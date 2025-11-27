Assine
overlay
Início Gerais
DESAPARECIMENTO

Família pede ajuda para encontrar adolescente desaparecida na Grande BH

Adolescente de 16 anos morava sozinha em Mateus Leme, mas a mãe esteve com ela na noite anterior ao desaparecimento

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
27/11/2025 12:38 - atualizado em 27/11/2025 12:39

compartilhe

SIGA
x
Daniele foi vista, pela última vez, em sua casa, há uma semana
Daniele foi vista, pela última vez, em sua casa, há uma semana crédito: Arquivo de família

A família de Kimberly Kyara Oliveira Rodrigues, de 16 anos, registrou um Boletim de Ocorrência (BO), na Polícia Militar, pelo desaparecimento da adolescente, que não é vista desde a última quinta-feira (20/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a mãe de Kimberly, Daiane Martino, a filha mora sozinha em Mateus Leme, na Grande BH, mas elas se encontraram na noite anterior ao desaparecimento, por volta de 19h30. “A Kimberly estava em casa, mas na manhã seguinte, tinha desaparecido”.

Leia Mais

Ainda segundo a mãe, a adolescente trabalhava com a coleta de produtos reciclados e era independente, por isso morava sozinha.

Colegas de Kimberly disseram que sempre, pelas manhã, passam na casa dela para que possam ir trabalhar juntas, mas na última sexta-feira (21/11), a adolescente não estava no imóvel e não foi mais encontrada. Apenas os chinelos dela foram encontrados na frente da casa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Quem tiver informações que ajudem a encontrar  Kimberly pode entrar em contato com Albert, tio da adolescente, pelo telefone (31)97197-0843.

Tópicos relacionados:

adolescente desaparecida grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay