FUGIU SEM AJUDAR

Vídeo: lobo-guará atropelado é resgatado em Juiz de Fora

Animal silvestre sofreu lesões graves em via movimentada; aumento de acidentes com fauna alerta para expansão urbana e perda de habitat

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
30/11/2025 12:51

Lobo-guará atropelado e resgatado em Juiz de Fora foi levado para cuidados veterinários
Lobo-guará atropelado e resgatado em Juiz de Fora foi levado para cuidados veterinários crédito: CBMMG

Um lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) muito assustado foi resgatado pelos bombeiros depois de ter sido atropelado em Juiz de Fora (MG), na Zona da mata, na noite deste sábado (29/11).

O animal ficou gravemente ferido. o atropelamento aconteceu na Estrada Elías José Mockdeci, na altura do bairro Barreira do Triunfo, Zona Norte de Juiz de Fora.

A via é conhecida pelo tráfego misto que atende tanto a zona rural quanto áreas industriais e de lazer próximas ao Clube Náutico.

Segundo o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acionamento ocorreu logo após o acidente.

Uma pessoa informou que o veículo responsável pelo impacto não prestou socorro e que o animal permanecia caído no acostamento da pista.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o lobo consciente, mas com paralisia nas patas traseiras, indicativo de possíveis fraturas ou lesões graves na coluna.

A guarnição isolou parcialmente o trecho para realizar a abordagem, constatando que o lobo não conseguia se levantar. A ação exigiu cautela para evitar o agravamento das lesões durante a manipulação, dado o porte do animal e o trauma recente.

Os bombeiros aplicaram técnicas especializadas para imobilizar o lobo-guará, visando reduzir o estresse e a dor durante o transporte. A operação rápida foi crucial para retirar o animal da situação de vulnerabilidade à beira da estrada.

“Seguindo os protocolos de contenção e manejo de fauna silvestre, os militares realizaram a captura segura e cuidadosa do animal, garantindo sua proteção e evitando riscos adicionais”, informou o CBMMG.

Após o resgate, a equipe encaminhou o animal imediatamente à clínica veterinária Zoovet. Ele permanece sob cuidados especializados para realização de exames de imagem e avaliação da necessidade de intervenção cirúrgica. O prognóstico dependerá da extensão dos danos ortopédicos e neurológicos sofridos no impacto.


Este tipo de acidente reflete um cenário recorrente na região nos últimos seis meses. Ocorrências registradas em agosto e setembro de 2025, atendidas tanto pelos Bombeiros quanto pela Guarda Municipal, apontam para um aumento na interação entre a fauna silvestre e a malha urbana de Juiz de Fora.

Especialistas locais atribuem essa frequência à expansão imobiliária e à perda de habitat, que forçam espécies como o lobo-guará a cruzar rodovias movimentadas em busca de alimento e território.

Prevenção de acidentes com animais silvestres

  • Redução de velocidade: respeitar os limites em áreas com placas de sinalização de animais
  • Horários críticos: redobrar a atenção ao amanhecer e ao anoitecer
  • Não buzinar: o som alto pode assustar o animal e provocar reações imprevisíveis
  • Acionamento imediato: ligar para o 193 (Bombeiros) ou Polícia Militar de Meio Ambiente ao avistar animais na pista
  • Nunca alimentar: oferecer comida atrai a fauna para as margens das rodovias

