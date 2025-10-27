Lula Ribeiro lança 'Sai dor', canção com letra inédita de Vander Lee
Com participação especial de Fernanda Takai e Tony Bellotto, single chega às plataformas musicais nesta segunda-feira (27/10)
Com as participações especiais de Fernanda Takai, vocalista da banda Pato Fu, e de Tony Bellotto, guitarrista dos Titãs, o cantor e compositor Lula Ribeiro lança o single “Sai dor” com letra inédita de Vander Lee, que morreu em 2016.
A canção deveria fazer parte do álbum “O amor é sempre assim”, lançado em 2018 por Lula, mas isso não ocorreu por questões envolvendo direitos autorais.
“Fui pensando em outras coisas e ela foi ficando para trás. Agora consegui masterizá-la e estou lançando com a Fernanda”, comenta. Lula Ribeiro chegou a mostrar a canção para Vander Lee, que a aprovou.
“Ele me deu três letras. Uma eu já havia musicado, mas ainda vou lançar. Tem esta agora e há outra do meu amigo Vandeco para fazer a melodia”, diz.
“Ele era um cara supergeneroso, querido, uma pessoa do bem, de coração bom. Engraçado, a letra diz: ‘Sai dor/ quer parar de me doer/ vai me deixar viver/ hoje o sol vem deitar’. Incrível, parece premonitório, porque Vander Lee morreu logo depois.”
Pegada do Pato Fu
Quando decidiu gravar “Sai dor”, Lula quis fazê-lo com mais pessoas. “Eram a Fernanda Takai, para dividir o canto comigo, porque a canção tem a ver com a pegada dela e do Pato Fu, e o Bellotto para fazer a guitarra solo. Fui muito feliz, pois os dois aceitaram o convite na hora”, conta Lula.
“Sai dor” foi a última produção do baixista e produtor Arthur Maia (1962-2018).
“Estou muito feliz também porque vou lançá-la em 27 de outubro, dia do meu aniversário”, acrescenta Lula Ribeiro.
O single traz Lula e Fernanda (voz), Tony Bellotto (guitarra), Arthur Maia (baixo), Sérgio Chiavazzoli (guitarra), Kiko Continentino (piano), Marco Lobo (percussão) e Marcos Kinder (bateria).
Fernanda Takai chegou a cantar “Sai dor” com Lula em Aracaju (SE), onde ele nasceu. “Fui lá uma vez e fizemos um show no Teatro Tobias Barreto”, ela relembra.
“Achei muito legal, porque a música fala de coisas simples. As palavras que Vander Lee usa lembram coisas de casa, como chá de romã e aquela coisa de dançar despretensiosamente.”
Takai conheceu Lula em BH, onde o sergipano mora. “Minha empresária Patrícia Tavares havia sido do Vander Lee também. Então, há uma turminha ali. Lula sempre foi ver os shows do Pato Fu. Falava sempre que me chamaria para gravarmos alguma coisa e chamou mesmo”, comenta.
“Em BH, acabei tendo a sorte de encontrar várias pessoas legais importadas como eu, que venho de outro estado, mas que passaram um tempão na cidade. O povo até confunde um pouco, achando que somos mineiros”, diz Fernanda, nascida em Serra do Navio, no Amapá.
O convite de Lula a Bellotto surgiu devido à antiga amizade dos dois. “Sou muito amigo da Malu Mader. Quando ela se casou com ele, ficamos muito próximos. De vez em quando, a gente faz um sarau e toca junto, é muito legal. Sempre tive vontade de ter a guitarra de Tony em uma faixa minha e achei esta música a cara dele”, afirma Ribeiro.
“SAI DOR”
Canção de Lula Ribeiro, com letra inédita de Vander Lee. Participação especial: Fernanda Takai e Tony Bellotto. O single chega às plataformas nesta segunda-feira (27/10).