sublinhando uma palavra ou verso. Então ficou um trabalho também meio tridimensional.”



Emvideo



Um dos fundadores da produtora Emvideo, referência em videoarte criada há 40 anos em BH, Nascimento vai a fundo na experimentação de linguagens. Já lançou livros como a compilação de contos “Furor na íris” (2007) e o volume de poesia “Álbum de poeminhas” (2014). Também assinou vídeos e curtas como “O caminho de Guermantes”, “18 Km”, “Horas mortas” e “Writing with (a) Parker”.



Nascimento agora desenvolve trabalhos que se relacionam com “Corpo 12”. Um deles é o livro “O corpo é a mensagem”, que aborda questões o posicionamento do corpo como sujeito social no meio urbano. O outro é a exposição coletiva em que artistas que trabalham em diferentes suportes criariam obras a partir de poemas de Nascimento.

“CORPO 12”

De Marcus Nascimento. Exibição nesta sexta-feira (7/3), a partir das 19h, na fachada do Cannibals Bar (Avenida Carandaí, 761, Santa Efigênia).

“my selfie”*

espelho, espelho meu

por que insistes

nesses retuítes?

vai cuidar da tua vida

que da minha cuido eu

* De Marcus Nascimento