SEM IDENTIFICAÇÃO

Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado na Grande BH

Vítima ainda não foi identificada e tinha três perfurações na região da cabeça

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/11/2025 05:52

Viaturas da PM
Corpo em decomposição com marcas de tiro é encontrado em Betim, na Grande BH crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na noite dessa segunda-feira (24/11) em uma área de mata no Bairro Charneca, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, não foi possível identificar o sexo, idade ou cor da vítima, devido às condições em que o cadáver foi localizado.

O corpo foi encontrado por uma testemunha que cavalgava nas proximidades da fazenda onde trabalha. Ela relatou ter visto vários urubus sobrevoando a mata e, ao se aproximar, constatou que se tratava de um corpo humano, e não de um animal morto, como suspeitava inicialmente.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o corpo sem a pele da cabeça, com ossos do crânio e das costelas aparentes. A perícia da Polícia Civil constatou três perfurações provocadas por arma de fogo na região da cabeça, o que levanta a suspeita de homicídio.

O corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames complementares que deverão auxiliar na identificação da vítima e na elucidação das circunstâncias da morte.

