Tiroteio entre policiais e suspeitos termina com um morto na Grande BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um suspeito de ter participado de tiroteio contra policiais morreu na noite de sábado (29/11), no Bairro Palmital, em Santa Luzia (MG), na Grande BH.

Paulo Ferreira Silva, de 26 anos, foi atingido por disparos e morto no Beco Trindíssima Trindade. A área, caracterizada por alta densidade demográfica e ruas estreitas que dificultam o patrulhamento, é cercada por pequenos comércios locais e fica próxima à Avenida Denisson Menezes, uma das principais vias de acesso da região.



Paulo, que não tinha profissão declarada no boletim, morreu após trocar tiros com militares do 35º Batalhão da Polícia Militar.

A arma apreendida com o suspeito foi identificada como um revólver de calibre .38. Este tipo de armamento, de tambor rotativo, é considerado de uso permitido para civis (desde que com o devido registro e posse, o que não era o caso), mas já foi. por muitos anos. o calibre padrão das forças policiais brasileiras antes da migração para pistolas .40 e 9mm.

Onde aconteceu o confronto?

O combate no beco de rua com casas sem muros de paredes e portas direto na via sugere um confronto a curta distância. A perícia técnica analisa a trajetória balística para confirmar a posição de tiro e defesa, bem como exames residuográficos nas mãos do suspeito para atestar o disparo recente de arma de fogo.



O local do conflito no Palmital é estratégico para o crime: o bairro faz divisa imediata com o bairro Gávea, já no município vizinho de Vespasiano, separados por poucos quilômetros de vias urbanas e áreas de mata, o que facilita a fuga e a movimentação entre as cidades sem passar pelas rodovias principais.

O serviço de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o 190 receberam denúncias de que traficantes estariam ostentando armas e efetuando disparos para o alto no Beco Trindíssima Trindade.

Essa ação seria uma demonstração de poder relacionada a uma quadrilha local envolvida com o tráfico de entorpecentes e que se encontra em meio a uma disputa pelo controle do comércio de entorpecentes contra rivais do bairro Gávea, em Vespasiano.

Uma operação de cerco foi montada para verificar a situação e reprimir a atividade criminosa na zona do conflito.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram Paulo Ferreira Silva. De acordo com o registro da ocorrência, ao perceber a presença das viaturas e a tentativa de abordagem, o homem teria reagido atirando contra as guarnições em dois momentos distintos.

Os militares revidaram a agressão, atingindo o suspeito. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado com vida a uma unidade de saúde próxima, mas morreu durante o atendimento.

Junto ao corpo de Paulo, além do revólver calibre .38, os policiais encontraram uma pochete contendo 19 pinos de cocaína e quatro bolsas de maconha, material que foi apreendido e encaminhado à delegacia.

Levantamentos posteriores da Polícia Militar indicaram que Paulo tinha uma extensa ficha criminal, com cerca de 15 registros por delitos variados, incluindo roubo, furto, lesão corporal e tráfico de drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte e a Corregedoria da PM acompanha o caso, procedimento padrão em ocorrências com resultado morte.



Confronto e morte em Santa Luzia