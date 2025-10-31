Sumiço de cãozinho vira rixa e dona de hotel registrará B.O contra tutor

O cãozinho Miguel continua desaparecido e, com a publicação da matéria com as acusações do tutor do animal, a responsável pelo hotelzinho - de onde o cachorro fugiu -, resolveu registrar boletim de ocorrência contra o tutor.

Ela indicou que as acusações feitas pelo dono do Miguel, Jaime Pargan, sobre a omissão dos proprietários nas buscas pelo cachorro são falsas e um boletim de ocorrência será registrado contra ele.

“Ao contrário das graves acusações a nós direcionadas, informamos que todas ações possíveis e a incansável assistência estão sendo tomadas para a localização do cão Miguel, incluindo a mobilização da vizinhança, comunicação com clínicas veterinárias próximas, publicações em redes sociais e acompanhamento das buscas, sendo que o interesse pela localização é mútuo”, afirma a proprietária do estabelecimento.

Ela indicou que o hotel será fechado provisoriamente e que as atenções nesse momento estarão voltadas para localizar o animal. Os advogados entraram em contato com o tutor do cachorro e aguardam o retorno para a melhor resolução entre as partes.

A reportagem entrou em contato com o tutor, Jaime Pargan. Ele lamentou que a situação tenha chegado nesse ponto e salientou que houve auxílio por parte do hotelzinho na participação de buscas e confecções de cartazes, mas que esses movimentos efetivos dos donos do negócio só ocorreram depois da insistência dele.

De acordo com ele, não houve uma explicação clara sobre como aconteceu o desaparecimento do cachorro.



Entenda o caso

Um cãozinho poodle, de nome Miguel, sumiu após ter sido hospedado em um hotel para pets no bairro Conjunto Ademar Maldonado, região do Barreiro, em BH. O cachorro desapareceu na quarta-feira (22/10) e estava sob responsabilidade do local de hospedagem.

O jornalista Jaime Pargan, tutor do animal, deixou o cachorro na manhã do dia 21/10, para retirá-lo na manhã seguinte. Em 12 anos de convivência com o poodle, essa foi a primeira vez que ele colocou o pet em um hotelzinho do tipo.

Na manhã de quarta, os responsáveis pelo hotel entraram em contato com o Pargan para informá-lo que o poodle estava bem. Porém, poucas horas depois, quando ele foi buscar o animal, disseram que o animalzinho havia fugido.

“Eles não souberam explicar como foi o sumiço. Suspeitam que ele tenha pulado o muro”, disse o jornalista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o jornalista, a maior parte dos gastos para localizar o animal têm partido de seu próprio bolso, sem auxílio do hotel. Ele diz ainda que os responsáveis pelo lugar têm demonstrado uma passividade com o sumiço do cachorro.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos