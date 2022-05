Loba prenha é resgatada dentro de depósito de empresa no Triângulo Mineiro

A loba estava no local, provavelmente, em busca de alimentos, como roedores (foto: Claudio Yudi/Divulgação)

Uma loba-guará prenha foi resgatada por uma equipe do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), em depósito de empresa do Distrito Industrial de Nova Ponte, no Triângulo Mineiro, na tarde do último sábado (28/5). A captura contou com o apoio de equipe do Hospital Veterinário de Uberaba (HVU) e de alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Uberaba (Uniube).

Momento da captura do animal pela equipe dos bombeiros (foto: Cláudio Yudi/Divulgação)

A notícia - inédita na história do HVU - que o animal (saudável) está esperando filhotes foi confirmada nesta segunda-feira (30/5) pela direção da instituição. "Durante um exame de ultrassom feito nesta segunda-feira, descobrimos que a Zaira (nome dado ao animal pela equipe do hospital) está prenha".

"Assim que realizarmos todos os exames necessários, a equipe do hospital entrará em contato com o Instituto Estadual de Florestas (IEF) para decidir o destino do animal, que pode ser devolvido à natureza ou encaminhado a algum centro de triagem", complementou Yudi.

Orientação

O médico veterinário também destaca qual a medida a ser tomada no momento em que se encontra um animal silvestre: "Acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar para que o resgate seja realizado em segurança, tanto para o animal quanto para a população", finalizou.