Caetano, Gil, Chico e Bethânia celebram Milton Nascimento por seus 83 anos

Os 83 anos de Milton Nascimento, neste domingo (26/10), foram celebrados por muita gente, a começar por Caetano Veloso.

Em sua conta no Instagram, o parceiro de Bituca em "Paula e Bebeto" e "A terceira margem do rio" afirmou que ele é o maior de sua geração. “Catolicismo mineiro, DNA africano, Milton desceu o vale do Mississipi e subiu os Andes com seu acordes e ritmos cheios de milagre e surpresa”, declarou o baiano.

Gilberto Gil seguiu na mesma toada: “Milton é meu ídolo. Eu visto a camisa de Bituca!”. Maria Bethânia não deixou barato: “Miltons geniais. Hoje é dia dele! A voz dos anjos...Obrigada por existir”, postou a cantora junto de vídeo em que Milton conta como se sentiu, ao ouvir, em Belo Horizonte, numa rádio, Bethânia cantando “Na primeira manhã”.

Na história, contada anos atrás, Milton relatou que ficou tão impactado por ouvi-la que por pouco não bateu em carro. Chegando em casa, ligou para Fernando Brant e falou que os dois deveriam fazer uma música para Bethânia. Assim compuseram “Canções e momentos”, que a baiana gravou com o próprio Bituca no álbum “Dezembros” (1986).

O aniversário do cantor e compositor também foi celebrado por Roberto Frejat: “Esse artista ímpar que é Brasil, é Minas Gerais, mas é mais do que é isso, é Milton Nascimento, uma obra que não cabe em descrições, pois é única. Seu estilo é Milton Nascimento, isso é para poucos na história da música mundial.”

Um vídeo de 1982,do especial “Travessia”, da TV Globo, foi o escolhido por Chico Buarque para homenagear Milton. Na imagem, eles interpretam “O cio da terra”, uma das parcerias da dupla.

A equipe de Milton, que administra sua conta na rede social, publicou uma série de fotos dele, da infância até a velhice. O material apresenta ainda um vídeo antigo de Bituca, acompanhado do pianista Wagner Tiso, cantando “Nada será como antes”. “Viva Milton Nascimento e toda a sua história. Hoje e sempre”, foi o texto da postagem.