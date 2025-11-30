Minas está sob alerta duplo: chuvas intensas e baixa umidade; saiba onde

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu comunicados de "Aviso de Chuvas Intensas" e "Aviso de Baixa Umidade", ambos classificados com grau de severidade de perigo potencial, que é o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas.

Ao todo, os avisos somam 644 ocorrências em municípios mineiros (confira a lista abaixo), o que representa 75,5% do total de 853 cidades do estado sob algum dos tipos de alerta.

O alerta para precipitações volumosas é o de maior abrangência territorial, impactando 414 cidades em Minas Gerais, que corresponde a aproximadamente 48,5% de todos os municípios do estado, indicando uma ampla cobertura de instabilidade atmosférica.

Já o aviso relacionado ao tempo seco afeta um número menor, porém expressivo, de localidades. São 230 municípios mineiros listados para a condição de baixa umidade, representando cerca de 27% do total de cidades do estado.

Por quanto tempo é válido o alerta?

O aviso de chuvas intensas vai das 10h de hoje (30/11) até às 10h de terça-feira (02/12), trazendo riscos de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), com baixo risco de corte de energia e alagamentos. O alerta de baixa umidade é válido das 11h às 18h de hoje, com a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, gerando baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

As áreas afetadas pelas chuvas intensas no estado estão na Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas e Jequitinhonha. A instabilidade também atinge a Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Noroeste de Minas e a Central Mineira.

Já a baixa umidade atinge o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, além do Oeste de Minas. O ar seco também predomina no Sul e Sudoeste de Minas, na Central Mineira, em partes do Noroeste de Minas e no Campo das Vertentes.

Para o cenário de chuvas, o Inmet instrui que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Em relação à baixa umidade, as recomendações focam na hidratação, instruindo a população a beber bastante líquido. Deve-se evitar desgaste físico nas horas mais secas e a exposição ao sol nos momentos mais quentes do dia.

Dicas de prevenção e cuidados

Chuvas intensas: não se abrigue debaixo de árvores

Risco elétrico: evite usar aparelhos ligados à tomada

Ventos fortes: não estacione próximo a torres de transmissão

Baixa umidade: beba bastante líquido mesmo sem sede

Horários críticos: evite exposição ao sol nas horas mais quentes

Atividade física: evite desgaste nas horas mais secas

Regiões afetadas pelos alertas

Chuvas Intensas (Perigo Potencial)

Central Mineira

Jequitinhonha

Metropolitana de Belo Horizonte

Noroeste de Minas

Norte de Minas

Vale do Mucuri

Vale do Rio Doce

Zona da Mata

Baixa Umidade (Perigo Potencial)

Campo das Vertentes

Central Mineira

Noroeste de Minas

Oeste de Minas

Sul/Sudoeste de Minas

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba

Municípios em alerta

Chuvas intensas

Baixa umidade

