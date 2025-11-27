Família pede ajuda para encontrar adolescente desaparecida na Grande BH
Adolescente de 16 anos morava sozinha em Mateus Leme, mas a mãe esteve com ela na noite anterior ao desaparecimento
A família de Kimberly Kyara Oliveira Rodrigues, de 16 anos, registrou um Boletim de Ocorrência (BO), na Polícia Militar, pelo desaparecimento da adolescente, que não é vista desde a última quinta-feira (20/11).
Segundo a mãe de Kimberly, Daiane Martino, a filha mora sozinha em Mateus Leme, na Grande BH, mas elas se encontraram na noite anterior ao desaparecimento, por volta de 19h30. “A Kimberly estava em casa, mas na manhã seguinte, tinha desaparecido”.
Ainda segundo a mãe, a adolescente trabalhava com a coleta de produtos reciclados e era independente, por isso morava sozinha.
Colegas de Kimberly disseram que sempre, pelas manhã, passam na casa dela para que possam ir trabalhar juntas, mas na última sexta-feira (21/11), a adolescente não estava no imóvel e não foi mais encontrada. Apenas os chinelos dela foram encontrados na frente da casa.
Quem tiver informações que ajudem a encontrar Kimberly pode entrar em contato com Albert, tio da adolescente, pelo telefone (31)97197-0843.