'PETIZÃO'

Cachorros gigantes causam espanto e viralizam na internet

Um cachorro gigante tem chamado a atenção dos moradores de Bourne, na Inglaterra

  • Um cachorro gigante tem chamado a atenção dos moradores de Bourne, na Inglaterra.
  • Mal, um Malamute-do-alaska de cinco anos, pesa quase 82 quilos, mais do que muitos pôneis pequenos.
  • Sua tutora, Amy Sharp, de 27 anos, contou à BBC que nunca imaginou que o filhote cresceria tanto.
  • Os passeios com o animal começaram a atrair olhares de curiosos na cidade. “Sempre me perguntam quem está passeando com quem
  • "Quando passamos pelos carros, vemos as pessoas virando a cabeça e perguntando: 'O que eu acabei de ver?'”, contou ela. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Os Malamutes-do-alaska são conhecidos por sua resistência e foram criados para puxar trenós no frio extremo do Alasca.
  • Normalmente, eles pesam entre 34 e 39 quilos, o que torna o tamanho de Mal uma raridade.
  • Por conta do tamanho, cuidar da raça exige esforço: escovar, dar banho e até encontrar um tosador são tarefas complicadas.
  • Amy chegou a pedir ajuda nas redes sociais para encontrar alguém disposto a tosar Mal, e sua postagem viralizou.
  • Apesar das dificuldades, a tutora garante que o cão é dócil e faz parte da família:
  • Recentemente, um outro caso envolvendo um cachorro gigante ganhou destaque na internet, dessa vez no Brasil!
  • A amizade improvável entre um cão de 80 kg da raça American Bully e um filhote de pato encantou usuários nas redes sociais.
  • Joker, como é chamado o cachorro, “adotou” o pequeno pato em uma chácara em Sorocaba, São Paulo.
  • As imagens, publicadas por sua tutora Taiane Marcello, já somam quase 30 milhões de visualizações.
  • Segundo Taiane, a amizade começou quando o patinho nasceu. Joker acompanhou todo o processo e logo os dois passaram a dormir juntos.
  • “Quando eu fui ver a chocadeira e ajudar o patinho a sair da casca do ovo, o Joker ficou ali do lado, olhando todo aquele procedimento que eu estava fazendo
  • "Ele é super amoroso e cuidadoso e demonstra isso para a gente, para as pessoas que estão por perto e, claro, para os outros bichos aqui da fazenda", explicou ela. Foto: Reprodução/Instagram
  • Apesar do tamanho e da aparência imponente, Joker é dócil e adora carinho. Em passeios, ele chama atenção e até forma rodas de curiosos ao redor.
  • “Em todo lugar que vou, o Joker vira um evento. As pessoas ficam em volta dele, as crianças passam a mão e ele não está nem aí, continua sentado, apenas curtindo o momento
  • Nas redes sociais, ela usa os vídeos para mostrar o lado carinhoso do animal e combater o preconceito contra a raça, muitas vezes associada à agressividade.
  • “Os comentários são tão absurdos que já chegaram a escrever que não veem a hora de eu fazer um vídeo chorando por causa da morte da minha filha, ocasionada pelo meu cachorro
  • Por causa do tamanho, cuidar de Joker exige esforço extra. Taiane contou que aprendeu sozinha a dar banho no cão, já que pet shops recusam o atendimento.
  • "[...] Ninguém aceita atender ele. O tamanho assusta e eles têm medo de a maca não suportar o peso", relatou. Foto: Arquivo Pessoal
  • O American Bully é uma raça relativamente nova, originada nos Estados Unidos nos anos 1990.
  • Seu surgimento se deu a partir de cruzamentos entre o American Pit Bull Terrier e o American Staffordshire Terrier, com o objetivo de criar um cão forte, mas de temperamento dócil.
  • Apesar da aparência musculosa e imponente, o American Bully é conhecido por ser amigável, leal e afetuoso, especialmente com crianças e outros animais.
