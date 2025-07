Imagine Dragons: R$ 43 mil no ingresso sem encontro com a banda

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Na última quinta-feira (26/6), o Imagine Dragons anunciou três apresentações no Brasil neste ano. A banda chega em outubro com a turnê “Loom world tour”, que passará por Belo Horizonte, Brasília e São Paulo.

As vendas começam nesta terça-feira (1º/7), com preços que vão de R$ 460 até impressionantes R$ 43.813,03. Não há engano no valor: o pacote mais caro garante entrada antecipada, crachá VIP, brinde, pôster exclusivo da turnê, uma guitarra usada pelos integrantes e outro instrumento autografado por todos eles. Conhecer os músicos, porém, está fora de cogitação.

Pensando em agradar ainda mais os fãs, o Imagine Dragons oferece alternativas mais “acessíveis”. O VIP Area Experience, por R$ 6.846,64 (inteira), dá acesso antecipado ao local, crachá VIP, brinde oficial e pôster exclusivo. Já o Pacote Entrada Antecipada, por R$ 3.722,21 (inteira), também garante entrada antecipada, crachá VIP e brinde. A meia-entrada é de acordo com a lei.

Outra opção para uma experiência diferenciada é o pacote PIT, que permite ao público ficar em uma área mais próxima do palco, ao custo de R$ 1.800 (inteira).

Os demais ingressos custam:

R$ 920 (pista premium, inteira)

R$ 760 (cadeira superior, inteira)

R$ 760 (cadeira inferior roxa, inteira)

R$ 580 (pista comum, inteira)

R$ 540 (cadeira superior, inteira)

Os valores são referentes ao show de Belo Horizonte, no Mineirão. As vendas acontecem pelo site da Ticketmaster.



