NO MINEIRÃO

Com abertura da banda Lagum, Imagine Dragons leva o público ao êxtase

Com ingresso VIP custando R$ 43,8 mil, grupo norte-americano abre em BH a temporada brasileira de sua Loom World Tour

26/10/2025 21:45

Imagine Dragons traz espetáculo à BH
Imagine Dragons traz espetáculo à BH crédito: Alexandre Guzanshe/E,/D.A/Press

O retorno do Imagine Dragons ao Brasil e em solo mineiro, trouxe uma noite inesquecível para os belo-horizontinos neste domingo (26/10). A banda norte-americana desembarcou no Mineirão com a turnê mundial “LOOM”, que já lotou estádios em diversos países. A capital mineira foi uma das três cidades brasileiras a receber o espetáculo, ao lado de São Paulo (31/10, 1º e 2/11) e Brasília (29/10).

Para abrir o show a banda Lagum foi a convidada da temporada de shows pelo país. Assim como o Imagine Dragons, o grupo traz a mesma a mesma pulsação do pop rock contemporâneo. 

Formado por Dan Reynolds (voz), Wayne Sermon (guitarra), Ben McKee (baixo) e Andrew Tolman (bateria), a banda estadunidense retorna ao Brasil depois de um ano e um mês, quando se apresentou no Rock in Rio 2024. 

O palco da turnê trouxe um espetáculo imersivo com telões de alta definição, projeções de imagens que se sincronizaram com cada batida, criando uma atmosfera cinematográfica. Luzes intensas, efeitos de fumaça formaram um cenário que traduz o conceito do novo disco, uma jornada entre o introspectivo e o épico.

Banda Lagum abre show de Imagine Dragons em BH-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Banda Lagum abre show de Imagine Dragons em BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Banda Lagum abre show de Imagine Dragons em BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Banda Lagum abre show de Imagine Dragons em BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Banda Lagum abre show de Imagine Dragons em BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Imagine Dragons traz espetáculo à BH Alexandre Guzanshe/E,/D.A/Press
Fãs vibram a cada batida das músicas Alexandre Guzanshe/E,/D.A/Press
Imagine Dragons traz espetáculo à BH Alexandre Guzanshe/E,/D.A/Press
Imagine Dragons se apresenta com estádio lotado Alexandre Guzanshe/E,/D.A/Press
Imagine Dragons se apresenta com estádio lotado Alexandre Guzanshe/E,/D.A/Press
Imagine Dragons se apresenta com estádio lotado Alexandre Guzanshe/E,/D.A/Press
Imagine Dragons se apresenta com estádio lotado Alexandre Guzanshe/E,/D.A/Press

Na setlist, as músicas clássicas apareceram lado a lado com as inéditas Eyes Closed e Nice to Meet You, que vêm conquistando o público com a energia característica da banda.

