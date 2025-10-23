História da ovelha Dolly: Primeiro animal clonado do mundo

Assine
  • A notícia só foi divulgada em fevereiro de 1997, quando tornou-se manchete e ganhou repercussão pelo mundo.
    A notícia só foi divulgada em fevereiro de 1997, quando tornou-se manchete e ganhou repercussão pelo mundo. Foto: Reprodução de recorte de jornal
  • A clonagem de Dolly foi realizada por cientistas do Instituto Rolin, no Reino Unido, a partir da extração de uma célula da glândula mamária de outra ovelha.
    A clonagem de Dolly foi realizada por cientistas do Instituto Rolin, no Reino Unido, a partir da extração de uma célula da glândula mamária de outra ovelha. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • No experimento, foram clonados no total 277 embriões, mas apenas Dolly conseguiu sobreviver.
    No experimento, foram clonados no total 277 embriões, mas apenas Dolly conseguiu sobreviver. Foto: - Reprodução de vídeo TV Globo
  • O rosto branco foi a característica que deu aos cientistas a certeza de que se tratava mesmo de um clone, pois a ovelha que deu à luz Dolly tinha rosto preto. Assim, ficou constatada ser apenas uma “mãe de aluguel”.
    O rosto branco foi a característica que deu aos cientistas a certeza de que se tratava mesmo de um clone, pois a ovelha que deu à luz Dolly tinha rosto preto. Assim, ficou constatada ser apenas uma “mãe de aluguel”. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • O nome de batismo da ovelha foi uma homenagem à cantora norte-americana de música country Dolly Parton.
    O nome de batismo da ovelha foi uma homenagem à cantora norte-americana de música country Dolly Parton. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • Dolly morreu em 2002, com seis anos e sete meses de idade, depois que os veterinários detectaram uma infecção em seus pulmões.
    Dolly morreu em 2002, com seis anos e sete meses de idade, depois que os veterinários detectaram uma infecção em seus pulmões. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • À época, Harry Griffin, diretor do Instituto Roslin, declarou que a doença que atingiu os pulmões de Dolly é típica de ovelhas mais velhas. Diante do rápido avanço da enfermidade, a ovelha precisou ser sacrificada pelos veterinários.
    À época, Harry Griffin, diretor do Instituto Roslin, declarou que a doença que atingiu os pulmões de Dolly é típica de ovelhas mais velhas. Diante do rápido avanço da enfermidade, a ovelha precisou ser sacrificada pelos veterinários. Foto: Imagem Freepik
  • A clonagem de Dolly gerou intenso debate sobre ética e ciência, tema que segue em pauta com a evolução do procedimento.
    A clonagem de Dolly gerou intenso debate sobre ética e ciência, tema que segue em pauta com a evolução do procedimento. Foto: Imagem Freepik
    Entre os avanÃ§os obtidos a partir da clonagem de Dolly estÃ¡ a contribuiÃ§Ã£o na descoberta das cÃ©lulas iPS (cÃ©lulas adultas reprogramadas em laboratÃ³rio para retomar propriedades de cÃ©lulas-tronco embrionÃ¡rias) por cientistas japoneses. Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo TV Globo
  • Células-tronco embrionárias são aquelas encontradas no interior do embrião, capazes de se transformar em qualquer célula adulta.
    Células-tronco embrionárias são aquelas encontradas no interior do embrião, capazes de se transformar em qualquer célula adulta. Foto: - Imagem Freepik
  • As células iPS, cuja descoberta renderam ao médico japonês Shinya Yamanaka o Nobel de Medicina em 2012, fazem parte de estudos sobre doenças diversas.
    As células iPS, cuja descoberta renderam ao médico japonês Shinya Yamanaka o Nobel de Medicina em 2012, fazem parte de estudos sobre doenças diversas. Foto: - Imagem de Arek Socha por Pixabay
  • Após a clonagem de Dolly, outros mamíferos foram replicados com a mesma tecnologia. Em janeiro de 2018, nasceram na China os dois primeiros primatas clonados, os macacos Zhong Zhong e Hua Hua.
    Após a clonagem de Dolly, outros mamíferos foram replicados com a mesma tecnologia. Em janeiro de 2018, nasceram na China os dois primeiros primatas clonados, os macacos Zhong Zhong e Hua Hua. Foto: Imagem Freepik
  • Nesse experimento, foram quase 150 embriões de primatas clonados e somente esses dois macacos vingaram.
    Nesse experimento, foram quase 150 embriões de primatas clonados e somente esses dois macacos vingaram. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • Pesquisadores americanos conseguiram clonar com sucesso uma doninha-de-patas-pretas e um cavalo-de-przewalski, ambos animais sob risco de extinção.
    Pesquisadores americanos conseguiram clonar com sucesso uma doninha-de-patas-pretas e um cavalo-de-przewalski, ambos animais sob risco de extinção. Foto: Reprodução
  • Em 2013, a revista científica Cell divulgou estudo de um grupo da Universidade de Saúde e Ciência de Oregon, nos Estados Unidos, que resultou na clonagem bem-sucedida de um embrião humano.
    Em 2013, a revista científica Cell divulgou estudo de um grupo da Universidade de Saúde e Ciência de Oregon, nos Estados Unidos, que resultou na clonagem bem-sucedida de um embrião humano. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • Os cientistas disseram que o embrião humano foi produzido a partir de métodos semelhantes aos utilizados na clonagem da ovelha Dolly.
    Os cientistas disseram que o embrião humano foi produzido a partir de métodos semelhantes aos utilizados na clonagem da ovelha Dolly. Foto: Reprodução de Twitter
  • O experimento transplantou em óvulos (com DNA retirado) o material extraído de células adultas. Com um estímulo elétrico, houve a indução para que os óvulos não fertilizados se transformassem em células-tronco embrionárias.
    O experimento transplantou em óvulos (com DNA retirado) o material extraído de células adultas. Com um estímulo elétrico, houve a indução para que os óvulos não fertilizados se transformassem em células-tronco embrionárias. Foto: Squidonius/Wikimédia Commons
  • Um dos criadores da ovelha Dolly, o cientista britânico Ian Willmut morreu em setembro de 2023. A informação foi divulgada pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, onde ele era professor e patrono.
    Um dos criadores da ovelha Dolly, o cientista britânico Ian Willmut morreu em setembro de 2023. A informação foi divulgada pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, onde ele era professor e patrono. Foto: Reprodução TV Globo
