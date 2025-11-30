Disputa por colchão termina com morte de homem em situação de rua em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A posse de um colchão foi suficiente para uma luta até morte entre pessoas em situação de rua no Bairro Santa Mônica, na Região de Venda Nova.

Na madrugada deste domingo (30/11), por volta das 3h, Carlos Eduardo Alves, de 46 anos, foi atacado por socos, chutes e perfurações de faca por outros dois homens que queriam tomar o colchão em que ele dormia.

O crime ocorreu na Rua Canoeiros, na altura do número 320, a poucos metros do Centro de Referência de Saúde Mental (Cersam) que era frequentado pelos sem teto.

A dinâmica foi violenta. As perfurações atingiram a clavícula e o pescoço de Carlos, seccionando a veia jugular, um ferimento que provoca hemorragia massiva e rápida.

Um rastro de sangue foi deixado pela vítima, que ainda conseguiu caminhar ferida em busca de socorro até a entrada do Cersam Venda Nova.

Ele foi levado às pressas para o atendimento de emergência do Hospital Risoleta Tolentino Neves, que fica a cerca de 3 quilômetros dali, mas já chegou sem vida ao atendimento.

A motivação para o homicídio foi fútil e material: a disputa pela posse de um colchão. Carlos Eduardo costumava utilizar o objeto para dormir naquele ponto da Rua Canoeiros justamente para ficar perto do atendimento.

Segundo as informações colhidas pela Polícia Militar, o conflito teve início quando os dois autores se aproximaram e exigiram que ele entregasse o colchão. A recusa da vítima em ceder o único bem que lhe garantia um mínimo de conforto na rua desencadeou a fúria dos agressores.

Em desvantagem numérica, Carlos foi alvo de uma sequência de agressões físicas, recebendo socos e chutes antes de ser golpeado com a faca. Mesmo gravemente ferido e perdendo sangue, ele reuniu forças para caminhar até a unidade de saúde mental próxima, onde buscou o primeiro atendimento.

O socorro de urgência foi acionado e ele foi levado ao Risoleta Neves, onde o óbito foi confirmado pouco depois de dar entrada.

Embora os dois suspeitos tenham fugido logo após o crime e ainda não tenham sido presos, as autoridades já têm identificação de ambos. Um detalhe conecta vítima e algozes além da situação de rua: os três homens envolvidos na briga eram assistidos pelo Cersam de Venda Nova.

O caso foi encerrado no 49º Batalhão da Polícia Militar e encaminhado para a Polícia Civil, que conduzirá as buscas e o inquérito.



