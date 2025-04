Morador em situação de rua é socorrido com chave de fenda no pescoço

Um morador em situação de rua foi socorrido com uma chave de fenda cravada no pescoço no bairro Santa Mônica, na Região de Venda Nova de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (15/4).

Segundo o boletim de ocorrência, um vigia de uma empresa perto do local onde a vítima foi encontrada viu pelas câmeras de segurança um homem caído em via pública e sangrando muito.

O vigia afirmou que um indivíduo de bicicleta se aproximou da vítima e deu ao menos três golpes no morador em situação de rua com um objeto perfurante.

A vítima foi encontrada respirando com dificuldade e com uma chave de fenda cravada no pescoço. Ela foi socorrida para o Hospital João XXIII.

De acordo com a equipe médica, o homem foi agredido com pauladas na cabeça e com a chave de fenda no pescoço. Ele tinha ferimentos no rosto, um corte no supercílio e na mão direita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito do crime ainda não foi encontrado.