Galeria
Histórias com cachorros gigantes viralizam na internet. Um deles tem até pato de estimação!
Mal, um Malamute-do-alaska de cinco anos, pesa quase 82 quilos, mais do que muitos pôneis pequenos. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Sua tutora, Amy Sharp, de 27 anos, contou à BBC que nunca imaginou que o filhote cresceria tanto. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Os passeios com o animal começaram a atrair olhares de curiosos na cidade. “Sempre me perguntam quem está passeando com quem", brincou Sharp. Foto: Reprodução/Redes Sociais
"Quando passamos pelos carros, vemos as pessoas virando a cabeça e perguntando: 'O que eu acabei de ver?'”, contou ela. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Os Malamutes-do-alaska são conhecidos por sua resistência e foram criados para puxar trenós no frio extremo do Alasca. Foto: Isiwal/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0
Normalmente, eles pesam entre 34 e 39 quilos, o que torna o tamanho de Mal uma raridade. Foto: Wikimedia Commons/Carina Wicke Photographer
Por conta do tamanho, cuidar da raça exige esforço: escovar, dar banho e até encontrar um tosador são tarefas complicadas. Foto: Mohan Nannapaneni/Pixabay
Amy chegou a pedir ajuda nas redes sociais para encontrar alguém disposto a tosar Mal, e sua postagem viralizou. Foto: Flickr - Randi Hausken
Apesar das dificuldades, a tutora garante que o cão é dócil e faz parte da família: "Ele é um gigante gentil. Claro, você tem que pesquisar antes de adotar um cachorro assim. Ele não é para todos." Foto: ertuzio/Pixabay
Recentemente, um outro caso envolvendo um cachorro gigante ganhou destaque na internet, dessa vez no Brasil! Foto: Arquivo Pessoal
A amizade improvável entre um cão de 80 kg da raça American Bully e um filhote de pato encantou usuários nas redes sociais. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
Joker, como é chamado o cachorro, “adotou” o pequeno pato em uma chácara em Sorocaba, São Paulo. Foto: Arquivo Pessoal
As imagens, publicadas por sua tutora Taiane Marcello, já somam quase 30 milhões de visualizações. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
Segundo Taiane, a amizade começou quando o patinho nasceu. Joker acompanhou todo o processo e logo os dois passaram a dormir juntos. Foto: Arquivo Pessoal
“Quando eu fui ver a chocadeira e ajudar o patinho a sair da casca do ovo, o Joker ficou ali do lado, olhando todo aquele procedimento que eu estava fazendo", contou. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
"Ele é super amoroso e cuidadoso e demonstra isso para a gente, para as pessoas que estão por perto e, claro, para os outros bichos aqui da fazenda", explicou ela. Foto: Reprodução/Instagram
Apesar do tamanho e da aparência imponente, Joker é dócil e adora carinho. Em passeios, ele chama atenção e até forma rodas de curiosos ao redor. Foto: Arquivo Pessoal
â??Em todo lugar que vou, o Joker vira um evento. As pessoas ficam em volta dele, as crianÃ§as passam a mÃ£o e ele nÃ£o estÃ¡ nem aÃ, continua sentado, apenas curtindo o momento", descreveu a tutora. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
Nas redes sociais, ela usa os vídeos para mostrar o lado carinhoso do animal e combater o preconceito contra a raça, muitas vezes associada à agressividade. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
“Os comentários são tão absurdos que já chegaram a escrever que não veem a hora de eu fazer um vídeo chorando por causa da morte da minha filha, ocasionada pelo meu cachorro", contou. Foto: Arquivo Pessoal
Por causa do tamanho, cuidar de Joker exige esforço extra. Taiane contou que aprendeu sozinha a dar banho no cão, já que pet shops recusam o atendimento. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
"[...] Ninguém aceita atender ele. O tamanho assusta e eles têm medo de a maca não suportar o peso", relatou. Foto: Arquivo Pessoal
O American Bully é uma raça relativamente nova, originada nos Estados Unidos nos anos 1990. Foto: Wikimedia Commons/Juan. botti
Seu surgimento se deu a partir de cruzamentos entre o American Pit Bull Terrier e o American Staffordshire Terrier, com o objetivo de criar um cão forte, mas de temperamento dócil. Foto: Wikimedia Commons/American Bully Europa
Apesar da aparência musculosa e imponente, o American Bully é conhecido por ser amigável, leal e afetuoso, especialmente com crianças e outros animais. Foto: Reprodução/YouTube
