Minas está sob alerta duplo: chuvas intensas e baixa umidade; saiba onde
Avisos de perigo potencial atingem mais de 600 municípios neste fim de semana; instabilidade atmosférica e ar seco dividem Minas gerais com riscos distintos
compartilheSIGA
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu comunicados de "Aviso de Chuvas Intensas" e "Aviso de Baixa Umidade", ambos classificados com grau de severidade de perigo potencial, que é o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ao todo, os avisos somam 644 ocorrências em municípios mineiros (confira a lista abaixo), o que representa 75,5% do total de 853 cidades do estado sob algum dos tipos de alerta.
Leia Mais
O alerta para precipitações volumosas é o de maior abrangência territorial, impactando 414 cidades em Minas Gerais, que corresponde a aproximadamente 48,5% de todos os municípios do estado, indicando uma ampla cobertura de instabilidade atmosférica.
Já o aviso relacionado ao tempo seco afeta um número menor, porém expressivo, de localidades. São 230 municípios mineiros listados para a condição de baixa umidade, representando cerca de 27% do total de cidades do estado.
Por quanto tempo é válido o alerta?
O aviso de chuvas intensas vai das 10h de hoje (30/11) até às 10h de terça-feira (02/12), trazendo riscos de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), com baixo risco de corte de energia e alagamentos. O alerta de baixa umidade é válido das 11h às 18h de hoje, com a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, gerando baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
As áreas afetadas pelas chuvas intensas no estado estão na Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas e Jequitinhonha. A instabilidade também atinge a Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Noroeste de Minas e a Central Mineira.
Já a baixa umidade atinge o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, além do Oeste de Minas. O ar seco também predomina no Sul e Sudoeste de Minas, na Central Mineira, em partes do Noroeste de Minas e no Campo das Vertentes.
Para o cenário de chuvas, o Inmet instrui que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em relação à baixa umidade, as recomendações focam na hidratação, instruindo a população a beber bastante líquido. Deve-se evitar desgaste físico nas horas mais secas e a exposição ao sol nos momentos mais quentes do dia.
Dicas de prevenção e cuidados
- Chuvas intensas: não se abrigue debaixo de árvores
- Risco elétrico: evite usar aparelhos ligados à tomada
- Ventos fortes: não estacione próximo a torres de transmissão
- Baixa umidade: beba bastante líquido mesmo sem sede
- Horários críticos: evite exposição ao sol nas horas mais quentes
- Atividade física: evite desgaste nas horas mais secas
Regiões afetadas pelos alertas
Chuvas Intensas (Perigo Potencial)
- Central Mineira
- Jequitinhonha
- Metropolitana de Belo Horizonte
- Noroeste de Minas
- Norte de Minas
- Vale do Mucuri
- Vale do Rio Doce
- Zona da Mata
Baixa Umidade (Perigo Potencial)
- Campo das Vertentes
- Central Mineira
- Noroeste de Minas
- Oeste de Minas
- Sul/Sudoeste de Minas
- Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
Municípios em alerta
Chuvas intensas
Abre Campo
Acaiaca
Açucena
Água Boa
Águas Formosas
Águas Vermelhas
Aimorés
Almenara
Alpercata
Alto Caparaó
Alto Jequitibá
Alvarenga
Alvinópolis
Alvorada de Minas
Amparo do Serra
Angelândia
Antônio Dias
Antônio Prado de Minas
Araçaí
Araçuaí
Araponga
Aricanduva
Arinos
Ataléia
Augusto de Lima
Baldim
Bandeira
Barão de Cocais
Barão de Monte Alto
Barra Longa
Bela Vista de Minas
Belo Oriente
Berilo
Berizal
Bertópolis
Bocaiúva
Bom Jesus do Amparo
Bom Jesus do Galho
Bonfinópolis de Minas
Bonito de Minas
Botumirim
Brasilândia de Minas
Brasília de Minas
Braúnas
Buenópolis
Bugre
Buritis
Buritizeiro
Cabeceira Grande
Cachoeira de Pajeú
Caeté
Caiana
Cajuri
Campanário
Campo Azul
Canaã
Cantagalo
Caparaó
Capelinha
Capitão Andrade
Capitão Enéas
Caputira
Caraí
Carangola
Caratinga
Carbonita
Carlos Chagas
Carmésia
Catas Altas
Catuji
Catuti
Central de Minas
Chalé
Chapada do Norte
Chapada Gaúcha
Claro dos Poções
Coimbra
Coluna
Comercinho
Conceição de Ipanema
Conceição do Mato Dentro
Cônego Marinho
Congonhas do Norte
Conselheiro Pena
Coração de Jesus
Cordisburgo
Corinto
Coroaci
Coronel Fabriciano
Coronel Murta
Córrego Novo
Couto de Magalhães de Minas
Crisólita
Cristália
Cuparaque
Curral de Dentro
Curvelo
Datas
Diamantina
Diogo de Vasconcelos
Dionísio
Divino
Divino das Laranjeiras
Divinolândia de Minas
Divisa Alegre
Divisópolis
Dom Bosco
Dom Cavati
Dom Joaquim
Dom Silvério
Dores de Guanhães
Durandé
Engenheiro Caldas
Engenheiro Navarro
Entre Folhas
Ervália
Espera Feliz
Espinosa
Eugenópolis
Faria Lemos
Felício dos Santos
Felisburgo
Felixlândia
Fernandes Tourinho
Ferros
Fervedouro
Formoso
Francisco Badaró
Francisco Dumont
Franciscópolis
Francisco Sá
Frei Gaspar
Frei Inocêncio
Frei Lagonegro
Fronteira dos Vales
Fruta de Leite
Funilândia
Galiléia
Gameleiras
Glaucilândia
Goiabeira
Gonzaga
Gouveia
Governador Valadares
Grão Mogol
Guanhães
Guaraciaba
Guaraciama
Iapu
Ibiaí
Ibiracatu
Icaraí de Minas
Imbé de Minas
Indaiabira
Inhapim
Inimutaba
Ipaba
Ipanema
Ipatinga
Itabira
Itabirinha
Itacambira
Itacarambi
Itaipé
Itamarandiba
Itambacuri
Itambé do Mato Dentro
Itanhomi
Itaobim
Itinga
Itueta
Jaboticatubas
Jacinto
Jaguaraçu
Jaíba
Jampruca
Janaúba
Januária
Japonvar
Jenipapo de Minas
Jequeri
Jequitaí
Jequitibá
Jequitinhonha
Joaíma
Joanésia
João Monlevade
João Pinheiro
Joaquim Felício
Jordânia
José Gonçalves de Minas
Josenópolis
José Raydan
Juramento
Juvenília
Ladainha
Lagoa dos Patos
Lagoa Grande
Lagoa Santa
Lajinha
Lassance
Leme do Prado
Lontra
Luisburgo
Luislândia
Machacalis
Malacacheta
Mamonas
Manga
Manhuaçu
Manhumirim
Mantena
Mariana
Marilac
Marliéria
Martins Soares
Mata Verde
Materlândia
Mathias Lobato
Matias Cardoso
Matipó
Mato Verde
Matozinhos
Medina
Mendes Pimentel
Mesquita
Minas Novas
Mirabela
Miradouro
Miraí
Miravânia
Monjolos
Montalvânia
Monte Azul
Monte Formoso
Montes Claros
Montezuma
Morada Nova de Minas
Morro da Garça
Morro do Pilar
Muriaé
Mutum
Nacip Raydan
Nanuque
Naque
Natalândia
Ninheira
Nova Belém
Nova Era
Nova Módica
Nova Porteirinha
Nova União
Novo Cruzeiro
Novo Oriente de Minas
Novorizonte
Olhos-d'Água
Oratórios
Orizânia
Ouro Verde de Minas
Padre Carvalho
Padre Paraíso
Pai Pedro
Palma
Palmópolis
Paracatu
Paraopeba
Passabém
Patis
Patrocínio do Muriaé
Paulistas
Pavão
Peçanha
Pedra Azul
Pedra Bonita
Pedra do Anta
Pedra Dourada
Pedras de Maria da Cruz
Pedro Leopoldo
Periquito
Pescador
Piedade de Caratinga
Piedade de Ponte Nova
Pingo d'Água
Pintópolis
Pirapora
Pocrane
Pompéu
Ponte Nova
Ponto Chique
Ponto dos Volantes
Porteirinha
Poté
Presidente Juscelino
Presidente Kubitschek
Presidente Olegário
Prudente de Morais
Raul Soares
Reduto
Resplendor
Riachinho
Riacho dos Machados
Rio Casca
Rio Doce
Rio do Prado
Rio Pardo de Minas
Rio Piracicaba
Rio Vermelho
Rosário da Limeira
Rubelita
Rubim
Sabará
Sabinópolis
Salinas
Salto da Divisa
Santa Bárbara
Santa Bárbara do Leste
Santa Cruz de Salinas
Santa Cruz do Escalvado
Santa Efigênia de Minas
Santa Fé de Minas
Santa Helena de Minas
Santa Luzia
Santa Margarida
Santa Maria de Itabira
Santa Maria do Salto
Santa Maria do Suaçuí
Santana de Pirapama
Santana do Manhuaçu
Santana do Paraíso
Santana do Riacho
Santa Rita de Minas
Santa Rita do Itueto
Santo Antônio do Grama
Santo Antônio do Itambé
Santo Antônio do Jacinto
Santo Antônio do Retiro
Santo Antônio do Rio Abaixo
Santo Hipólito
São Domingos das Dores
São Domingos do Prata
São Félix de Minas
São Francisco
São Francisco do Glória
São Geraldo da Piedade
São Geraldo do Baixio
São Gonçalo do Abaeté
São Gonçalo do Rio Abaixo
São Gonçalo do Rio Preto
São João da Lagoa
São João da Ponte
São João das Missões
São João do Manhuaçu
São João do Manteninha
São João do Oriente
São João do Pacuí
São João do Paraíso
São João Evangelista
São José da Safira
São José do Divino
São José do Goiabal
São José do Jacuri
São José do Mantimento
São Miguel do Anta
São Pedro dos Ferros
São Pedro do Suaçuí
São Romão
São Sebastião da Vargem Alegre
São Sebastião do Anta
São Sebastião do Maranhão
São Sebastião do Rio Preto
Sardoá
Sem-Peixe
Senador Modestino Gonçalves
Senhora do Porto
Sericita
Serra Azul de Minas
Serra dos Aimorés
Serranópolis de Minas
Serro
Sete Lagoas
Setubinha
Simonésia
Sobrália
Taiobeiras
Taparuba
Taquaraçu de Minas
Tarumirim
Teixeiras
Teófilo Otoni
Timóteo
Tombos
Três Marias
Tumiritinga
Turmalina
Ubaí
Ubaporanga
Umburatiba
Unaí
Uruana de Minas
Urucânia
Urucuia
Vargem Alegre
Vargem Grande do Rio Pardo
Várzea da Palma
Varzelândia
Vazante
Verdelândia
Veredinha
Vermelho Novo
Viçosa
Vieiras
Virgem da Lapa
Virginópolis
Virgolândia
Baixa umidade
Abadia dos Dourados
Água Comprida
Aguanil
Albertina
Alfenas
Alpinópolis
Alterosa
Andradas
Araguari
Araporã
Arapuá
Araxá
Arceburgo
Arcos
Areado
Baependi
Bambuí
Bandeira do Sul
Boa Esperança
Bom Jesus da Penha
Bom Repouso
Borda da Mata
Botelhos
Brazópolis
Bueno Brandão
Cabo Verde
Cachoeira de Minas
Cachoeira Dourada
Caldas
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campina Verde
Campo Belo
Campo do Meio
Campo Florido
Campos Altos
Campos Gerais
Canápolis
Cana Verde
Candeias
Capetinga
Capinópolis
Capitólio
Careaçu
Carmo da Cachoeira
Carmo de Minas
Carmo do Paranaíba
Carmo do Rio Claro
Carneirinho
Carvalhópolis
Cascalho Rico
Cássia
Caxambu
Centralina
Claraval
Comendador Gomes
Conceição da Aparecida
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Congonhal
Conquista
Consolação
Coqueiral
Cordislândia
Coromandel
Córrego Danta
Córrego do Bom Jesus
Córrego Fundo
Cristais
Cristina
Cruzeiro da Fortaleza
Delfim Moreira
Delfinópolis
Delta
Divisa Nova
Dom Viçoso
Dores do Indaiá
Doresópolis
Douradoquara
Elói Mendes
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Estrela do Indaiá
Estrela do Sul
Extrema
Fama
Formiga
Fortaleza de Minas
Fronteira
Frutal
Gonçalves
Grupiara
Guapé
Guaranésia
Guaxupé
Guimarânia
Gurinhatã
Heliodora
Ibiá
Ibiraci
Ibitiúra de Minas
Iguatama
Ilicínea
Inconfidentes
Indianópolis
Ipiaçu
Ipuiúna
Iraí de Minas
Itajubá
Itamogi
Itamonte
Itanhandu
Itapagipe
Itapeva
Itaú de Minas
Ituiutaba
Iturama
Jacuí
Jacutinga
Japaraíba
Jesuânia
Juruaia
Lagamar
Lagoa da Prata
Lagoa Formosa
Lambari
Lavras
Limeira do Oeste
Luminárias
Luz
Machado
Maria da Fé
Marmelópolis
Matutina
Medeiros
Monsenhor Paulo
Monte Alegre de Minas
Monte Belo
Monte Carmelo
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Munhoz
Muzambinho
Natércia
Nepomuceno
Nova Ponte
Nova Resende
Olímpio Noronha
Ouro Fino
Pains
Paraguaçu
Paraisópolis
Passa Quatro
Passos
Patos de Minas
Patrocínio
Pedralva
Pedrinópolis
Perdizes
Pimenta
Pirajuba
Piranguçu
Piranguinho
Piumhi
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prata
Pratápolis
Pratinha
Presidente Olegário
Quartel Geral
Rio Paranaíba
Romaria
Sacramento
Santa Juliana
Santana da Vargem
Santa Rita de Caldas
Santa Rita do Sapucaí
Santa Rosa da Serra
Santa Vitória
São Bento Abade
São Francisco de Sales
São Gonçalo do Sapucaí
São Gotardo
São João Batista do Glória
São João da Mata
São José da Barra
São José do Alegre
São Lourenço
São Pedro da União
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tomás de Aquino
Sapucaí-Mirim
Senador Amaral
Senador José Bento
Serra da Saudade
Serra do Salitre
Serrania
Silvianópolis
Soledade de Minas
Tapira
Tapiraí
Tiros
Tocos do Moji
Toledo
Três Corações
Três Pontas
Tupaciguara
Turvolândia
Uberaba
Uberlândia
União de Minas
Vargem Bonita
Varginha
Vazante
Veríssimo
Virgínia
Wenceslau Braz